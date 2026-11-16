Ռոբերտ Վանաչին՝ ծայրահեղ աջ գեներալը, որը դարձել է քաղաքական գործիչ, ասում է, որ Իտալիայի վարչապետի հետ ցանկացած համաձայնագիր պետք է ներառի Ուկրաինային տրամադրվող օգնության դադարեցումը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ջորջիա Մելոնին ասում է, որ ինքը Ռոբերտո Վանաչիի պատանդը չի լինի։ Նախկին գեներալը խաղադրույք է կատարում, որ հաջորդ տարի Իտալիայում կայանալիք ընտրություններից հետո ինքը մեծ ընտրություն չի ունենա։
Աջ ծայրահեղ «Ազգային ապագա» կուսակցության առաջնորդը հույսը դնում է նրա կրակոտ ելույթների և միգրանտներին արտաքսելու խոստումների վրա՝ իր աջակցությունը պահպանելու կամ ընդլայնելու համար, ինչը նրան բավարար ձայներ կտա հաջորդ խորհրդարանում՝ Իտալիայի վարչապետին թելադրելու հիմնական պայմանները, երբ նա ձգտում է երկրորդ ժամկետի։
Եվրախորհրդարանի իր նեղ գրասենյակում լուսանկարի տակ նստած, որտեղ նա երևում է բարձր բարձրության վրա պարաշյուտով թռիչք կատարելիս, նախկին հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատարը թվարկում է համաձայնագրի իր երեք պայմանները՝ դադարեցնել Ուկրաինային տրամադրվող ողջ աջակցությունը, հայրենադարձել չասիմիլյացված միգրանտներին, քանի որ «մենք պետք է նրանց հետ ուղարկենք» և «դադարեցնել մեր աջակցությունը ԵՄ կանաչ համաձայնագրին»։
Թեև Իտալիայում անցկացվող հարցումներում նրա կուսակցությունը, հնարավոր է, որոշ չափով կորցրել է իր նախկին թափը՝ ինը ամիս առաջ քաղաքական ասպարեզում բուռն հայտնվելուց ի վեր, Եվրախորհրդարանի 58-ամյա պատգամավորը ձեռքի անփույթ շարժումով անտեսում է այդ անկումը։
Որպես իր շարունակական ժողովրդականության ապացույց՝ նա ցույց է տալիս մի լուսանկար, որն արվել է Պիաչենցայում՝ Հյուսիսային Իտալիայի Էմիլիա-Ռոմանիա մարզի մի քաղաքում, որտեղ երեք օր առաջ նա միջոցառում էր անցկացրել։
Ինչպես միշտ, դրսում ոստիկանական մեծ ուժեր էին կենտրոնացված. Վանաչիի միջոցառումները գրավում են ոչ միայն նրա կողմնակիցներին, այլև զայրացած հակառակորդներին։ Այսպես է շարունակվում դեռ 2023 թվականից, երբ նա հրատարակեց «Աշխարհը՝ գլխիվայր» (The World Upside Down) գիրքը։ Այս վիճահարույց աշխատությունը քննադատների կողմից որակվել է որպես ռասիստական, հոմոֆոբ, իսլամաֆոբ և հակասեմական։ Նա գրել է, թե սևամորթ մարզիկի արտաքին հատկանիշները «չեն արտացոլում իտալացի լինելը», իսկ համասեռամոլներին անվանել է «ոչ նորմալ»։
Նա պնդում է, որ Իտալիան պետք է հայրենադարձի (արտաքսի) իր բնակչության մոտ 4%-ին՝ շուրջ 2,4 միլիոն մարդու։
Հարցումների համաձայն՝ Վանաչիի կուսակցությունն ունի մոտ 7% աջակցություն, ինչը գրեթե հավասար է Մելոնիի կոալիցիոն գործընկերների՝ «Լիգա» (Lega) և «Ֆորցա Իտալիա» (Forza Italia) կուսակցությունների ցուցանիշներին։ Քաղաքագետ Ջովանի Օրսինան նշում է, որ այս աջակցությունը կարող է բարդացնել Մելոնիի ճանապարհը դեպի մեծամասնություն։
«Չեմ պնդում, թե նա անպայման կհաղթեր ընտրություններում, եթե Վանաչին չհայտնվեր, սակայն նրա հաղթելու հավանականությունն ավելի մեծ կլիներ», — ասում է Հռոմի LUISS Guido Carli համալսարանի դասախոս Ջովանի Օրսինան։
Վարչապետի՝ նրա հետ վարվելու ռազմավարությունն արդեն ուրվագծվում է։ «Ըստ էության, նա կոշտացնում է իր հռետորաբանությունն ու քաղաքականությունը միգրանտների հարցում՝ հայտարարելով. «Գիտե՞ք, ես եմ իրական աջակողմյանը»», — հավելեց Օրսինան։ «Նա նաև սկսել է պնդել, որ Վանաչիի օգտին քվեարկելը, ըստ էության, նշանակում է քվեարկել ձախերի օգտին»։
Իտալացի օրենսդիր, ընդդիմադիր Դեմոկրատական կուսակցության անդամ և խորհրդարանի արտաքին և եվրոպական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Լիա Կվարտապելեն զգուշացրել է այն ազդեցության մասին, որը Վանաչին կարող է ունենալ՝ լինելով իշխող կոալիցիայի մաս։ «Իտալացիները կցանկանային հասկանալ՝ արդյոք նա պատրա՞ստ է միանալ Մելոնիի կոալիցիային, և ի՞նչ գնով», — ասաց Կվարտապելեն։ «Կարծում եմ՝ դա տեղի կունենա Ուկրաինայի հաշվին», — նշեց նա։
Վանաչին, ով պահպանել է զինվորականին հատուկ մարզված կազմվածքը և խոսում է զինվորականին բնորոշ արագ ու կտրուկ տոնով, բացահայտ հայտարարում է, որ Եվրոպայի ներգրավվածությունն Ուկրաինայի պատերազմում սխալ է համարում։ Նա երկու տարի ծառայել է Մոսկվայում՝ որպես Իտալիայի ռազմական կցորդ։ Նա անտեսում է ընդդիմախոսների մեղադրանքները, թե Կիևին եվրոպական աջակցությունը դադարեցնելու իր կոչերը ծառայում են Կրեմլի շահերին։ Նա պնդում է, որ ո՛չ Եվրոպան, ո՛չ էլ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չպետք է ներքաշվեին պատերազմների մեջ, որոնցում հաղթելու հնարավորություն չունեն։ «Ուկրաինայի պատերազմը թուլացնում է Եվրոպան», — պնդում է նա։
Նա նաև վստահեցնում է, որ կառավարությունում պաշտոն չի հավակնի։ «Ես կառավարությունում ոչ մի պաշտոն չեմ ուզում։ Ես ցանկանում եմ շարունակել մնալ իմ կուսակցության առաջնորդը, իսկ այդ երկուսը համատեղել հնարավոր չէ», — ասել է նա։
Կառավարությանը սատարելը, միաժամանակ դրանից դուրս մնալը, նրան թույլ կտա շարունակել խառնակիչի այն դերը, որից նա, ակնհայտորեն, հաճույք է ստանում։ Նա իրեն բնորոշում է որպես «կասինիստա» (casinista)՝ տերմին, որը նշանակում է խառնակչություն հրահրող և անկարգություններ ստեղծող անձ։ «Ես միշտ էլ այդպիսին եմ եղել, — ասաց նա։ — Ահա թե ինչու ես կարիերա կառուցեցի հատուկ նշանակության ուժերում, այլ ոչ թե կանոնավոր բանակում»։
Բաց մի թողեք
Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնը («Սիթին») չի ցանկանում կրկին ենթարկվել «Բրեքզիթի» (Brexit) հետ կապված ցնցումների
Էստոնիան ռուսական օկուպացիայի ծրագիր ունի. կառավարել իր կառավարությունը ամպից
Թրամփի պարտությունը, Ուկրաինայի խաղաղությունը՝ Եվրոպայի ճշմարտության պահը