Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Եվրոպական Միության (ԵՄ) արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը։
«Որոշ անդամ պետություններ զգացին, որ սա այս պահին ճիշտ ուղին չէ։ Նախարարների հետ քննարկումներից հետո մենք որոշեցինք չշարունակել այս նախաձեռնությունը», – հրատարակությանը ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։
Եվրոպական պաշտպանական քաղաքականության վերաբերյալ գաղափարները քննարկելու համար ավագ խորհրդականների խումբ ստեղծելու ծրագիրը, ըստ որոշ տեղեկությունների, հանդիպել է Փարիզի, Բեռլինի և Հռոմի դիմադրությանը և մերժվել է Կալլասի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարելուց ընդամենը մի քանի օր անց։
Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով՝ նոր մարմինը պետք է ներառեր ԵՄ երկրների, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության և Ուկրաինայի ականավոր գործիչներին։
Բաց մի թողեք
«Միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ». Ինչպես է արձագանքել Գերմանիայում ընտրություններին Տուսկը
Քաղաքական ցնցում՝ Գերմանիայում․ Մերցն ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը
Նորվեգիան զորք է կուտակում ՌԴ-ի հետ սահմանին․Կրեմլի արձագանքը