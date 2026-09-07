07/09/2026

EU – Armenia

«Միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ». Ինչպես է արձագանքել Գերմանիայում ընտրություններին Տուսկը

infomitk@gmail.com 07/09/2026 1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության հաջողությունը Սաքսոնիա-Անհալթում «հիմնիվեր ցնցել է Գերմանիայի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությանը»։

Կանցլերը ընտրությունների արդյունքը անվանել է «կուսակցական համակարգի տեկտոնական տեղաշարժ» և ընդունել է, որ Գերմանիայի Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությունը չի կարողացել «հուզական կապ հաստատել ժողովրդի հետ»։

«Չի կարելի վերադառնալ նախկին դիրքին»,- հավելել է Մերցը։

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կտրուկ է արձագանքել «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության հաղթանակին Սաքսոնիա-Անհալթում։ «Լեհաստանում միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար»-ի հաղթանակով»,- գրել է նա X-ում։

Բաց մի թողեք

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական ցնցում՝ Գերմանիայում․ Մերցն ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Նորվեգիան զորք է կուտակում ՌԴ-ի հետ սահմանին․Կրեմլի արձագանքը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Միայն հիմարները կամ դավաճանները կարող են ուրախանալ». Ինչպես է արձագանքել Գերմանիայում ընտրություններին Տուսկը

07/09/2026 infomitk@gmail.com

Գերմանիան և Իտալիան արգելափակել են Կալլասի կողմից պաշտպանական խումբ ստեղծելու գաղափարը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական ցնցում՝ Գերմանիայում․ Մերցն ընդունել է իր կուսակցության պարտությունը

07/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք պատգամավորը ոգևորված է Հայաստանով․ այցելել է սահման․ Լուսանկար

07/09/2026 infomitk@gmail.com