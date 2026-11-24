Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը շարունակում է ընդլայնել միջազգային համագործակցության սահմանները։
Նոյեմբերի 27-ին նվագախումբը ելույթ կունենա աշխարհահռչակ տենոր Անդրեա Բոչելիի հետ՝ Հորդանանի պատմամշակութային կարևորագույն վայրերից մեկում՝ Փոքր Պետրայում:
Մայրամուտին մեկնարկող բացօթյա համերգին նվագախմբի հնչողությունն ու մաեստրո Բոչելիի ձայնը կմիավորվեն Պետրայի յուրահատուկ միջավայրում՝ հանդիսատեսին պարգևելով բարձրակարգ երաժշտական երեկո։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Բոչելիի հետ բեմ կբարձրանա նաև դեկտեմբերի 2-ին Աբու Դաբիում։
Բաց մի թողեք
․․․ արվեստին անմնացորդ նվիրումով․ Սուրեն Սաֆարյան
Թարիվերդիևի երգեհոնային աշխարհը՝ ճապոնական երաժշտական զգացողությամբ ու Բախի խորալները․ Լուսանկարներ
Պրեմիերա. Ջիվան Գասպարյան կրտսերը նոր տեսահոլովակ է ներկայացրել. Տեսանյութ