Զելենսկին ԱՄՆ դեսպանների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ պատերազմը, հավանաբար, կշարունակվի մինչև ձմեռ

ԱՄՆ դեսպանների հետ Կիևում բանակցություններից հետո Զելենսկին ասել է. «Մենք շատ հույս ունենք, որ կկարողանանք համաձայնության գալ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ, և մենք հույս ունենք մեր եվրոպացի գործընկերների աջակցության վրա, եթե պատերազմը շարունակվի ձմռանը, և այս պահին այն այսպիսին է թվում»։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և նրա թիմի, ինչպես նաև ԱՄՆ խաղաղության բանագնացներ Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտկոֆի միջև Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում կայացած բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմը «այս պահին» հավանաբար կշարունակվի մինչև ձմեռ։
«Մենք շատ հույս ունենք, որ կկարողանանք համաձայնության գալ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ, և մենք հույս ունենք մեր եվրոպացի գործընկերների աջակցության վրա, եթե պատերազմը շարունակվի ձմռանը, և այս պահին այն այսպիսին է թվում», – ասել է Զելենսկին։
Վիտկոֆը հավելել է, որ անհրաժեշտ է հաշտվել երկու կողմերից էլ։
Սա Վիտկոֆի և Քուշների առաջին այցն էր Կիև, որը դրական արձագանք տվեց բանակցություններին, սակայն չհայտարարեց Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու հարցում որևէ առաջընթացի մասին։
«Մենք կարծում ենք, որ ունենք անհրաժեշտ բաղադրիչները այդ կետին հասնելու համար», – ասաց նա։
«Մենք շատ իմաստալից քննարկում ունեցանք, բովանդակալից, կարևոր, և մենք շատ ոգևորված ենք և անհամբեր սպասում ենք շարունակել սա այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է»։
Քուշները հավելեց. «Հուսով եմ, որ այս ուղևորությունը ի հայտ բերեց առաջ շարժվելու որոշ նոր ուղիներ։ Կարծում եմ, որ մենք շատ բան սովորեցինք ուղևորությունից»։
Միևնույն ժամանակ, ըստ Զելենսկու, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ դեռևս շարունակվում են բանակցությունները։
Ավելի վաղ Զելենսկին ասել էր. «Մենք սպասում ենք մեր բանակցությունների մեկ նիստի, ապա մեկ այլ նիստ կանցկացվի եվրոպական Ազգային անվտանգության խորհրդատուների (ԱԱԽ) հետ»։
Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ շնորհակալ է եվրոպացի գործընկերների ներկայության համար. «Այստեղ մենք բոլորս նույն կողմում ենք», – ասաց նա։
Մեկ օր առաջ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի բիզնես դաշնակից Վիտկոֆը և Թրամփի փեսան՝ Քուշները, մեկնել էին Մոսկվա՝ հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Այնուհետև նրանք Կիև են ժամանել նույն կերպ, ինչպես մյուս բոլոր պատվիրակությունները՝ գնացքով, Կիևի կենտրոնական կայարանի հարթակի վրա գրված «Խաղաղության ճեպընթաց» գրությամբ։ Չնայած Զելենսկին ասել է, որ «ամեն ինչ» պատրաստվել է «մեր օդանավակայանները գործարկելու համար», սակայն ռուսական հարվածները բացառել են այդ տարբերակը։
Ե՛վ Պուտինը, և՛ Զելենսկին խոստացել են չհարվածել Մոսկվային և Կիևին, մինչ ԱՄՆ դեսպանները բանակցություններ են վարում։
Ուկրաինայի օդային տարածքը փակ է 2022 թվականից, երբ Ռուսաստանը սկսեց իր լիարժեք ներխուժումը Ուկրաինա։
Նախկինում Մոսկվայում
Սպիտակ տան պաշտոնյան հայտարարության մեջ նշել է, որ Մոսկվայում դեսպանները «քննարկել են էական ծրագրեր, որոնք կհայտարարվեն առաջիկա շաբաթներին»։
Միևնույն ժամանակ, Կրեմլը հայտարարել է, որ ամերիկացիները «առաջարկել են կարգավորման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ մի շարք գաղափարներ», առանց ավելին ասելու։
Այս ամռանը Ուկրաինայի վրա հարվածները ավելացել են, մինչդեռ Պուտինը բազմիցս հայտարարել է, որ Մոսկվան ցանկանում է օկուպացնել Ուկրաինայի մնացած մասը։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ցանկանում են՝ վերացնելու Հունգարիայի դեմ 7-րդ հոդվածի «միջուկային տարբերակը»
Շվեյցարիայի չեզոքությունը փորձության է ենթարկվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով
Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում