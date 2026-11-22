ՆԱՏՕ-ում դեսպանները երկուշաբթի օրը կհավաքվեն արտահերթ նիստի
Լեհաստանը պատրաստվում է լրացուցիչ աջակցություն ստանալ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից՝ իր արևելյան սահմանի երկայնքով անվտանգությունն ամրապնդելու համար, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը՝ Լեհաստանի օդային տարածք ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումից հետո։
Երկուշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կկայանա Հյուսիսատլանտյան խորհրդի արտահերթ նիստ, որտեղ Վարշավան կներկայացնի կոնկրետ առաջարկներ և կքննարկի երկրի պաշտպանությունն ամրապնդելու հետագա միջոցառումները, ասել է Կոսինյակ-Կամիշը շաբաթ երեկոյան X-ում գրառման մեջ։
Նախարարը նշել է, որ խոսել է ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատար, գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչի հետ՝ պլանավորված գործողության մանրամասները համաձայնեցնելու համար, հավելելով, որ ակնկալում է դաշնակից երկրների ուժեղ աջակցությունը։
Հայտարարությունը հաջորդել է ուրբաթ օրվա օդային տարածքի խախտմանը, երբ ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքը մտել են Լեհաստանի տարածք Ուկրաինայի վրա խոշոր հարձակման ժամանակ, ինչը Վարշավային դրդել է ՆԱՏՕ-ի լրացուցիչ ուժեր և ռեսուրսներ պահանջել։
Լեհաստանը խնդրել է լրացուցիչ աջակցություն «Արևելյան պահակ» գործողությանը, որը ՆԱՏՕ-ի նախաձեռնությունն է՝ ամրապնդելու իր արևելյան թևի երկայնքով զսպման և օդային պաշտպանությունը: Միջադեպի ժամանակ լեհական և դաշնակիցների ինքնաթիռները օդ են բարձրացել, մինչդեռ ակտիվացվել են Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։
Ներխուժումը մտահոգություններ է առաջացրել ՆԱՏՕ-ի արևելյան սահմանին հնարավոր սրման վերաբերյալ, և լեհ պաշտոնյաները միջադեպը որակել են որպես ռուսական ևս մեկ սադրանք։
Երկուշաբթի օրվա հանդիպումը, ինչպես սպասվում է, կկենտրոնանա Լեհաստանի առաջարկների և արևելյան թևի երկայնքով սպառնալիքներին դաշինքի արձագանքը ամրապնդելու հնարավոր տարբերակների վրա։
Բաց մի թողեք
Կոշտան ԵՄ-ի նախատեսվող բյուջեն կրճատում է 44 միլիարդ եվրոյով
Բրիտանացիներն արդեն մեկ անգամ ընտրել են Եվրոպան։ Կարո՞ղ են արդյոք դա անել երկրորդ անգամ
Տուսկ. Ռուսական թևավոր հրթիռի ներխուժումը Լեհաստան, կարծես, «կանխամտածված» է