Ռուսաստանը, նախքան Ուկրաինայի կողմից Ղրիմի կամրջին հասված վերջին հարվածը, ուկրաինական կամուրջներին հրթիռներով եւ ԱԹՍ-ներով հարյուր ինը հարված է հասցրել։
Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին՝ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանական հարցերով պետքարտուղար Վես Սթրիտինգի հետ հանդիպման ժամանակ։
Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները վկայում են այն մասին, որ Մոսկվան մտադիր չէ դադարեցնել պատերազմը եւ նորանոր առիթներ է փնտրում՝ հակամարտությունը թեժացնելու համար։
Ուկրաինայի նախագահը նաեւ ասել է, որ Ղրիմի կամուրջը օգտագործվել է նաեւ ռազմական լոգիստիկ նպատակներով եւ այդ մասին կան ապացույցներ։
Բաց մի թողեք
Չեխիան դիտարկում է իսրայելական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը՝ օգտվելով SAFE ծրագրի միջոցներից
Մանրամասներ են հայտնի դարձել Իտալիայի ոստիկանության նախկին պետի մահվան մասին. Լուսանկար
Սաֆոլկի գյուղը քվեարկում է «Միացյալ Թագավորությունից դուրս գալու» օգտին՝ ի նշան բողոքի ապաստան հայցողների տեղավորման ծրագրերի դեմ