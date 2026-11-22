Նվազում են հույսերը, որ Մարոկկոն «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին ակտի» (IAA) շրջանակներում կդասակարգվի որպես «Եվրոպայում արտադրված» (Made in Europe)․ սա ստիպել է երկրին սպառնալ, որ այն կսկսի ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել Չինաստանի հետ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ի ջանքերը՝ պաշտպանելու իր ավտոարդյունաբերությունը չինական մրցակցությունից, կարող են Մարոկկոյին մղել դեպի Պեկին. Ռաբաթը մտավախություն ունի, որ կարող է դուրս մնալ միության արդյունաբերական պաշտպանության մեխանիզմից։
««Պլան Բ»-ն նոր դաշնակիցներ փնտրելն է և նոր շուկաների համար նոր տեսակի ավտոմեքենաներ ստեղծելը», — ասել է Մարոկկոյի արդյունաբերության նախարար Ռիադ Մեզզուրը։ «Մենք պետք է նոր վստահելի գործընկերներ գտնենք մեր զարգացման համար։ Ոչ ոք բացառված չէ, այդ թվում՝ չինացիները»։
Այն երկրի հետ մերձենալու սպառնալիքը, որի ազդեցությունը սահմանափակելու նպատակով հենց ստեղծվել է ԵՄ-ի «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին ակտը», աննախադեպ քայլ է միության ամենամոտ առևտրային գործընկերներից մեկի կողմից։ Մարոկկոն Աֆրիկայի առաջատար ավտոարտադրողն է, որտեղ եվրոպական ավտոարտադրողները թողարկում են իրենց մոդելներից մի քանիսը։ ԵՄ-ն Մարոկկոյի խոշորագույն շուկան է. 2025 թվականին արտադրված 493 000 մարդատար ավտոմեքենաների 85%-ն արտահանվել է Եվրոպա։
ԵՄ ինստիտուտները բանակցություններ են վարում IAA-ի շուրջ՝ ռազմավարական ոլորտները, ինչպիսիք են էլեկտրական տրանսպորտային միջոցները, մարտկոցները և արևային վահանակները, պաշտպանելու փորձ՝ Չինաստանի ավելի ու ավելի կատաղի մրցակցությունից: Այն կսահմանափակի չինական ներդրումները և կսահմանի «Արտադրված է Եվրոպայում» պահանջներ պետական գնումների համար։
Սակայն այդ դրույթը կախված է այն սահմանումից, թե ինչն է համարվում «Արտադրված է Եվրոպայում»: Մարոկկոյից մինչև Թուրքիա, Ճապոնիա և Հարավային Կորեա երկրները մոլեգնորեն լոբբինգ են անում՝ ներառվելու համար: Աճող կոնսենսուսն այն է, որ սահմանը խստորեն գծվելու է՝ ներառյալ, օրինակ, Մեծ Բրիտանիան, բայց բացառությամբ Մարոկկոյի։
Մեզզուրը այս շաբաթ Բրյուսելում 48-ժամյա շրջագայության ընթացքում հանդիպել է Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լիտվայի, Շվեդիայի և Դանիայի դիվանագետների հետ: Նա պնդել է, որ Մարոկկոյին պետք է վերաբերվել ինչպես Մեծ Բրիտանիային, հատկապես հաշվի առնելով Ռաբատի ասոցացման համաձայնագիրը ԵՄ-ի հետ:
Սակայն այս խնդրանքները արձագանք չեն գտնում. ըստ Մեզզուրի՝ դիվանագետները պատասխանում են. «Մենք պետք է պաշտպանենք մեզ, իսկ դուք ընդամենը կողմնակի զոհեր եք»։
«Մենք գնալով ավելի քիչ ենք հավատում, որ ապագայում եվրոպական դռները բաց կլինեն մարոկկյան ավտոմեքենաների համար», — հավելեց նա։
Մարոկկոյի հնարավոր ընդգրկումը IAA-ի (Ավտոմոբիլային արդյունաբերության ակտի) շրջանակներում քաղաքական առումով հատկապես բարդ խնդիր է ստեղծում Իսպանիայի համար, որը պնդում էր «Եվրոպայում արտադրված» (Made in Europe) հասկացության շատ ավելի նեղ սահմանում կիրառելու օգտին։ Ռաբաթի հետ Իսպանիայի տնտեսական կապերը նոր ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Սեուտա էքսկլավում այս ամառ տեղի ունեցած միգրացիոն ճգնաժամից հետո։
Այնուամենայնիվ, այս քաղաքական լարվածությանը զուգահեռ՝ Մարոկկոյի և ԵՄ-ի միջև առկա են խորապես ինտեգրված հարաբերություններ ավտոարդյունաբերության ոլորտում։
ԵՄ-ի և Մարոկկոյի միջև կնքված առևտրային համաձայնագիրը հնարավորություն տվեց Renault-ի և Stellantis-ի նման ավտոարտադրողներին այստեղ հիմնել հավաքման գործարաններ, որոնք կապված են տեղական մատակարարների ցանցի հետ։ Այս տեղակայումը ընկերություններին թույլ տվեց ավելի արդյունավետ մրցակցել չինական մրցակիցների հետ՝ գնային առումով, ինչը պայմանավորված է աշխատուժի և արտադրության ավելի ցածր ծախսերով։
«Մենք գործընկեր չենք Եվրոպայի ապաարդյունաբերականացման գործընթացում։ Մենք մեզ համարում ենք գործընկեր, որը նպաստում է եվրոպական արդյունաբերականացման արագացմանը», — նշեց Մեզզուրը։
Ավտոմոբիլային ոլորտն այժմ երկրում արդյունաբերական հատվածի ամենախոշոր գործատուն է։ Սակայն IAA-ն վտանգի տակ է դնում Մարոկկոյի տնտեսությունը։ Մեզզուրի խոսքով՝ այն պահից ի վեր, երբ այս տարվա մարտին Եվրահանձնաժողովը ներկայացրեց կանոնակարգը, ավտոարտադրողներից մեկում կրճատվել է 1200 աշխատատեղ, իսկ երկրում նախատեսված ներդրումների 40%-ը չեղարկվել է։
ԵՄ քաղաքականություն մշակողները նաև մտահոգված են, որ եթե Մարոկկոն ընդգրկվի IAA-ի (Օտարերկրյա սուբսիդիաների մասին ակտի) շրջանակներում, Չինաստանը կարող է օգտագործել այն՝ շրջանցելու ակտով սահմանված սահմանափակումներն ու առևտրային այլ միջոցառումները։ Չինական ավտոարտադրողները հայտարարել են Մարոկկոյում ավելի քան 10 միլիարդ եվրոյի ներդրումների մասին, որոնք հիմնականում ուղղված են էլեկտրական մեքենաների և մարտկոցների արտադրությանը։
Մեզզուրն այս մեղադրանքը որակել է կեղծավոր՝ նշելով, որ Մարոկկոն «շատ ավելի քիչ է օգտագործվում չինացիների կողմից որպես արտադրական հարթակ, քան Եվրոպան»։
Չինական ավտոարտադրողները և մարտկոցների արտադրողները արտադրություն են սկսել ամբողջ ԵՄ-ում՝ մասնավորապես Հունգարիայում և Իսպանիայում, և եվրոպական ավտոարտադրողները, ինչպիսին է Stellantis-ը, նույնպես համագործակցում են չինական ապրանքանիշերի հետ՝ բացելով դիլերային ցանցերը մրցակցության համար։
Եթե Մարոկկոն ավելի շատ չինական ներդրումներ ներգրավի, դա նաև ավելի մեծ մրցակցություն կբերի Մարոկկոյում արտադրող եվրոպական ավտոարտադրողներին, զգուշացրեց Մեզզուրը՝ հավելելով, որ նրանք «մրցակցություն կունենան այն շուկաներում, որոնք իրենցն են համարում»։
Սպառնալիքը, որը Մեզզուրը ընդգծեց, որ բլեֆ չէ, գերազանցում է չինական ներդրումները գրավելը։ Դա կլինի ԵՄ-Մարոկկո ընդհանուր հարաբերությունների վերանայում, որտեղ Ռաբատը կընդունի «որոշ հակապաշտպանիչ միջոցներ»։
Մինչ Մեզզուրը լոբբինգ է անում ԵՄ երկրների հետ՝ սա նրա երրորդ այցն է Բրյուսել՝ այս հարցի շուրջ ճնշում գործադրելու համար, Մարոկկոյի և չինական ավտոարտադրողների միջև բանակցությունները շարունակվում են, ասաց նա։ Եթե գործարք կնքվի, մեքենաների արտադրությունը կարող է սկսվել հաջորդ տարի։
Դա նեղ պատուհան է թողնում ապահովելու համար, որ Մարոկկոն չբացառվի IAA-ից։
«Անկեղծ ասած, մեր հույսերը օրեցօր նվազում են», – ասաց Մեզզուրը։
Բաց մի թողեք
Ֆինլանդիան հայտնում է, որ Բալթիկ ծովում ռուսական բեռնանավի վրա անօդաչու թռչող սարք է հարձակվել
Կոշտան ԵՄ-ի նախատեսվող բյուջեն կրճատում է 44 միլիարդ եվրոյով
Ֆրանսիայում թանկացումների դեմ բողոքի ցույցերի ընթացքում 144 մարդ է ձերբակալվել. Լուսանկար