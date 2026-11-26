ԵՄ խորհրդարանի սոցիալիստներն ու լիբերալները դադարեցրել են բանակցությունները ԵԺԿ-ի հետ։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — ԵՄ խորհրդարանի երեք հիմնական կենտրոնամետ կուսակցությունների միջև բանակցությունները, որոնք նախատեսված էին նախագահ Ռոբերտա Մետսոլայի վերընտրության համար ճանապարհ հարթելու համար, դադարեցվել են այն բանից հետո, երբ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կրկին համագործակցել է ծայրահեղ աջ ուժերի հետ կանաչ օրենսդրության հարցում։
Սոցիալիստներն ու դեմոկրատները և «Renew»-ը երկու շաբաթ աշխատում են ԵԺԿ-ն կոալիցիոն համաձայնագրի մեջ ներգրավելու ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ կենտրոնամետ կուսակցությունը վերջին երկու տարիների ընթացքում բազմիցս քվեարկել է ծայրահեղ աջերի հետ միգրացիայի և կլիմայի վերաբերյալ կարևոր օրենքների օգտին։
Գործարքը նաև նախատեսված է ԵԺԿ-ի, որը ցանկանում է, որ Մետսոլան ունենա երրորդ ժամկետ, և Սոցիալ-դեմոկրատների միջև փակուղին վերացնելու համար, որը պնդում է, որ իրենց հերթն է զբաղեցնելու խորհրդարանի բարձրագույն պաշտոնը։ Նման գործարքը սոցիալիստներին կտա գրավոր քաղաքական պարտավորություններ՝ Մետսոլայի վերընտրությանը աջակցելու դիմաց։
Չորեքշաբթի օրը բանակցությունները սառեցնելու մասին որոշումը, որը հաստատել է «Renew» խմբակցության նախագահ Վալերի Հայերի խոսնակը, դժվար թե երկար ժամանակով խաթարի բանակցային գործընթացը։ Բանն այն է, որ երեք քաղաքական խմբերը պետք է համագործակցեն՝ ընդունելու համար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորած Եվրահանձնաժողովի առաջարկած և ԵՄ անդամ երկրների կողմից համաձայնեցված օրենքները։ Բանակցություններին քաջատեղյակ երկու աղբյուրների փոխանցմամբ (ովքեր, ինչպես և այս նյութում հիշատակված մյուս անձինք, ցանկացել են մնալ անանուն՝ ավելի ազատ խոսելու համար), երեք խմբակցությունների ղեկավարների՝ երեքշաբթի օրը կայացած հանդիպումից հետո ակնկալվում էր, որ երկու շաբաթվա ընթացքում վերջնական համաձայնություն կձեռք բերվի։
Բանակցություններին տեղյակ երրորդ աղբյուրի խոսքով՝ նախքան կոալիցիոն չորս թեմատիկ ուղղություններով (որոնց շրջանակում քննարկվում են կոնկրետ քաղաքական հարցեր) աշխատանքը շարունակելը, S&D-ն (Սոցիալիստների և դեմոկրատների խումբ) և «Renew»-ն պահանջում են, որ EPP-ն (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) պարտավորվի համաձայնագրում ներառել «հզոր երաշխիքներ՝ մեկընդմիշտ կանխելու նմանատիպ վարքագիծը»։ Միայն դրանից հետո նրանք պատրաստ կլինեն վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Չորրորդ աղբյուրի փոխանցմամբ՝ EPP-ն պետք է պարտավորվի համաձայնագրում ամրագրել «խիստ» ձևակերպումներ՝ հաստատելով հավատարմությունը կենտրոնամետ կոալիցիային, և միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի լիարժեք բանակցությունների վերսկսումը։
Սակայն քիչ հավանական է, որ EPP-ն զիջումների կգնա. չէ՞ որ չորեքշաբթի օրը նրանք չզիջեցին նաև բիզնեսի համար նախատեսված բնապահպանական պահանջների փաթեթի հարցում՝ քվեարկելով ծայրահեղ աջերի հետ միասին։ Երեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում EPP-ի առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերն ընդգծեց, որ EPP-ի հետ աշխատելու հարցում «բացառիկության սկզբունք չկա»։
Սակայն ԵԺԿ-ն, հավանաբար, չի փոխի իր դիրքորոշումը, ինչպես որ չորեքշաբթի օրը չփոխվեց բիզնեսների համար բնապահպանական պահանջների փաթեթի հարցում, երբ քվեարկեց ծայրահեղ աջերի հետ։ ԵԺԿ-ի հետ համագործակցության մեջ «բացառիկություն չկա», երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում հայտարարեց դրա առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը։
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ համաձայնագիրը փլուզվեց
Շաբաթներ տևած բանակցություններից հետո կանաչ օրենքների վերաբերյալ կենտրոնամետ համաձայնության հասնելուց հետո համաձայնագիրը փլուզվեց, երբ ԵԺԿ-ն որոշեց աջակցել աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների կողմից առաջարկված փոփոխությանը, որը կոչ էր անում Հանձնաժողովին վերաբացել դաշինքի վայրի բնության և բնական պարկերի պաշտպանության մասին օրենքները։ Սոցիալիստները հայտարարեցին, որ չեն կարող ընդունել այս փոփոխությունը։
Հենց Վեբերն էր, որ ԵԺԿ-ին դրդեց աջակցել փոփոխությանը, չնայած սոցիալիստների դեմ արտահայտվելուն՝ պնդելով, որ օրենքների վերաբացումը պահպանողականների քաղաքական ծրագրի մի մասն է և զգուշացնելով ձախերի «թակարդները» չընկնել, ըստ երկուշաբթի օրը խմբի նիստի ներքին գրառման։ Դա տեղի ունեցավ չնայած նրան, որ ԵԺԿ-ի՝ այս հարցով գլխավոր բանակցող Ռադան Կանևը նույն հանդիպման ժամանակ կոչ արեց օրենսդիրներին ձեռնպահ մնալ՝ Սոցիալ-դեմոկրատների և Renew-ի հետ գործարքը պահպանելու համար։
Վեբերը փորձում է հավասարակշռություն պահպանել՝ մի կողմից ԵԺԿ-ն (Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն) պահելով քաղաքական կենտրոնում, իսկ մյուս կողմից՝ գոհացնելով կուսակցության ներսում գտնվող այն ուժերին, որոնք ձգտում են ավելի աջ թեքվել՝ կուսակցական ծրագիրն իրականացնելու նպատակով։ ԵԺԿ-ի երկու պաշտոնյաների փոխանցմամբ՝ հոկտեմբերին նա հասավ ավտոարդյունաբերությանը վերաբերող փաթեթի շուրջ կենտրոնամետ համաձայնության, թեև բանակցողները պատրաստ էին միավորվել աջերի հետ՝ ավտոարտադրողների համար սահմանված CO2-ի արտանետումների թիրախներն էլ ավելի թուլացնելու նպատակով։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ է Ժան-Լյուկ Մելանշոնը թշնամանք տածում Գերմանիայի նկատմամբ
Ֆրանսիական Ռիվիերայի քաղաքապետը ցանկանում է Ֆրանսիա բերել Խավիեր Միլեյի «շղթայական սղոցի» քաղաքականությունը
Բալկանյանից դեպի ապագա. Բրյուսել տանող երկար և ոլորապտույտ ճանապարհը. Լուսանկար