07/09/2026

EU – Armenia

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը

infomitk@gmail.com 07/09/2026

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Եվրոպական Միության (ԵՄ) արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը։

«Որոշ անդամ պետություններ զգացին, որ սա այս պահին ճիշտ ուղին չէ։ Նախարարների հետ քննարկումներից հետո մենք որոշեցինք չշարունակել այս նախաձեռնությունը», – հրատարակությանը ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։

Եվրոպական պաշտպանական քաղաքականության վերաբերյալ գաղափարները քննարկելու համար ավագ խորհրդականների խումբ ստեղծելու ծրագիրը, ըստ որոշ տեղեկությունների, հանդիպել է Փարիզի, Բեռլինի և Հռոմի դիմադրությանը և մերժվել է Կալլասի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարելուց ընդամենը մի քանի օր անց։

Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով՝ նոր մարմինը պետք է ներառեր ԵՄ երկրների, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության և Ուկրաինայի ականավոր գործիչներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ». Ինչպես է արձագանքել Գերմանիայում ընտրություններին Տուսկը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական ցնցում՝ Գերմանիայում․ Մերցն ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Նորվեգիան զորք է կուտակում ՌԴ-ի հետ սահմանին․Կրեմլի արձագանքը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ». Ինչպես է արձագանքել Գերմանիայում ընտրություններին Տուսկը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական ցնցում՝ Գերմանիայում․ Մերցն ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք պատգամավորը ոգևորված է Հայաստանով․ այցելել է սահման․ Լուսանկար

07/09/2026 infomitk@gmail.com