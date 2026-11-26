Ֆրանսիայի ծայրահեղ ձախ ուժերի առաջնորդն արտահայտում է Բեռլինի հանդեպ աճող անհանգստությունը, որը նկատվում է քաղաքական տարբեր ուժերի շրջանում։
ՓԱՐԻԶ — Բեռլին կատարելիք այցին նախապատրաստվելու բավականին յուրահատուկ եղանակ է՝ ենթադրելը, թե Գերմանիան կարող է ռազմական սպառնալիք ներկայացնել քո երկրի համար։
Սակայն հենց այդպես էլ վարվեց Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնը՝ այս շաբաթ նախատեսված իր այցից առաջ։
«Ես համաձայն չեմ Գերմանիայի այն հայտարարության հետ, թե նրանք պատրաստվում են ստեղծել Եվրոպայի ամենամեծ սովորական (ոչ միջուկային) բանակը», — ասաց ծայրահեղ ձախ ուժերի առաջնորդն այս ամսվա սկզբին՝ Զինադադարի օրը (տոն, որը Ֆրանսիայում նշվում է ի հիշատակ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև ընթացած թեժ մարտերի ավարտի)։ — «Քանի որ, եթե նրանք դա անեն, ես ստիպված եմ հարցնել՝ ո՞ւմ դեմ են նրանք պատերազմելու»։
Այս հայտարարություններն էլ ավելի են սրում Մելանշոնի՝ Ֆրանսիայի հարևան երկրի հանդեպ վաղուց ցուցաբերվող ընդդիմախոսական կեցվածքը. նա Գերմանիային մեղադրում է Եվրոպայում հեգեմոնի դեր ստանձնելու մեջ։ Բեռլինի հանդեպ նրա թշնամանքը — որը մասամբ երկարամյա մոլուցք է, մասամբ էլ՝ քաղաքական դիրքորոշում — այն բազմաթիվ դրսևորումներից մեկն է, որոնցով ծայրահեղ ձախ ուժերի առաջնորդը հակասության մեջ է մտնում իր երկրի իշխող վերնախավի հետ։ Վերջինս, ի տարբերություն նրա, ավանդաբար սերտորեն համագործակցել է Բեռլինի հետ՝ ձևավորելու մայրցամաքի քաղաքականությունը։
Զարմանալի չէ, որ նրա խոսքերը զայրացրել են շատերին Գերմանիայում, հատկապես հաշվի առնելով, որ սպառազինությունների ավելացմանն ուղղված այդ քայլը պատասխան էր 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ սկսված լայնամասշտաբ ներխուժմանը։
«Մելանշոնը Գերմանիայի և ֆրանս-գերմանական հարաբերությունների աղավաղված պատկեր է ներկայացնում», — ասել է Ռոլանդ Թայսը՝ պահպանողական «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» կուսակցությունից գերմանացի օրենսդիրը, ով գլխավորում է Բունդեսթագի ֆրանս-գերմանական խորհրդարանական խումբը և անդամակցում է պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին։
Ձախակողմյան քաղաքական գործիչը հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ հարցումներում զբաղեցնում է երկրորդ տեղը՝ հնարավորություն ստանալով դուրս գալ երկրորդ փուլ՝ ընդդեմ ծայրահեղ աջերի առաջատար Մարին Լը Պենի։ Բեռլինում ոմանց համար այս հեռանկարներից ոչ մեկը հուսադրող չէ։
«Անվտանգության և եվրոպական հարցերի շուրջ նրա քաղաքական դիրքորոշումները առնվազն նույնքան վտանգավոր են, որքան Լը Պենինը», — նշել է Թայսը։
Լինելով ֆինանսական և եվրոպական հարցերի վերաբերյալ Բեռլինի ավանդական դիրքորոշումների քննադատ՝ Մելանշոնը 2015 թվականին հրատարակված մի գրքի հեղինակ է, որի ենթավերնագիրն է՝ «Գերմանական թույնը»։
Նրա «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (La France insoumise) կուսակցությունը վաղուց է քննադատում ֆրանս-գերմանական համատեղ պաշտպանական նախագծերը՝ պնդելով, որ դրանք ծառայում են գերմանական շահերին՝ ի վնաս ֆրանսիական պաշտպանական ընկերությունների։ Կուսակցությունը նաև անվստահությամբ է վերաբերվում Միացյալ Նահանգներին (Մելանշոնը խոստացել է դուրս բերել Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ից), իսկ նրա համախոհները Բեռլինը բնորոշել են որպես Վաշինգտոնի «տրոյական ձի» Եվրոպայում։
Ուրբաթ երեկոյան Բեռլինում կայանալիք միջոցառման ժամանակ նա մտադիր է ավելի կոշտացնել իր քննադատությունը՝ ներկայացնելով իր մեկ այլ գրքի գերմաներեն թարգմանությունը՝ «Հիմա՝ ժողո՛վուրդը. հեղափոխություն 21-րդ դարում», որում շարադրված է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և աշխարհի վերաբերյալ նրա տեսլականը։
Իր նախագահական ծրագրում Մելանշոնը խոստացել է արմատապես վերափոխել Եվրամիությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում չենթարկվելով դրա կանոններին։
«Մենք անկեղծ ենք, — ասել է Ադրիեն Կլուեն՝ Մելանշոնի «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության պատգամավորը, ով ուղեկցելու է նրան Գերմանիա։ — Մենք պետք է ասենք այն, ինչ մտածում ենք. կանցլեր [Ֆրիդրիխ] Մերցը խնդիր է Եվրոպայի համար»։
Միջոցառումը կազմակերպվում է «Ռոզա Լյուքսեմբուրգ» հիմնադրամի աջակցությամբ, որը կապված է Գերմանիայի ծայրահեղ ձախակողմյան «Ձախ» կուսակցության (Die Linke) հետ։ Ակնկալվում է, որ շաբաթ օրը Մելանշոնը փակ հանդիպում կունենա կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։
Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կուսակցության պատասխանատու ներկայացուցիչ Օրելիեն Տաշեն նշել է, որ Մելանշոնի խնդիրը գերմանացի ժողովրդի հետ չէ։
«Մենք կարծում ենք, որ [Եվրոպայում] առկա է գերմանական շատ ուժեղ ազդեցություն՝ «օրդոլիբերալ» (ordoliberal) տեսլականով, որը մենք կտրականապես մերժում ենք», — ասել է Տաշեն։ Նրա խոսքով՝ Ռուսաստանի կողմից հիբրիդային պատերազմի վերաբերյալ մտահոգությունները «չեն արդարացնում «Վերմախտի» (Wehrmacht) վերստեղծումը՝ որպես Եվրոպայի առաջատար ռազմական ուժ» (Տաշեն օգտագործել է նացիստական Գերմանիայի զինված ուժերը նշանակող գերմաներեն տերմինը)։
Գերմանիայի հետ կապված մտահոգություններ
Թեև Մելանշոնն ավելի հեռուն է գնացել Բեռլինի հանդեպ իր բացասական վերաբերմունքն արտահայտելիս, քան ֆրանսիացի որևէ այլ առաջատար քաղաքական գործիչ, ֆրանս-գերմանական հարաբերությունների շուրջ կասկածները սահմանափակված չեն միայն քաղաքական սպեկտրի ծայրահեղ թևով։
«More in Common» եվրոպական վերլուծական կենտրոնի ֆրանսիական մասնաճյուղի կողմից նոյեմբերին անցկացված հարցման համաձայն՝ հարցվածների 71%-ը Գերմանիան համարում է դաշնակից։ Թեև սա ավելի բարձր ցուցանիշ է, քան որևէ այլ միջազգային գործընկերոջ դեպքում, այնուամենայնիվ, նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 6 տոկոսային կետով։ Այս անկումը պայմանավորված է հատկապես պահպանողականների շրջանում գրանցված կտրուկ նվազմամբ, մինչդեռ ավանդաբար հենց նրանք են եղել ընտրազանգվածի՝ Գերմանիային ամենաբարյացակամ վերաբերվող հատվածը։
Նույնիսկ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները սկսել են մեղմել իրենց ոգևորությունը ֆրանս-գերմանական արդյունաբերական համագործակցության նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ Գերմանիան միակողմանիորեն որոշեց դադարեցնել նոր սերնդի կործանիչ ինքնաթիռի նախագծման և կառուցման համատեղ ջանքերը և Բեռլինի կողմից տանկերի նմանատիպ նախագծին աջակցության սառեցման ֆոնին։
Առաջատար աջակողմյան թեկնածուներ, ինչպիսին է գերմաներեն խոսող Էդուար Ֆիլիպը, ասել են, որ Փարիզը պետք է Բեռլինից այն կողմ նայի՝ նոր գործընկերություններ ձևավորելու և իր անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Լե Պենը, որը վաղուց կիսում է Մելանշոնի մարտահրավերը, հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ցանկանում է ավարտել «գերմանական Եվրոպայի» դարաշրջանը։
«Գերմանիայի վերազինումը պատմականորեն շատ ընտրողների համար կարևոր է», – ասել է Միջազգային հարաբերությունների ֆրանսիական ինստիտուտի ֆրանս-գերմանական հարաբերությունների փորձագետ Պոլ Մորիսը։ «Դա խոսում է կոլեկտիվ հոգեբանության մասին»։
Անվտանգության հետ կապված մտահոգություններից բացի, Գերմանիայի պաշտպանական ծախսերը նաև սրում են Ֆրանսիայի անհանգստությունները՝ այն պարագայում, երբ վերջինս պայքարում է պետական ֆինանսների երկարատև ճգնաժամի դեմ։
«Երբ [ընտրողները] այսօր նայում են Գերմանիային, նրանք տեսնում են այն, ինչ Ֆրանսիան այլևս ի վիճակի չէ անել», — ասաց Մորիսը։ Նա նաև ուշագրավ մի մանրամասն հավելեց. նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Մելանշոնն առաջին թեկնածուն է, որը մեկնել է Բեռլին։
Եվ, առայժմ, միակը։
Բաց մի թողեք
Մետսոլայի վերընտրության շուրջ բանակցությունները դժվարին դրության մեջ են, քանի որ ԵՄ պահպանողականները կրկին քվեարկել են ծայրահեղ աջերի հետ
Ֆրանսիական Ռիվիերայի քաղաքապետը ցանկանում է Ֆրանսիա բերել Խավիեր Միլեյի «շղթայական սղոցի» քաղաքականությունը
Բալկանյանից դեպի ապագա. Բրյուսել տանող երկար և ոլորապտույտ ճանապարհը. Լուսանկար