Աջակողմյան թեկնածուն առաջարկում է կտրուկ կրճատել պետական ծախսերը, թուլացնել բիզնեսի կարգավորումները և խստացնել ներգաղթի վերահսկողությունը։
ՓԱՐԻԶ — Ապրիլին, երբ Դավիդ Լիսնարը ներկայացնում էր Ֆրանսիայի պետական ծախսերը կտրուկ կրճատելու իր ծրագիրը, նա իր հետ բերել էր թուղթ ոչնչացնող սարք։
Սա արգենտինացի ծայրահեղ լիբերալ առաջնորդ Խավիեր Միլեյի «շղթայական սղոցի»՝ ավելի անվտանգ տարբերակն էր։ Կաննի աջակողմյան քաղաքապետը սարքի մեջ մտցրեց թղթեր, որոնք խորհրդանշում էին Ֆրանսիայի աշխատանքային, բնապահպանական և քաղաքաշինական օրենքները։ Նա խոստացավ ոչնչացնել ֆրանսիական օրենսդրության զգալի մասը, կրճատել պետական ծառայության 400 000 աշխատատեղ և պետական ծախսերը նվազեցնել առնվազն 200 միլիարդ եվրոյով։
Այս առաջարկները բավականին անսովոր են մի երկրի համար, որը խորապես կապված է ուժեղ կենտրոնացված պետության գաղափարին։ Այնուամենայնիվ, Լիսնարի վարկանիշը կտրուկ աճել է՝ խառնելով նախագահական ընտրարշավի պատկերը, որտեղ մինչ այդ առաջատար դիրքերում էին ծայրահեղ աջ Մարին Լը Պենը և ծայրահեղ ձախ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։
«Լիսնարը շատ տարբեր է, շատ ազատ», — ասում է Ժոֆրուա Բուլարը՝ քաղաքապետ և Լիսնարի «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցության փոխնախագահը։ «Ոմանք ասում են, որ նա ընդամենը առցանց «փուչիկ» է, սակայն նրա շուրջ ժողովրդական խանդավառության մեծ ալիք կա»։
Մասամբ իր համարձակ քայլերի շնորհիվ՝ 57-ամյա, մարզական կազմվածքով և ուղղամիտ այս գործիչը դարձել է սոցիալական մեդիայի ֆենոմեն։ Նրա աջակիցները հրապարակում են արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված տեսանյութեր, որոնցում նա ներկայացվում է որպես Marvel-ի սուպերհերոս, Առաջին համաշխարհային պատերազմի զինվոր կամ նույնիսկ «Ուրվականներ որսացողների» (Ghostbusters) թիմի անդամ։
Լիսնարը, ով նախկինում պահպանողական «Հանրապետականներ» (Les Républicains) կուսակցության անդամ էր, բացահայտորեն գովաբանում է Արգենտինայում Միլեյի կիրառած մեթոդները։ Նա պնդում է, որ Ֆրանսիային անհրաժեշտ է սեփական «արմատական և մշակութային խզումը»՝ պարտքերի, հարկերի բարձրացման և հանրային ծառայությունների վատթարացման «դժոխային պարույրից»։
Հարցումների ամփոփ ցուցանիշների համաձայն՝ ընտրությունների առաջին փուլում Լիսնարը կարող է ստանալ ձայների 11%-ը՝ հավասարվելով կենտրոնամետ աջակողմյան Էդուար Ֆիլիպին և կենտրոնամետ ձախակողմյան Ռաֆայել Գլյուկսմանին։ Նույնիսկ Մարին Լը Պենը ստիպված է արձագանքել քաղաքական ասպարեզում նոր դեմքի հայտնվելուն՝ քննադատելով Լիսնարին աշխատավորների շահերը չպաշտպանելու համար։
Լիսնարի շուրջ ստեղծված աղմուկը «փուչիկ» է, — նշում է նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախարարներից մեկը (ով, ինչպես և այս նյութում մեջբերվող մյուս անձինք, ցանկացել է մնալ անանուն՝ անկեղծ խոսելու համար)։ — «Բայց այդպիսին էր նաև Էմանուել Մակրոնը սկզբնական շրջանում։ Մենք բոլորս ծիծաղում էինք նրա վրա, երբ իր առաջին քաղաքական հանրահավաքների ժամանակ նրա ձայնը կորչում էր»։
«Գուցե այդ «փուչիկը» պայթի, — հավելում է նախարարը, — բայց հնարավոր է նաև, որ սա ինչ-որ նոր բանի սկիզբ լինի»։
Վճռորոշ պահ
Լիսնարը երբեք չի ընտրվել խորհրդարանում և չի զբաղեցրել նախարարական պաշտոն։ Սակայն նրան դժվար է համարել նաև բացարձակապես «կողմնակի» մարդ։ Որպես համաշխարհային ճանաչում ունեցող կոնֆերանսային հանգստավայրի քաղաքապետ՝ նա կապեր հաստատելու լայն հնարավորություններ ունի, իսկ 2021 թվականից ի վեր նա գլխավորում է Ֆրանսիայի քաղաքապետերի ազդեցիկ լոբբիստական խումբը։
Չորեքշաբթի օրը Լիսնարը վերընտրվեց Ֆրանսիայի քաղաքապետերի ասոցիացիայի (AMF) նախագահ՝ ստանալով ձայների 72%-ը։ Այժմ բոլորին հետաքրքրում է մեկ հարց․ արդյո՞ք այս վերընտրությունը ցատկահարթակ կդառնա դեպի Ելիսեյան պալատ։
Ֆրանսիայի քաղաքապետերի ասոցիացիայի տարեկան հավաքի ժամանակ Կաննի քաղաքապետն իրեն լիովին իր տեղում էր զգում։ Լիսնարը «էներգիայով լի է և ուղղամիտ», — նշում է Ֆրանսիայի հարավում գտնվող մի գյուղի քաղաքապետ Օլիվիե Մորենը, ով անցյալ ամիս միացել է «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցությանը։ «Նա դրական տրամադրվածություն ունի», — ասում է Լիոնի մերձակայքից մի պահպանողական քաղաքապետ՝ Դավիդ Պոմիեն։
Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը ելույթ է ունենում Մադրիդում անցկացվող տնտեսական ֆորումի ժամանակ, 2026 թ․ հոկտեմբերի 21-ին։ | Թոմաս Կոեքս/AFP՝ Getty Images-ի միջոցով
Մինչդեռ ոմանք դժգոհ են այն բանից, որ Լիսնարն, ըստ նրանց, օգտագործում է կազմակերպությունը (որը պետք է ծառայի որպես բազմակարծության հարթակ ավելի քան 34 000 քաղաքապետերի համար)՝ իր նախագահական հավակնություններն առաջ մղելու նպատակով։ «Իրավիճակն արդեն սկսում է անհարմար դառնալ», — ասում է փոքր գյուղական քաղաքի քաղաքապետ Ֆրանսուազ Գոնե-Տաբարդելը։
Վերընտրվելուց առաջ՝ համաժողովի շրջանակներում, Լիսնարը հայտարարեց, որ իր նախագահական հավակնությունները «այնքան էլ շատերին չեն անհանգստացնում»։ «Իմ ընդդիմախոսները դա օգտագործում են որպես զենք», — ասաց նա։ Լիսնարը հրաժարվեց պատասխանել իր նախագահական հավակնությունների վերաբերյալ հարցերին։
Նորեկը
Լիսնարի մեծ առավելությունն այն է, որ նա որևէ կերպ կապված չէ Մակրոնի՝ իշխանության ղեկին անցկացրած տասնամյակի հետ։
«Լիսնարդի ուժն այն է, որ նա նոր դեմք է, — ասում է վերոնշյալ նախարարը։ — Մարդկանց դուր է գալիս, որ նա կարգուկանոնի մարմնացում է… Բայց նրանք չեն ընդունում նրա լիբերտարիանական քաղաքական հայացքները»։
Կաննում փոքր բիզնես ունեցող ծնողների զավակ Լիսնարդն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է տեղական քաղաքականության ոլորտում։ Մինչ 2014 թվականին քաղաքապետ դառնալը, նա ղեկավարում էր քաղաքի Փառատոնների պալատը (Palais des Festivals)։ Այդ պաշտոնը նրան հնարավորություն տվեց շփվել հոլիվուդյան աստղերի, ինչպես նաև գովազդի և անշարժ գույքի ոլորտի առաջատար գործիչների հետ, ովքեր ամեն տարի մեծ ծախսեր են կատարում Միջերկրական ծովի ափին գտնվող այս հանգստավայրում անցկացվող խոշոր միջոցառումների ժամանակ։
Լիսնարդը նաև հակված է մարդկանց հետ հարաբերությունները փչացնելու։ Վերջերս նա բախման մեջ մտավ մի լրագրողի հետ, ով ուղիղ եթերում նկատողություն արեց նրան՝ առավոտյան հարցազրույցին ուշանալու համար։ Նա նաև հայտարարեց, որ իրեն «բոլորովին չի հետաքրքրում» (կոպիտ ասած՝ «թքած ունի»), երբ մի ուսանող հարց ուղղեց նրան 1961 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում տեղի ունեցած ջարդերի մասին, երբ ֆրանսիական ոստիկանությունը հարձակվեց ալժիրցի ցուցարարների վրա, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ նետվեցին Սեն գետը և խեղդվեցին։ «Ես այն ժամանակ դեռ ծնված չէի», — ասաց նա։
Լինելով երկար տարածությունների վազորդ, ինչպես նաև Նինա Հագենի և «The Clash» խմբի երկրպագու՝ Լիսնարդը նշում է, որ քաղաքական ոգեշնչում է ստանում տարբեր գործիչներից՝ Արգենտինայի նախագահ Միլեյից մինչև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Մարգարետ Թետչերը՝ պնդելով, որ վերջինս «ազատագրեց իր երկրի ստեղծագործական էներգիան»։
Թիրախում
Որպես նախագահական մրցապայքարի նորեկ՝ Լիսնարդը քննադատության է ենթարկվում քաղաքական տարբեր ճամբարների ներկայացուցիչների կողմից։
«Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախագահ Ժորդան Բարդելլան նրան անվանեց «դիմակավորված մակրոնիստ», ով կենտրոնամետներին կվերադարձնի իշխանության։ Մինչդեռ Լիսնարդի մրցակիցները նրան մեղադրում են Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերի հետ դաշինք կազմելու նախապատրաստման մեջ։
Թեկնածուներին հաճախ են հարցնում, թե ում օգտին կքվեարկեին, եթե չանցնեին երկրորդ փուլ. և թեև կիրակի օրը հեռուստահարցազրույցում Լիսնարը հայտարարեց, որ Մելանշոնի դեմ պայքարում կընտրեր Ֆիլիպին, նա չնշեց՝ արդյոք կընտրեր կենտրոնամետ աջակողմյան իր մրցակցին՝ Լը Պենի դեմ պայքարում։
«Լիսնարդը դժվարանում է ասել՝ Լը Պե՞նի, թե՞ իմ օգտին կքվեարկի», — լրագրողներին հայտնեց կենտրոնամետ-աջակողմյան հայացքներ ունեցող Ֆիլիպը՝ AMF-ի համաժողովի շրջանակներում։
«Սա ցույց է տալիս, որ կարելի է սիրել շղթայական սղոցներ, բայց չիմանալ, թե որտեղ պետք է սահմանագիծ դնել», — ասաց նա։
Ֆիլիպի դաշնակիցները պնդում են, որ հենց հանրությունը տեղեկանա Լիսնարդի քաղաքական հավակնությունների մասին (որոնք, բացի ծախսերի արմատական կրճատումից, ներառում են նաև տարածաշրջանային առողջապահական գործակալությունների վերացումը և կենսաթոշակային տարիքի բարձրացումը), ընտրողները կվերադառնան իրականություն։ Ներգաղթի հարցում Կաննի քաղաքապետը նաև ցանկանում է հանրաքվե անցկացնել և սահմանել ներգաղթի խիստ քվոտաներ։
Առայժմ Լիսնարդի շուրջ ստեղծված աժիոտաժը չի մարում։ Նա հայտարարում է, որ արդեն ունի ընտրված պաշտոնյաների կողմից բավարար աջակցություն՝ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար, իսկ «Նոր էներգիա» (New Energy) կուսակցությունը հայտնել է, որ իր անդամների թիվն այս շաբաթ գերազանցել է 150 000-ը։
Ըստ սոցիալական մեդիայի մշտադիտարկման Visibrain հարթակի՝ այս պահին նա առցանց տիրույթում չորրորդ ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչն է՝ զիջելով միայն Լը Պենին, Մելանշոնին և ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Էրիկ Զեմուրին։ Վերջին երեք ամսվա ընթացքում Լիսնարդը սոցիալական ցանցերում հավաքել է 2,2 միլիոն «հավանում» և հիշատակում, ինչը 14 անգամ ավելին է, քան Ֆիլիպի ցուցանիշը։
Կենտրոնամետ հայացքներ ունեցող նախկին նախարարներից մեկը նշել է, որ Միլեյի ֆրանսիական տարբերակի հայտնվելը վկայում է այն մասին, որ Մակրոնի կառավարություններում նախկինում պաշտոնավարած թեկնածուներն այժմ ընկալվում են որպես վարկաբեկված․
«Ընտրողները չեն ցանկանում տեսնել Մակրոնի «փոքրիկ» տարբերակին»։
Բաց մի թողեք
Մետսոլայի վերընտրության շուրջ բանակցությունները դժվարին դրության մեջ են, քանի որ ԵՄ պահպանողականները կրկին քվեարկել են ծայրահեղ աջերի հետ
Ինչո՞ւ է Ժան-Լյուկ Մելանշոնը թշնամանք տածում Գերմանիայի նկատմամբ
Բալկանյանից դեպի ապագա. Բրյուսել տանող երկար և ոլորապտույտ ճանապարհը. Լուսանկար