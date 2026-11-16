Եվրոպական Միությունը պատժամիջոցներ է սահմանել 145 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ, այդ թվում՝ Wildberries ընկերության հիմնադիր և RWB-ի ղեկավար Տատյանա Կիմի նկատմամբ:
Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն՝ ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին ժամանելիս։
«Ընդունվել են պատժամիջոցներ 145 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Դրանք, մասնավորապես, վերաբերում են Ռուսաստանի խոշորագույն առցանց մանրածախ հարթակի՝ Wildberries-ի ղեկավարին», – նշել է նախարարը։
Նա հավելել է, որ սահմանափակումներ են կիրառվել Սանկտ Պետերբուրգի նավթային տերմինալի նկատմամբ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն միշտ էլ ելք է գտել դժվարին իրավիճակներից։ Արհեստական բանականության (ԱԲ) դեպքում, սակայն, այդ ելքը դեռ չի երևում
Որքա՞ն կանխիկ գումար կարելի է ներմուծել Հայաստան՝ առանց հայտարարագրման
Եվրահանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ կհաստատի Հունգարիային հատկացվելիք 10 միլիարդ եվրոյի չափով հետհամավարակային վերականգնման միջոցները