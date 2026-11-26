Գյուղացիների սուբսիդիաներից մինչև տեխնոլոգիական հարկեր, Եվրոպական խորհրդում առաջնորդները, ամեն ինչի շուրջ, կարող են համաձայնության չգան։
ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ մեծ պայքարի, քանի որ հինգշաբթի օրը Բրյուսելում հավաքվում են գագաթնաժողովի համար, որը մրցակից կառավարություններից ոչ մեկը չի ակնկալում համաձայնությամբ ավարտել։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան փորձում է աջակցություն ստանալ շաբաթ օրը ներկայացված իր բյուջետային առաջարկի համար, որը նախատեսում է նախորդ ծրագրից 44 միլիարդ եվրո լրացուցիչ կրճատումներ։
Բոլոր առաջնորդները հինգշաբթի կեսօրին կքննարկեն ԵՄ բյուջեն և Ուկրաինային տրամադրվող 45 միլիարդ եվրո վարկը, որից հետո նրանք օրվա ընթացքում մի քանի ժամ տևողությամբ հանդիպումներ կունենան փոքր խմբերով կամ անհատական։
Նրանք կրկին կհավաքվեն հինգշաբթի երեկոյան՝ տեսնելու, թե արդյոք քննարկումները օգնել են իրենց առաջընթաց գրանցել, սակայն դեկտեմբերի 17-ին մեկնարկող տարվա վերջնական գագաթնաժողովից առաջ որևէ համաձայնություն չի սպասվում։
«Եվրոպան չի կարող ավելին պահանջել ինքն իրենից՝ միաժամանակ ընտրելով ավելի քիչ ներդրումներ կատարել», – չորեքշաբթի երեկոյան իր գրասենյակից տարածած հայտարարության մեջ ասել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ «Չի կարող լինել ուժեղ Եվրոպա՝ թույլ եվրոպական բյուջեով»։
Գագաթնաժողովին նախապատրաստվող տասնյակից ավելի դիվանագետներ նշել են, որ սպասում են լարվածության և լարվածության առաջացման առաջնորդների շրջանում, ովքեր ազդանշան են տվել, որ պատրաստ չեն փոխզիջումների գնալ բանակցությունների այս փուլում։
«Սա մերձեցման գագաթնաժողով չէ։ Եվ սա այն պահը չէ, երբ պետք է նահանջել», — ասաց ԵՄ մի դիվանագետ, ով, ինչպես և այս հոդվածում մեջբերված մյուս անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ գաղտնի բանակցությունների մասին խոսելիս։
«Կոշտան գիտի, որ դեկտեմբերին հաջող Եվրոպական խորհրդի (ԵԽ) նիստ ունենալու համար, հավանաբար, նախ պետք է անցնի ոչ այնքան հաջող նիստի միջով», — նշեց ԵՄ մեկ այլ բարձրաստիճան դիվանագետ։
Ահա թե ինչն է լինելու առաջնորդների ուշադրության կենտրոնում.
1. Բյուջեի իրական ծավալը
Սա բոլոր պայքարների «մայրն» է։
Հյուսիսային երկրների մի խումբ՝ ներառյալ Գերմանիան և Նիդերլանդները, հանդես է գալիս ավելի փոքր բյուջեի օգտին՝ կենտրոնանալով այնպիսի «ժամանակակից» առաջնահերթությունների վրա, ինչպիսիք են պաշտպանությունը և մրցունակությունը։ Նրանց հակադրվում է Եվրոպայի հարավային և արևելյան երկրների (այդ թվում՝ Իտալիայի և Լեհաստանի) ճամբարը, որոնք պահանջում են, որ ԵՄ-ն ավելի շատ ծախսի և շարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել այն ոլորտները, որոնց վրա ավանդաբար գումար է հատկացվել, օրինակ՝ գյուղատնտեսությունը և ավելի աղքատ տարածաշրջանները։
Լարվածությունն այնքան մեծ է, որ ԵՄ անդամ երկրները նույնիսկ չեն կարողանում համաձայնության գալ այն հարցի շուրջ, թե որքանով է առաջարկվող բյուջեն գերազանցում ներկայիս բյուջեն։
Թեև Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պնդում էր, որ Կոշտայի առաջարկը 40%-ով ավելի մեծ է, քան 2020 թվականին համաձայնեցված նախորդ յոթնամյա բյուջեն, մյուս կողմի ներկայացուցիչները նշում են, որ այդ հաշվարկը հաշվի չի առնում գնաճը և COVID-ից հետո ԵՄ-ի կուտակած պարտքի մարումները, որոնք կազմում են ընդհանուր գումարի մոտ 10%-ը։
«Ոմանք շարունակում են պնդել, թե բյուջեն աճում է՝ համեմատած ներկայիս Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (ԲՖՇ) հետ, — չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում հայտարարեց ԵՄ բյուջեի հարցերով հանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը։ — Սակայն դա միայն այն պատճառով է, որ նրանք հաշվի չեն առնում գնաճը, իսկ դա պարզապես համոզիչ չէ»։
Գագաթնաժողովի ընթացքում սպասվում են նոր սուր հակասություններ։
2. Ֆերմերների պաշտպանությունը
Մինչ այժմ ֆերմերներն այն սակավաթիվ շահագրգիռ կողմերից էին, որոնք զերծ էին մնացել բյուջեի կրճատմանն ուղղված ջանքերի ազդեցությունից։
Սակայն Ֆրանսիայի համար սա դեռ բավարար չէ. երկիրն ունի ֆերմերների հզոր լոբբի, իսկ ապրիլին և մայիսին սպասվում են ընտրություններ, որոնցում, ըստ հարցումների, առաջատարը ծայրահեղ աջ թեկնածու Մարին Լը Պենն է։
Բյուջեի վերջին առաջարկը նախատեսում է մինչև 297 միլիարդ եվրոյի ուղղակի վճարումներ ֆերմերներին՝ 2028-ից մինչև 2034 թվականն ընկած ժամանակահատվածում։
Նախագահ Էմանուել Մակրոնը ձգտում է այս գումարի՝ այլ ծախսերից առանձնացված (երաշխավորված) մասնաբաժինը 80%-ից հասցնել 90%-ի, ինչը դժգոհություն է առաջացրել մի շարք այլ երկրներում։
«Ֆրանսիան նույնպես պետք է կարողանա փոխզիջումների գնալ, — նշեց ԵՄ-ի մեկ այլ դիվանագետ։ — Նրանց թվում է, թե համաձայնելով՝ նրանք լավություն են անում բոլորին, ուստի ցանկանում են, որ իրենց բոլոր առաջնահերթությունները բավարարվեն»։
3. Նոր հարկեր
Կոշտային բարդ խնդիր է սպասվում՝ համոզելու ԵՄ անդամ 27 երկրների ղեկավարներին՝ աջակցելու համաեվրոպական նոր հարկերի սահմանմանը։ Դրա նպատակն է ամրապնդել բյուջեն և նվազեցնել ազգային կառավարությունների կողմից Բրյուսելին ուղղվող անմիջական վճարումները։
Վերջին առաջարկը ներառում է հինգ նոր հարկ, որոնք տարեկան 60 միլիարդ եվրո եկամուտ կապահովեն։ Սակայն, հաշվի առնելով ԵՄ-ին հարկային նոր լիազորություններ տալու հարցի զգայունությունը, ղեկավարները համաձայնություն չեն տա, քանի դեռ բյուջետային ամբողջական համաձայնագիրը վերջնական տեսքի չի բերվել։
Յուրաքանչյուր կառավարություն ցանկանում է խուսափել այն հարկից, որն իր վրա անհամաչափ մեծ բեռ կդնի։ Լեհաստանը դեմ է արտանետումների առևտրի համակարգից ստացվող միջոցների ուղղմանը՝ աղտոտող ընկերություններին թիրախավորելու համար։ Լյուքսեմբուրգը դեմ է ծխախոտի հարկից ստացված եկամուտների օգտագործմանը։ Իռլանդիան թերահավատորեն է վերաբերվում տեխնոլոգիական հսկաների համար նախատեսված հարկին՝ մտավախություն ունենալով, որ դա կարող է հանգեցնել ԱՄՆ-ի պատասխան գործողությունների։
4. Կապն Ուկրաինայի հետ
Գերմանիայից Մերցը բյուջեն օգտագործում է որպես լծակ՝ ճնշում գործադրելու չորս երկրների՝ Հունգարիայի, Սլովակիայի, Չեխիայի և Բուլղարիայի վրա, որպեսզի վերջիններս օգնեն մարել Ուկրաինային տրամադրվող 45 միլիարդ եվրո վարկի հետ կապված փոխառության ծախսերը։ Բեռլինը, որը վճարում է ԵՄ ընդհանուր բյուջեի մոտ մեկ քառորդը, սպառնացել է կրճատել իր վճարումները, եթե այդ երկրները շարունակեն դիմադրել։
Սակայն, ինչպես հայտնում են գործընթացին քաջատեղյակ ԵՄ երկու դիվանագետներ, փակ դռների հետևում Հունգարիան, Չեխիան և Բուլղարիան պատրաստակամություն են հայտնում մասնակցել վարկի ծախսերի հոգալուն, մինչդեռ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն ավելի վերապահումով է մոտենում հարցին։
Բուլղարացի մի պաշտոնյա նշել է, որ հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել Ուկրաինային տրամադրվող այն միջոցների փոխառության ծախսերի վճարումը, որոնք չեն ուղղվում ռազմական ծախսերի ֆինանսավորմանը։
Բայց երկրների մեծ մասը մերժում է այս գաղափարը։ «Եվրոպայում չկա «ճաշացանկ», որտեղ կարող ես ընտրել՝ ինչի համար վճարել, իսկ ինչի համար՝ ոչ», — ասել է ԵՄ մեկ այլ բարձրաստիճան դիվանագետ։
5. Եվրոպական նախապատվություն
Մակրոնը ջանում է հասնել նրան, որ նոր բյուջեի շրջանակներում պաշտպանական ոլորտի ֆինանսավորմանը հասանելիություն չունենան ԵՄ-ին չպատկանող ընկերությունները։
Կոշտան առաջարկել է հասանելիություն տրամադրել դաշնակից երկրների, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Նորվեգիայի և Ուկրաինայի ընկերություններին, սակայն ցուցակից դուրս է թողել ԱՄՆ-ին։
ԵՄ դիվանագետի խոսքով՝ թեև այս փոխզիջումն ընդունելի է կառավարությունների մեծ մասի համար, այն բավարար չէ Մակրոնի համար, ով մտադիր է բարձրացնել այս հարցը գագաթնաժողովի ընթացքում։
Մյուս կողմից՝ Ռումինիան հակառակ ուղղությամբ է գործում։ Այն պնդում է, որ ամերիկյան զենք արտադրող ընկերությունները պետք է ավելի մեծ հասանելիություն ստանան եվրոպական շուկայում։
«Մեզ Եվրոպայում անհրաժեշտ է ամերիկյան տեխնոլոգիան, և, իմ տեսանկյունից, մենք պետք է գտնենք համագործակցության ուղիներ՝ ապահովելու ամերիկյան ներկայությունը»․ Ռումինիայի պաշտպանության նախարար Շտեֆան-Ռադու Օպրեա:
Բաց մի թողեք
Լավը, վատը և ֆրանսիացիները․ ԵՄ երկրները ստանում են ֆինանսական «գնահատականներ»
Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոո․ մեկ քայլ՝ Իսպանիան ղեկավարելուց առաջ
Քաղաքացիական պատերազմի ուրվականները հայտնվում են Իսպանիայի ընտրարշավում