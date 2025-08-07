07/08/2025

Վաչե Հովակիմյանը և Մանվել Առաքելյանը՝ դարձել են Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոններ․ Լուսանկարներ

Վաչե Հովակիմյանը դարձել է Եվրոպայի մինչև 16 տարեկան պատանիների արագ շախմատի չեմպիոն։

Այս մասին հայտնում են ֆեդերացիայից։

Վաչեն 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր և մեկ միավորով առաջ անցել երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցից։

Մանվել Առաքելյանը դարձել է Եվրոպայի մինչև 14 տարեկան պատանիների արագ շախմատի առաջնության բրոնզե մեդալակիր: 

Այս մասին հայտնում են ֆեդերացիայից։

Մանվելը 9 հնարավորից վաստակել է 7 միավոր և կիսել է 1-3-րդ հորիզոնականները՝ լրացուցիչ ցուցանիշներով զբաղեցնելով 3-րդ հորիզոնականը։

