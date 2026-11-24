Լեհաստանում տեղի կունենա նախարարների Խորհրդի ազգային անվտանգության հարցերով կոմիտեի նիստը։
Այս մասին հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։
Նիստին կմասնակցեն նախագահի, վարչապետի, Ազգային պաշտպանության նախարարության, զինված ուժերի և հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպմանը կքննարկվի Լեհաստանի օդային տարածքի պաշտպանությունը և ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը այս հարցում։
«Մեզ առջևում կարևոր շաբաթներ են սպասվում ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության, ինչպես նաև ռազմավարական որոշումների կայացման առումով։ Մենք ցանկանում ենք լիարժեք օգտվել մեր դաշնակիցների աջակցությունից», – հավելել է Կոսինյակ-Կամիշը։
Հիշեցնենք, վերջին ժամերին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Լեհաստանի օդային տարածքում ռուսական ԱԹՍ-ներ են նկատվել։
Բաց մի թողեք
Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար. Ինչու ենք մենք փակում մեր սահմանը Ռուսաստանի հետ
ԱՄՆ-ն պատրաստվում է բարձրացնել Չինաստանից, ԵՄ-ից և 14 այլ երկրներից ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքերը
Գերմանիայում՝ «Կանաչների» գրասենյակում, դիմակավոր անձը հարձակվել է քաղաքական գործչի վրա