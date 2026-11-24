Միացյալ Թագավորության MI5 ներքին հակահետախուզության և ազգային անվտանգության գործակալությունը կոչ է արել բրիտանական պաշտպանական ընկերություններին ուժեղացնել անվտանգության միջոցառումները՝ հաշվի առնելով ռուսական դիվերսիոն փորձերի աճը, այդ թվում՝ հրկիզումները և լիազորված անձանց միջոցով իրականացվող հարձակումները։
Հետախուզական ծառայությունը հատուկ շեշտադրում է կատարել այն ընկերությունների վրա, որոնք զենք և սարքավորումներ են մատակարարում Ուկրաինային:
«Վերջին ամիսներին Ռուսաստանը ակտիվացրել է իր ջանքերը՝ Եվրոպայում պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտներում դիվերսիաներ իրականացնելու համար», – հայտարարել է MI5-ը՝ նախազգուշացնելով, որ Մոսկվան ձգտում է խաթարել Արևմուտքի աջակցությունը Կիեւին:
Երեքշաբթի օրը բրիտանական հետախուզական ծառայությունները կոչ են արել պաշտպանական ընկերություններին անհապաղ ուժեղացնել իրենց օբյեկտների անվտանգությունը և սահմանափակել իրենց գործունեության վերաբերյալ հանրային տեղեկատվության բացահայտումը:
Բաց մի թողեք
Գերմանիայում՝ «Կանաչների» գրասենյակում, դիմակավոր անձը հարձակվել է քաղաքական գործչի վրա
ԵՄ-ն և Ինդոնեզիան պաշտոնապես ստորագրում են «հավակնոտ» առևտրային համաձայնագիր․ Լուսանկար
«Գերմանիայի և ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերը փոխել են Լիտվա ռազմական տեխնիկա տեղակայելու իրենց ծրագրերը»