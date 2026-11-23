ԵՄ-ին ստիպեց հետաձգել բրածո վառելիքի ընկերություններին իրենց մեթանի արտանետումների մասին հաղորդելու հարկադրանքի ծրագրերը։
ԵՄ բյուրոկրատները անցյալ տարվա մեծ մասն անցկացրին Եվրոպական կանաչ համաձայնագրի կարևորագույն կետը հետաձգելու համար ուղղված լիակատար լոբբիստական արշավը կանխելու համար։ Նրանք համառորեն պայքարեցին, բայց վերջիվերջո չկարողացան խլել բրածո վառելիքի արդյունաբերությունը։
Հինգշաբթի օրը յոթ ժամ տևած քաոսային բանավեճից հետո ԵՄ անդամ երկրները և օրենսդիրները համաձայնեցին երկու տարով հետաձգել կարևորագույն օրենքը, որը կպարտադրեր դաշինք նավթի և գազի ներմուծողներին վերահսկել և, ի վերջո, կրճատել ջերմոցային գազի՝ մեթանի արտանետումները։
Արտահոսք ունեցող խողովակներից և հորատանցքերից մեծ քանակությամբ արտանետվելով և ամբողջ աշխարհի արտադրական վայրերում մթնոլորտ արտանետվելով, գերաղտոտող նյութը գլոբալ տաքացման երկրորդ ամենամեծ նպաստողն է՝ 20 տարվա ընթացքում ածխաթթու գազի ֆունտ առ ֆունտ 86 անգամ ավելի շատ ջերմություն որսալով։
Հինգշաբթի օրը կնքված համաձայնագիրը հաղթանակ էր Բրյուսելի բրածո վառելիքի լոբբիի և Վաշինգտոնում նրա դաշնակիցների համար, որոնք մեկ տարուց ավելի կարողացան համոզել անդամ երկրների և օրենսդիրների զգալի թվին, որ կանոնները կարող են հանգեցնել մատակարարման լուրջ խափանումների, եթե կիրառվեն 2027 թվականի հունվարին նախատեսված վերջնաժամկետին։
Այս արշավն օգտվեց գների և մատակարարումների շուրջ առկա մտահոգություններից, որոնք ի հայտ էին եկել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի ֆոնին։ Արդյունքում՝ կանոնակարգերի պաշտպան հանդիսացող ինստիտուտները ստիպված եղան համաձայնել հետաձգմանը, թեև նախկինում անհրաժեշտ չէին համարում նման քայլը։
Այս որոշումը կասկածի տակ է դնում ԵՄ-ի՝ կլիմայական հարցերում համաշխարհային առաջատար դառնալու ջանքերը՝ մի ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհի տարբեր երկրներ նահանջում են իրենց բնապահպանական պարտավորություններից։ Թեև ներմուծողների համար նախատեսված պարտավորությունները տեխնիկապես ուժի մեջ կմտնեն 2029 թվականին, վերանայված ժամանակացույցի պայմանները կառավարություններին հնարավորություն են տալիս հետագայում ևս հետաձգել դրանց կիրարկումը։
«Նշեք ձեր օրացույցում. 2029 թվականին մենք կրկին նույն քննարկումներն ենք ունենալու այն մասին, թե ինչպես ենք մենք «պատրաստ չենք» և թե ինչու հնարավոր չէ կյանքի կոչել այս օրենսդրությունը», — նշում է Սեբ Քենեդին՝ հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) գծով վերլուծաբան և գազի ու ՀԲԳ-ի ոլորտին առնչվող տեղեկատվական Energy Flux հարթակի հիմնադիրը։
Արդյունաբերական հատվածի դիրքորոշման մեջ առկա նրբերանգները, ինչպես նաև ԵՄ կանոնակարգերի՝ չափազանց խճճված և շփոթեցնող ձևակերպումները, հենց այն գործոններն էին, որոնք այս արշավին հաջողության հասնելու հնարավորություն տվեցին։
Ի տարբերություն ազգային օրենքների, որոնք առաջարկվում են կառավարությունների կողմից և հաստատվում օրենսդիրների կողմից, ԵՄ կանոնակարգերը պահանջում են երեք առանձին մարմինների համաձայնությունը՝ Խորհրդի (որը ներկայացնում է անդամ երկրները), Եվրախորհրդարանի և Եվրահանձնաժողովի (որը միության գործադիր մարմինն է)։ Կանոնակարգերի ընդունմանը նախորդող եռակողմ բանակցությունները կարող են հանգեցնել վերջին պահին ձեռք բերված փոխզիջումների, ինչը հետագայում դժվարացնում է այդ կանոնակարգերի գործնական կիրարկումը։
Այդպես էր նաև մեթանի կանոնների դեպքում: Սկզբնական առաջարկը հիմնականում կարգավորում էր ներքին արտադրողներին, և միջազգային ներմուծողների նկատմամբ պարտավորությունների մեծ մասը ավելացվել է միայն միջգերատեսչական բանակցությունների ավարտին, որոնք տեղի են ունեցել 2024 թվականին օրենքի ընդունումից մի քանի տարի առաջ: Դա հիմնականում տեղական կարգավորումը վերածեց գլոբալ մասշտաբի կարգավորման, որի մանրամասները ԵՄ պաշտոնյաները խոստացան ավելի ուշ քննարկել։
Մինչ ամիսներն անցնում էին՝ առանց արտանետումների ստուգման հիմնական դրույթների վերաբերյալ որևէ հստակեցման, անդամ երկրները հայտարարեցին, որ ի վիճակի չեն լիարժեք կիրառել կանոնները։ Սա ընկերություններին անորոշության մեջ թողեց. արդյոք հունվարյան վերջնաժամկետին նրանց ներկրումները կհամապատասխանե՞ն սահմանված պահանջներին։ Թեև ԵՄ գործադիր մարմինը պնդում էր, որ օրենքը բավականաչափ հստակ է, որպեսզի կառավարություններն ինքնուրույն պարզեն օրենսդրության մանրամասները (ի վերջո, հենց անդամ երկրների մայրաքաղաքներն էին պնդել այս մոտեցումը օրենքի համաձայնեցման փուլում), արդյունաբերության ներկայացուցիչները հուսահատության մեջ էին՝ իրավիճակը բնորոշելով որպես քաղաքական քաոս։ Սակայն ամիսներ շարունակ ԵՄ գործադիր մարմինը գրեթե ոչ մի մանրամասնություն չէր ներկայացնում, իսկ լոբբիստների ջանքերը որևէ արդյունք չէին տալիս։
Այնուհետև Իրանի հետ կապված պատերազմական իրավիճակը նոր թափ հաղորդեց նրանց արշավին։
Մարտին, երբ նավթի և գազի գները սկսեցին կտրուկ աճել, իսկ իրանական ռումբերն ու անօդաչու թռչող սարքերը հարվածում էին Պարսից ծոցում գտնվող լցանավերին և գազային հանքավայրերին, Նավթ և գազ արտադրողների միջազգային կազմակերպությունը լրագրողներին հրավիրեց մի ուսումնասիրության ներկայացման։ Այն պատրաստվել էր ոլորտի աջակցությամբ՝ Էդինբուրգում տեղակայված էներգետիկ խորհրդատվական «Wood Mackenzie» ընկերության կողմից։ Ուսումնասիրության մեջ նախազգուշացվում էր, որ եթե մեթանի արտանետումների վերաբերյալ կանոնների կիրարկումը չկասեցվի, Եվրոպա մատակարարվող ռեսուրսների զգալի մասը կարող է չհամապատասխանել պահանջներին։ Սա վտանգի տակ կդներ նավթի ներկրման մինչև 87%-ը և բնական գազի ներկրման 43%-ը՝ կենսական նշանակություն ունեցող վառելիքներ, որոնք գնալով ավելի մեծ ծավալներով են ներկրվում ԱՄՆ-ից։
Հանձնաժողովը սկզբից ևեթ չընդունեց այս մտահոգիչ գնահատականը։ Ինչպես նշում են խնդրին քաջատեղյակ անձինք, կառույցի ներսում պաշտոնյաները կարծում էին, որ գրավոր ձևակերպված կանոնները հստակ են, և մեղադրում էին անդամ երկրներին դրանք ազգային օրենսդրության մեջ ներդնելու հարցում դանդաղելու համար։ Նրանք հղում էին կատարում նորվեգական «Rystad» խորհրդատվական ընկերության կողմից իրականացված և բնապահպանական «Environmental Defense Fund» (Շրջակա միջավայրի պաշտպանության հիմնադրամ) ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից ֆինանսավորված մեկ այլ ուսումնասիրության։ Ըստ այդ ուսումնասիրության՝ ԵՄ մատակարարումների ծավալի զգալի մասը համապատասխանում է սահմանված պահանջներին։
Արդյունաբերական ոլորտի կողմից ճնշումն ուժեղացավ։ Միայն Բրյուսելում հանածո վառելիք արտադրող ընկերությունների ղեկավարները բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ տասնյակ անձնական հանդիպումների ընթացքում քննարկում էին այդ կանոնակարգերը։ Ազգային ընկերությունները, այդ թվում՝ ֆրանսիական նավթային հսկա TotalEnergies-ը, լոբբինգ էին իրականացնում իրենց երկրների նախարարություններում։ Էներգետիկ ընկերությունների խնդրանքով գործընթացին ավելի ու ավելի ակտիվորեն ներգրավվեցին ԱՄՆ պաշտոնյաները՝ դիվանագետներ ուղարկելով անդամ երկրներ և սոցիալական ցանցերում կոշտ քննադատության ենթարկելով այդ կարգավորումը։
Բողոքներն ավելի մեծ թափ հավաքեցին, երբ գործին միջամտեցին Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք հետապնդում էին Եվրոպայի նկատմամբ «էներգետիկ գերիշխանության» քաղաքականություն։ ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը դարձավ Սպիտակ տան հիմնական խոսափողը Բրյուսելում ընդունված կանոնակարգերի դեմ՝ պարբերաբար հանդես գալով սոցիալական ցանցերում և մամուլի հոդվածներում՝ կոչ անելով հետաձգել դրանց կիրարկումը։
«ԵՄ-ի՝ մեթանի արտանետումների վերաբերյալ կանոնակարգը կարող է հանգեցնել հերթական էներգետիկ ճգնաժամի», — գրել էր Պուզդերը 2026 թվականի ապրիլին՝ Իրանի վրա ԱՄՆ-ի ռմբակոծությունների մեկնարկից ուղիղ երկու ամիս անց։ — «ԵՄ-ն պետք է շտկի կանոնակարգի հիմնական թերությունները, հակառակ դեպքում ռիսկի է դիմում կորցնել իր ամենահուսալի մատակարարներին, ինչը կհանգեցնի էներգակիրների մատակարարումների կրճատմանը և գների աճին։ Ամերիկյան հեղուկ բնական գազը (ՀԲԳ) հուսալի է, ունի արտանետումների ցածր մակարդակ և մեծ ծավալներով մատակարարման ներուժ։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ապահովել այն հուսալի էներգակիրները, որոնք անհրաժեշտ են Եվրոպային»։
Միևնույն ժամանակ, կանոնակարգերի քննադատները շեշտում էին, որ իրենք դեմ չեն բուն կանոնակարգով սահմանված հավակնոտ նպատակներին։ Հանածո վառելիքի ոլորտի ընկերությունները պնդում էին, որ իրենց անհանգստացնում են միայն դրանց կատարման հետ կապված դժվարությունները՝ մատնանշելով, որ դեռևս ԵՄ կանոնակարգերի ընդունումից առաջ ոլորտն ինքնակամ ջանքեր էր գործադրում արտանետումները նվազեցնելու ուղղությամբ։ Պուզդերը Financial Times-ում հրապարակված հոդվածում Մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Մուտոն դե Լոստալոն ելույթ ունեցավ Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ միջոցառման ժամանակ, որն ինքն էլ անցյալ ամիս ձեռնարկեց Բայդենի դարաշրջանի մեթանի կանոնները չեղարկելու քայլը։
«Դա հեռախոսով արագ գրված մեկնաբանություն էր», — ասաց Մուտոն դը Լոստալոն։ — «Ես նկատի ունեի փաստաթղթում կոնկրետ դրույթների շտկումը, այլ ոչ թե կանոնակարգն ամբողջությամբ չեղարկելը»։ Նա նշեց, որ IOGP-ն (Նավթի և գազի արդյունաբերության միջազգային ասոցիացիա) աջակցել է կանոնակարգի նպատակներին դեռ «առաջին իսկ օրվանից»՝ մատնանշելով վերջին հինգ տարիների ընթացքում արված տասնյակ հայտարարությունները։
Քարոզարշավը շարունակվեց։ Լոբբիստական ջանքերի շրջանակում Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից բաղկացած մի խումբ նույնիսկ մեկնեց Տեխաս, որտեղ օրենսդիրներին հյուրընկալեցին Հյուսթոնում գտնվող՝ հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) ոլորտի հսկա Cheniere ընկերության գլխամասային գրասենյակում, ինչպես նաև ցույց տվեցին ExxonMobil-ի՝ մեթանի մոնիտորինգի համակարգը։ Ըստ ուղևորության մասին զեկույցի և դրան մասնակցած եվրախորհրդարանականներից մեկի (ով ցանկացել է անանուն մնալ՝ թեմայի շուրջ ավելի անկեղծ խոսելու համար), երկու դեպքում էլ ընկերությունների ղեկավարները քննադատել են մեթանի վերաբերյալ կանոնները։
Այդ պատգամավորը այտնեց, որ մինչև ուղևորությունը գրեթե ծանոթ չէր փաստաթղթին, սակայն այցից հետո նրա մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ եթե կանոնների կիրարկումը չհետաձգվի, կարող են առաջանալ մատակարարման լուրջ խափանումներ, իսկ նավթ և գազ արտահանողները կարող են նույնիսկ դադարեցնել վաճառքը Եվրոպային՝ կանոնների խախտումից խուսափելու համար։ Օրենսդիրը հավելեց, որ հետաձգմանը աջակցելու որոշման վրա ազդել է նաև ExxonMobil-ի մի գովազդ, որը հայտնվել էր տեղեկագրերից մեկում։
Ազգային կառավարությունները՝ Չեխիայի և Սլովակիայի գլխավորությամբ, շուտով արձագանքեցին իրավիճակին՝ համախմբելով համախոհ երկրներին՝ Եվրահանձնաժողովի վրա ճնշում գործադրելու և կանոնների կիրարկումը հետաձգելու նպատակով։ Բաց նամակներում, հայտարարություններում և լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում նախարարները կրկնում էին ոլորտի ներկայացուցիչների գնահատականները մատակարարման ռիսկերի վերաբերյալ և միանում էին հետաձգման պահանջին։
Բրյուսելում գործող IOGP-ի խոսնակ Հոկոն Ֆոնսեկա Նորդանգը պաշտպանեց ԵՄ պաշտոնյաների կողմից ոլորտային նյութերի օգտագործումը՝ նշելով, որ դա, հնարավոր է, անհրաժեշտ չլիներ, «եթե ներմուծողներին ներկայացվող պահանջների ազդեցության գնահատումն ավելի վաղ իրականացված լիներ»։ Ինստիտուցիոնալ անվճռականության հետևանքով առաջացած «տեղեկատվական վակուումի» պայմաններում «կարևորագույն նշանակություն ունի վստահելի խորհրդատվական ընկերության կողմից սցենարների մոդելավորումը», — հավելեց նա։
Քանի որ Իրանի հետ պատերազմի պատճառով էներգակիրների մատակարարումները կրճատվում էին, իսկ քաղաքական ճնշումն աճում էր, Եվրահանձնաժողովը հայտնվեց երկընտրանքի առջև։ Հանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով պատասխանատու Դան Յորգենսենը զգալի քաղաքական կապիտալ էր ներդրել՝ պաշտպանելու գործող կանոնները՝ բազմիցս խոստանալով, որ դրանք երբեք չեն վերանայվի։ Սակայն անհրաժեշտ էր որոշակի զիջումների գնալ կանոնակարգի քննադատների հանդեպ։ ԵՄ պաշտոնյաները ենթադրում էին, որ էներգակիրների գների հետ կապված իրական մտահոգությունները թույլ կտան արձագանքել արդյունաբերության և անդամ երկրների մտահոգություններին՝ միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով այն տպավորությունը, թե ԵՄ-ն հետ է քայլում կլիմայական քաղաքականության հարցում։ Այս մասին հայտնել են գործադիր մարմնի դիրքորոշմանը ծանոթ աղբյուրները։
Հանձնաժողովի առաջին առաջարկն այն էր, որ երկրներին թույլ տրվի երեք տարով կասեցնել տուգանքների կիրարկումը։ Արդյունաբերական ոլորտի ներկայացուցիչները շարունակում էին դժգոհել, և սեպտեմբերին՝ դիզելային վառելիքի շուկայում սուր լարվածության պայմաններում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կտրուկ միջամտությունից հետո, Յորգենսենն առաջարկեց մեկ տարով հետաձգել կանոնների կիրարկումը։
Սակայն դա նշանակում էր, որ օրենսդիրներն ու անդամ երկրները հնարավորություն կստանան երկու տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ բանակցել այս հարցի շուրջ։ Վտանգ կար, որ նրանք կփորձեն ավելի խորը փոփոխություններ պարտադրել՝ ինչպես դա արել էին նախորդ երկու տարիների ընթացքում «կանաչ» այլ օրենքների դեպքում։
Գրեթե հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Դրան հաջորդած բանակցությունները արագորեն վերածվեցին վեճի այն մասին, թե որքանով երկարաձգել հետաձգման ժամկետը։ Կենտրոնամետ աջակողմյան օրենսդիրները միավորվեցին ծայրահեղ աջերի հետ՝ պնդելով երեք տարով հետաձգման օգտին, մինչդեռ կառավարությունները կողմ էին մեկ տարվա ժամկետին՝ հավելելով պարբերական «վերանայման դրույթ»։ ԵՄ պաշտոնյաները մտավախություն ունեին, որ այդ դրույթը կարող է հանգեցնել անորոշ ժամկետով հետաձգման։
Հինգշաբթի օրը կայացած փակ քննարկումների ժամանակ Յորգենսենը պնդեց իր դիրքորոշումը՝ նշելով, որ մատակարարման հետ կապված ռիսկերը չափազանցված են, և որ մեկ տարին ավելի քան բավարար ժամկետ է։ Այս մասին հայտնում են քննարկմանը ներկա անձինք, ովքեր ցանկացել են անանուն մնալ՝ ավելի ազատ խոսելու համար։ Սակայն, ըստ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր (Կանաչների խմբակցությունից) Յուտա Պաուլուսի, ով նույնպես ներկա էր քննարկմանը, ավելի երկար հետաձգման կողմնակիցները մտահոգված էին շուկայում հնարավոր խափանումներով՝ վկայակոչելով մատակարար երկրների կողմից հնչեցված նախազգուշացումները։ Արդյունքում՝ կողմերը համաձայնեցին երկու տարով հետաձգել ժամկետը։
Հաջորդ օրը IOGP-ն ողջունեց այս դադարը։ «Մենք հպարտ ենք մեր ունեցած դերակատարմամբ», — ասաց կազմակերպության խոսնակ Ֆոնսեկա Նորդանգը։ Նա հավելեց, որ այժմ խումբը կենտրոնանալու է «ոլորտին տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու և ստանդարտացման աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովին ու անդամ պետություններին կարգավորումների կիրարկման հարցում աջակցություն տրամադրելու վրա»։
Բրյուսելյան շրջանակներից դուրս եվրոպական էներգետիկ շուկաներին ուշի-ուշով հետևողները հիասթափված էին։ «Այն բոլոր գործոնների շարքում, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ, մեթանի կարգավորումը գտնվում էր ամենավերջին տեղում», — նշեց հեղուկ բնական գազի (ՀԲԳ) գծով վերլուծաբան Քենեդին։
«Մեթանի կարգավորումը երբեք էլ իրականում չի դիտարկվել որպես մատակարարման կողմի վրա ազդող լուրջ սահմանափակում, — ասաց նա։ — Եվ, այնուամենայնիվ, այն զարմանալիորեն հաջողվել է գրավել եվրոպացի քաղաքական որոշում կայացնողների ուշադրությունն ու երևակայությունը»։
Բաց մի թողեք
Նոր աշխարհակարգում Եվրոպան սեղանի շուրջ տեղ չունի՞
Ծայրահեղ աջերը ցանկանում են վերափոխել ԵՄ-ն՝ ազգային ընտրություններում խոշոր հաղթանակներից հետո
Թրամփը հրապարակել է իր և Պուտինի լուսանկարը՝ «Իմ ընկերը» գրառմամբ