Բարնհեմի բնակիչները պաշտպանել են անկախության մասին խորհրդանշական քվեարկությունը՝ ի պատասխան կառավարության առաջարկի՝ մոտ 930 ապաստան հայցողի տեղավորել մոտակայքում գտնվող՝ նախկինում Թագավորական ռազմաօդային ուժերին (RAF) պատկանող բազայում։
Արևելյան Անգլիայի մի գյուղ ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկել է Միացյալ Թագավորությունից խորհրդանշական կերպով դուրս գալու օգտին՝ ի նշան բողոքի կառավարության այն ծրագրերի դեմ, ըստ որոնց՝ հարակից նախկին ռազմակայանում նախատեսվում է տեղավորել հարյուրավոր ապաստան հայցողների։
Սաֆոլկ կոմսության Բարնհեմ գյուղի բնակիչները 257 կողմ և 16 դեմ ձայներով պաշտպանել են հատուկ կարգավիճակ ստանալու գաղափարը՝ նման այն կարգավիճակին, որն ունեն Թագին ենթակա տարածքները (Crown Dependencies), ինչպիսիք են Ջերսին, Գերնսին և Մեն կղզին։ Շաբաթ օրը կայացած քվեարկության ժամանակ, որին մասնակցելու իրավունք ուներ մոտ 500 բնակիչ, մեկ քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։
Քվեարկությունը կրում է զուտ խորհրդանշական բնույթ և իրավական ուժ չունի։ Սա չի նշանակում, որ Բարնհեմը կարող է դուրս գալ Միացյալ Թագավորության կազմից կամ ստանալ Թագին ենթակա տարածքի կարգավիճակ։ Նման փոփոխությունը կպահանջի Միացյալ Թագավորության իշխանությունների պաշտոնական համաձայնությունը և սահմանադրական գործընթաց։
Թագավորական ռազմաօդային ուժերի (RAF) նախկին բազան դիտարկվում է որպես հնարավոր վայր՝ մոտ 930 ապաստան հայցողի տեղավորելու համար, մինչ կընթանա նրանց դիմումների քննարկումը։ Կառավարությունը ձգտում է հրաժարվել հյուրանոցների օգտագործումից՝ նախապատվությունը տալով նախկին ռազմական օբյեկտներում մարդկանց տեղավորելուն։
RAF Բարնհեմում ապաստան հայցողներին տեղավորելու ծրագրերի վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռ չկա
Կառավարությունն ընդգծել է, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել այն մասին, թե արդյոք RAF Բարնհեմը կօգտագործվի ապաստան հայցողներին տեղավորելու համար։
Նշվում է, որ եթե ծրագրերն իրականացվեն, կառավարությունը սերտորեն կհամագործակցի տեղական իշխանությունների և Սաֆոլկի ոստիկանության հետ՝ համայնքի ան Խոսնակը հավելեց, որ առաջարկվող կառույցները կլինեն ինքնուր և կահավորված կլինեն շուրջօրյա անվտանգության համակարգով և տեսախցիկներով՝ շրջակա համայնքների վրա ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար։
Բնակիչները բողոքում են խորհրդակցությունների բացակայության դեմ
Առաջարկը բողոքի ակցիաներ է առաջացրել բնակիչների շրջանում, ովքեր ասում են, որ իրենց հետ բավարար չափով խորհրդակցություն չի անցկացվել այն զարգացման վերաբերյալ, որը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ իրենց փոքր համայնքի վրա։
Նմանատիպ քվեարկություն տեղի է ունեցել նաև Օքսֆորդշիր նահանգի Պիդինգտոն քաղաքում սեպտեմբերին, որտեղ բնակիչները նույնպես աջակցել են Մեծ Բրիտանիայից հեռանալու խորհրդանշական քայլին՝ բողոքելով մոտակա նախկին ռազմական բազայում ավելի քան 1000 ապաստան փնտրողների տեղավորելու ծրագրերի դեմ։
Պիդինգտոնի խորհրդանշական քվեարկությունը չկարողացավ կասեցնել ծրագրերը, և գյուղն այժմ պատրաստվում է իրավական պայքարի, այն բանից հետո, երբ կառավարությունը տվել է նախագծման թույլտվություն։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին վերջնագիր ներկայացրեց Պուտինին
Դանիան արտաքսում է ռուս դիվանագետին՝ ուկրաինացի ռեփերին սպանելու փորձի պատճառով
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Ջոզեֆ Ստիգլիցը Եվրոպայում երիտասարդների բողոքի ցույցերը համարում է «օրինական»