Կառավարությունները քննադատել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի առաջարկը՝ կապված ԵՄ-ի յոթամյա բյուջեի հետ՝ նշելով, որ այն թեքված է դեպի Ֆրանսիան։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հինգշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովին մասնակցելիս Էմանուել Մակրոնն ավելի վստահ է զգում իրեն՝ շնորհիվ ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ կարևոր զիջումների ձեռքբերման։ Միաժամանակ, կառավարությունները ոչ պաշտոնական մակարդակում լավատեսություն են հայտնել, որ դեկտեմբերին հնարավոր կլինի համաձայնության գալ ծախսային ծրագրի շուրջ։
Ֆրանսիայի գործող նախագահը շահեկան դիրքում է հայտնվել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի կողմից շաբաթ օրը ներկայացված նոր առաջարկի շնորհիվ։ Առաջնորդները Բրյուսելում կայանալիք հանդիպմանը բուռն քննարկումներ կունենան այս շրջանակային փաստաթղթի շուրջ։
Թեև բյուջետային ծրագիրը քննադատության է արժանացել բոլոր կողմերից՝ այդ թվում հենց ֆրանսիացիների կողմից, այնուամենայնիվ, Ֆրանսիայի օգտին թեքված լինելը կարող է վկայել հնարավոր փոխզիջման մասին, քանի որ Ֆրանսիան զբաղեցնում է միջանկյալ դիրք երկու հիմնական հակամարտող ճամբարների միջև։
Մակրոնի համար ամենակարևոր ձեռքբերումը Կոշտայի այն ծրագիրն է, ըստ որի՝ ԵՄ բյուջեի համար միջոցներ պետք է հայթայթվեն տեխնոլոգիական բազմազգ ընկերությունների հարկման միջոցով։ Սա Ֆրանսիայի նախաձեռնությունն էր, որը 2018 թվականին սառեցվել էր՝ ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր պատասխան քայլերի մտավախության պատճառով։
Ֆրանսիայի համար նախատեսված այլ զիջումների շարքում Կոշտան առաջարկել է պահպանել գյուղատնտեսական սուբսիդիաները՝ խուսափելով դրանց կրճատումից, առաջարկել է նոր հարկեր՝ սահմանափակելու անդամ երկրների կողմից Բրյուսելին վճարվող անդամավճարները, ինչպես նաև հետաձգել է ԵՄ-ի՝ քովիդից հետո առաջացած պարտքի մարման 10 միլիարդ եվրոյի վճարումները։
Մակրոնի գլխավոր զարդը Կոստայի ծրագիրն էր՝ ԵՄ բյուջեի համար գումար հայթայթել տեխնոլոգիական միջազգային ընկերությունների վրա դրված հարկից՝ ֆրանսիական նախագիծ, որը դադարեցվել էր 2018 թվականին՝ ԱՄՆ-ի կողմից հակադարձ գործողությունների վախի պատճառով։ Ֆրանսիացիներին հետագա զիջումների գնալով՝ Կոստան պաշտպանեց ֆերմերների սուբսիդիաները կրճատումներից, առաջարկեց նոր հարկեր՝ Բրյուսելին ազգային ներդրումները սահմանափակելու համար, և հետաձգեց ԵՄ-ի հետCOVID պարտքի վճարումները 10 միլիարդ եվրոյով։
Ընդգծելով քննարկման բարդ բնույթը՝ Մակրոնի «Վերածնունդ» կուսակցությունից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆաբիեն Քելլերը նշեց, որ թվային հարկի առաջարկը «լավ լուր» է, բայց որ կրճատումները ընդհանուր առմամբ «խաթարում են Եվրոպայի հավակնությունները» և «կոտրում են նրա թևերը»։
Կոստայի բյուջեի վերջին առաջարկը՝ մոտավորապես 1.78 տրիլիոն եվրո արժողությամբ և նախատեսված է սկսել 2028 թվականին, 44 միլիարդ եվրոյով պակաս է այն տարբերակից, որը Իռլանդիան ներկայացրել էր անցյալ ամիս՝ ԵՄ Խորհրդի նախագահության պաշտոնում։ Կառավարությունները բաժանված են նրանց միջև, ովքեր ցանկանում են ավելի փոքր բյուջե՝ ուղղված ժամանակակից առաջնահերթություններին, ինչպիսիք են պաշտպանությունն ու մրցունակությունը, և նրանց միջև, ովքեր պահանջում են, որ ԵՄ-ն ավելի շատ ծախսեր կատարի և կենտրոնանա ավանդական ոլորտների, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և աղքատ շրջանները, վրա։
Չնայած լուրջ տարաձայնություններին՝ Կոշտան և կառավարությունների մեծ մասը վճռական են տրամադրված մինչև տարեվերջ համաձայնության հասնելու հարցում։
«Կարծես թե ֆրանսիացիների համար Ձմեռ պապն այս տարի ավելի շուտ է եկել», — նշեց ԵՄ դիվանագետներից մեկը, ով, ինչպես և այս նյութում մեջբերված մյուս անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ զգայուն բանակցությունների մասին ազատորեն խոսելու համար։
«Խորապես հիասթափեցնող»
Կոշտայի՝ Մակրոնի դիրքորոշմանն ուղղված քայլը հազվադեպ հաջողություն է վերջինիս նախագահության ավարտին մոտեցող փուլում։ Դժվարին իրավիճակում հայտնված Ֆրանսիայի ղեկավարը մայիսին լքելու է պաշտոնը, իսկ նրան կարող են փոխարինել կա՛մ ծայրահեղ աջ եվրոսկեպտիկ Մարին Լը Պենը, կա՛մ ձախ պոպուլիստ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Սա հիմնական պատճառներից մեկն է, թե ինչու է ԵՄ-ն ցանկանում այս տարի բյուջեի շուրջ համաձայնության գալ։
Ըստ մի քանի դիվանագետների՝ Կոշտան և Մակրոնը սերտ աշխատանքային հարաբերություններ ունեն և կիսում են եվրոպական ծախսերի վերաբերյալ նմանատիպ հավակնություններ։ «Նրանք ունեն նույն ռազմավարությունը. կենտրոնանալ նոր սեփական ռեսուրսների [հարկերի] և NextGenEU-ի [քովիդից հետո առաջացած պարտքի] հետաձգման վրա՝ որպես հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն մինչև վերջնական փուլը», — ասաց մեկ այլ դիվանագետ։
Այնուամենայնիվ, կառավարությունները պատրաստվում են բավականին բարդ բանակցությունների։ Քաղաքական թատերականությանը բնորոշ ոճով՝ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը քննադատեց Կոշտայի առաջարկը՝ որակելով այն «խորապես հիասթափեցնող» և հայտարարելով, որ այն «համաձայնության հիմք չի ստեղծում»։
Սա նույնպես կարող է մարտավարական քայլ լինել. ֆրանսիացիները հայտնի են որպես կոշտ բանակցողներ, ովքեր, ինչպես նշեց ԵՄ մեկ այլ դիվանագետ, նախընտրում են յուրաքանչյուր «խաղում» հաղթել 10-0 հաշվով՝ փոքր հաղթանակով բավարարվելու փոխարեն։ «Այնքան էլ պարզ չէ Ելիսեյան պալատի քննադատությունը, — ասաց դիվանագետներից մեկը։ — Իրականում նրանք ստացան այն, ինչ ուզում էին»։
Ֆերմերների բողոքի ակցիան
Ֆրանսիայի դժգոհությունը Կոշտայի առաջարկի վերաբերյալ կայանում է նրանում, որ կրճատումները չափազանց մեծ են, իսկ ֆերմերների համար նախատեսված երաշխիքները՝ անբավարար։ Նշենք, որ ֆերմերները հզոր սոցիալական խումբ են, որոնց շահերը մեծապես կախված են ԵՄ բյուջեից։
Այս մտահոգությունը կիսում է նաև ֆերմերների հզոր լոբբիստական խումբը՝ «Copa Cogeca»-ն, որը հայտարարել է Բրյուսելում բողոքի ակցիա անցկացնելու մասին՝ ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովի օրը։
Սակայն այլ երկրների կառավարություններ արագ արձագանքեցին՝ մարտահրավեր նետելով Փարիզի դիրքորոշմանը։ Նրանք նշեցին, որ Կոշտան պահպանել է ֆերմերներին ուղղվող 297 միլիարդ եվրոյի ուղղակի վճարումները, իսկ «գյուղական» ծախսերի՝ նախկինում անորոշ սահմանված նպատակային ցուցանիշը վերածել է գյուղատնտեսության համար նախատեսված նոր ֆինանսական միջոցների։
«Բյուջետային յուրաքանչյուր նոր առաջարկի հետ գյուղատնտեսության համար հայտնվում է նոր «նվեր», իսկ արդիականացմանն ուղղված ծախսերը՝ էլ ավելի կրճատվում», — նշեց ԵՄ-ի մեկ այլ դիվանագետ՝ մի երկրից, որի ներդրումները բյուջեում գերազանցում են ստացվող հատկացումները։
Չնայած դժգոհություններին՝ դիվանագետներն ավելի լավատեսորեն էին տրամադրված այն հարցում, որ Կոշտային կհաջողվի մինչև տարեվերջ ԵՄ 27 անդամ երկրներին հանգեցնել վերջնական համաձայնության։ Սա պետք է տեղի ունենա մինչև Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունները, որոնք կարող են վտանգել բանակցությունների ընթացքը։ Նախքան Եվրոպական խորհրդարանի հետ համաձայնության գալը, ԵՄ անդամ երկրները պետք է նախ իրենց միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերեն։
Շաբաթ օրը հրապարակված հայտարարության մեջ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ընդգծեց բանակցությունները «մինչև 2026 թվականի ավարտը» ավարտելու անհրաժեշտությունը։
Լը Պենը «վախ է սերմանում»
Չնայած կրճատումներին, որոնք վերաբերում են ծախսային գրեթե բոլոր հոդվածներին՝ բացառությամբ ֆերմերներին տրվող սուբսիդիաների, առաջարկվող բյուջեն իրական արտահայտությամբ մոտ 25%-ով ավելի մեծ է, քան 2021–2027 թթ. բազմամյա ֆինանսական շրջանակը, թեև աճի զգալի մասը պայմանավորված է քովիդից հետո կուտակված պարտքերի մարմամբ։
Բանակցությունների ողջ ընթացքում Մակրոնը պնդել է ԵՄ-ում ավելի շատ հարկերի, որոնք հայտնի են որպես սեփական ռեսուրսներ, ներդնել լրացուցիչ եկամուտներ և սահմանափակել Ֆրանսիայի կողմից Բրյուսելին կատարվող ներդրումները, որոնք երկրորդն են Գերմանիայից հետո՝ խոշորագույններով։
Փարիզին զիջում կատարելով՝ Կոստան հիմնականում պահպանել է անցյալ տարի Հանձնաժողովի առաջարկած ընդհանուր եկամուտների կանխատեսումները՝ մոտ 60 միլիարդ եվրո։
Նա նաև մշակել է շրջանցիկ լուծում՝ որոշ վճարումներ հետաձգելու և հաջորդ բյուջետային ցիկլում միլիարդավոր եվրոներ խնայելու համար՝ մեկ տարով երկարաձգելով այն ժամանակացույցը, որի ընթացքում մայրաքաղաքները պետք է ծախսեն տարածաշրջանային ֆոնդերի իրենց բաժինը։
Ըստ Կոստայի՝ սա կսահմանափակի ազգային ներդրումների աճը երկրների համախառն ազգային եկամուտների 0.80%-ից մինչև 0.82%, ինչը կարևոր առաջնահերթություն է նաև այլ զուտ վճարողների, որոնք հայտնի են որպես խնայողներ, այդ թվում՝ Գերմանիայի և Նիդեռլանդների համար։
Այնուամենայնիվ, զիջումները կարող են դեռևս բավարար չլինել կոշտ խնայողներին՝ տարեվերջին համաձայնություն ընդունելու համար։
«Դեռևս կա այն զգացողությունը, որ ավելի շուտ գործարք չկա, քան վատ գործարք», – ասել է ԵՄ առաջին դիվանագետը։ «Լը Պենի շուրջ վախի տարածումը լուրջ չի ընդունվում խնայողաբար տրամադրվածների ճամբարում»։
Բաց մի թողեք
Վանաչիի թափը թուլանում է, սակայն Մելոնիին դեռ անհրաժեշտ են նրա ձայները
Սանչեսը արտաքին քաղաքականությունը դնում է ուշադրության կենտրոնում։ Ի՞նչ են առաջարկում մրցակիցները
Լեհաստանը «ուժեղ աջակցություն» կստանա օդային տարածքի խախտումներից հետո