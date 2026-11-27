«ԵՄ 3 երկիր մերժել է Ուկրաինային 2027 թվականի համար 45 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ ֆինանսավորման տրամադրումը, և այս հարցի վերաբերյալ որոշումը հետաձգվել է մինչև դեկտեմբեր»։
Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան ԵՄ գագաթնաժողովի ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում։
«ԵՄ անդամ 24 երկիր աջակցեց Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին՝ Ուկրաինային լրացուցիչ 45 միլիարդ եվրո ֆինանսավորում տրամադրելու վերաբերյալ: Դրանցից մեկը՝ Բուլղարիան, կաջակցի միայն այս ֆինանսավորման ոչ ռազմական բաղադրիչին, որը կհատկացվի այն տարածաշրջաններին, որտեղ ապրում են նրանց ազգային փոքրամասնությունները»,- ասել է Կոշտան:
Հունգարիան, Չեխիան և Սլովակիան, որոնք նախկինում հայտարարել էին, որ չեն աջակցի այս ծրագրին, գագաթնաժողովում չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը:
Բաց մի թողեք
Ուկրաինային տրամադրված վարկերը վարկեր չեն
«Կինոմոսկվան» խոստանում է «առավել հետևողական լինել»
Ռուսաստանում հոկտեմբերն անվանել են «սև ամիս»