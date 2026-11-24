Աբու Դաբիում բանակցությունների հաջորդ փուլի ժամկետները դեռևս սահմանված չեն, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Պեսկովը նշել է, որ եվրոպացիները հանդես են գալիս Աբու Դաբիում քառակողմ ձևաչափի օգտին, սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայումս նրանց մասնակցության մեջ որևէ հավելյալ արժեք չի տեսնում։
▪️ Առկա է ըմբռնում, որ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները Աբու Դաբիում պետք է շարունակվեն;
▪️ Պուտինը ո՛չ Թրամփին, ո՛չ էլ Սիին չի փոխանցել որևէ փաստաթուղթ, որը կպարունակեր կարգավորման առաջարկներ կամ անվտանգության երաշխիքներ;
▪️Պուտինը Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի հետ քննարկել է Չինաստանում կայացած եռակողմ հանդիպման արդյունքները։
Բաց մի թողեք
Իրանի կոշտ ուղերձը TRIPP-ի մեկնարկից հետո՝ դասեր քաղեք Հորմուզի նեղուցից
Նոր աշխարհակարգում Եվրոպան սեղանի շուրջ տեղ չունի՞
Ծայրահեղ աջերը ցանկանում են վերափոխել ԵՄ-ն՝ ազգային ընտրություններում խոշոր հաղթանակներից հետո