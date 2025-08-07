Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ

Վաչե Հովակիմյանը դարձել է Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոն։
Այս մասին հայտնում են ֆեդերացիայից։
Վաչեն 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր և մեկ միավորով առաջ անցել երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցից։
Մանվել Առաքելյանը դարձել է Եվրոպայի մինչև 14 տարեկան պատանիների արագ շախմատի առաջնության բրոնզե մեդալակիր:
Այս մասին հայտնում են ֆեդերացիայից։
Մանվելը 9 հնարավորից վաստակել է 7 միավոր և կիսել է 1-3-րդ հորիզոնականները՝ լրացուցիչ ցուցանիշներով զբաղեցնելով 3-րդ հորիզոնականը։
Բաց մի թողեք
Մի անգամ փորձեցի աշխատել մեր նորանշանակ մարզչի հետ, չստացվեց, երկրորդ անգամ՝ չեմ ուզում, ավարտում եմ կարիերաս․ Հարոյան
Աստված տա, Գարիկի ու Արաի չափ էս երկրի համար արած ունենաք. Մարտիրոսյան
Ռուսաստանցիները բողոքում են, որ Ջենիֆեր Լոպեսի երևանյան համերգը վատ է կազմակերպված եղել