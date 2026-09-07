Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ցանկանում են՝ վերացնելու Հունգարիայի դեմ 7-րդ հոդվածի «միջուկային տարբերակը»

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ճանապարհին են՝ վերացնելու երկարատև միջոցառումը, որը ներդրվել էր Վիկտոր Օրբանի կառավարության օրոք ԵՄ արժեքների ենթադրյալ խախտումների պատճառով:
Հոկտեմբերին Հունգարիա կատարվող առաքելությունը կգնահատի Պետեր Մագյարի վարչակազմի առաջընթացը, իսկ վերջնական որոշումը կկայացվի 2027 թվականի սկզբին:
Եվրոպական խորհրդարանը ճանապարհին է՝ դադարեցնելու Հունգարիայի դեմ ԵՄ-ի այսպես կոչված «միջուկային տարբերակը» երկարատև ընթացակարգը, որը մեկնարկել էր 2018 թվականին՝ այն ժամանակվա վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք ԵՄ արժեքների խախտումների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով:
Պետեր Մագյարի ներկայիս Հունգարիայի կառավարության ղեկավարության պայմաններում երկիրը վերանայում է Օրբանի դարաշրջանից ի վեր մի քանի օրենքներ, ինչը ստիպել է խորհրդարանին վերանայել իր դիրքորոշումը, ըստ Euronews-ին տված հարցազրույցում մի քանի Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և պաշտոնյաների:
«Հունգարիան ավարտել է բազմաթիվ բարեփոխումներ, որոնք երկիրը մոտեցնում են ԵՄ-ին», – ասել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ)՝ խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական խմբի ավագ Եվրախորհրդարանի անդամը: «Ես ողջամիտ եմ համարում, որ ընթացակարգը շուտով ավարտվի, և հուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի», – ավելացրեց նա։
ԵԺԿ-ն այն քաղաքական ուժերից է, որոնք պատրաստ են պնդել 7-րդ հոդվածի հետկանչի համար՝ կուսակցության անդամ Մադյարի «Տիսա» կուսակցության քաղաքական հաղթանակն ապահովելու նպատակով։
7-րդ հոդվածի ընթացակարգը բացառիկ միջոց է, որը, ի վերջո, կարող է զրկել երկրին քվեարկության իրավունքից, եթե հաստատվի ԵՄ արժեքների լուրջ խախտում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները այն սկսել են Հունգարիայի դեմ 2018 թվականին՝ նշելով դատական անկախության, կոռուպցիայի, լրատվամիջոցների ազատության և հիմնարար իրավունքների, ինչպես նաև փոքրամասնությունների և միգրանտների իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները։
Հոկտեմբերի վերջին նախատեսվում է փաստահավաք առաքելություն Հունգարիա, որի շրջանակներում հանդիպումներ են նախատեսված հաստատությունների, շահագրգիռ կողմերի, իշխանությունների և ՀԿ-ների հետ՝ երկրում օրենքի գերակայության իրավիճակի համապարփակ պատկերացում կազմելու համար։
Առաքելությանը մասնակցող Եվրախորհրդարանի պատգամավորները այնուհետև կմշակեն զեկույց և, ակնկալվում է, որ կառաջարկեն հետկանչել ընթացակարգը, եթե եզրակացնեն, որ ԵՄ արժեքները այլևս չեն խախտվում։ Որոշ խորհրդարանական պաշտոնյաներ ասում են, որ սա կարող է տեղի ունենալ արդեն դեկտեմբերին, մինչդեռ հոլանդացի պատգամավոր Տինեկե Ստրիկը, որը ղեկավարում է գործը, ակնկալում է, որ զեկույցը պատրաստ կլինի 2027 թվականի սկզբին։
«Կա մի ամբողջ ստուգաթերթիկ՝ չափանիշներով, որոնք մենք կգնահատենք. տարրերից մեկը ԼԳԲՏԻ+ օրենքի դեմ դուրս գալն է», – ասաց նա Euronews-ին։
Ստրիկը անդրադարձավ անչափահասների պաշտպանության վերաբերյալ վիճահարույց օրենսդրությանը, որը սահմանափակում է երեխաների հասանելիությունը գրքերին, ֆիլմերին և այլ բովանդակությանը, որոնք խթանում կամ պատկերում են կենսաբանական սեռից շեղում, սեռի անցում կամ համասեռամոլություն։
Մինչ օրս Հունգարիայի կառավարությունը չի չեղարկել օրենքը, և ոչ էլ հայտարարել է դա անելու իր պատրաստակամության մասին։
Ընթացակարգը դուրս բերելու վերջնական որոշումը պահանջում է երկու երրորդի մեծամասնություն, ինչը նշանակում է, որ խորհրդարանի 719 օրենսդիրներից առնվազն 480-ը պետք է քվեարկեն դրա դադարեցման օգտին։
Ձախակողմյան խմբերը, ինչպիսիք են «Կանաչները» և «Ձախերը», կարող են դեմ լինել դուրսբերմանը, մինչդեռ պահպանողականներն ու ծայրահեղ աջ ուժերը, ինչպես սպասվում է, կաջակցեն դրան, քանի որ 7-րդ հոդվածը մշտապես համարել են ազգային քաղաքականության մեջ անհիմն միջամտություն։ Եվրոպական պահպանողականներն ու ռեֆորմիստները, «Եվրոպայի հայրենասերները» և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպան» միասին կազմում են գրեթե 200 Եվրախորհրդարանի անդամ։
Քանի որ ԵԺԿ-ի 184 օրենսդիրները, հավանաբար, կաջակցեն այս քայլին, կենտրոնամետ սոցիալիստների և դեմոկրատների (S&D) և լիբերալ «Renew Europe» խմբերը կարևոր դեր կխաղան որոշման կայացման գործում։ Երկուսն էլ ընդունում են Հունգարիայի առաջընթացը, բայց ընդգծում են մանրակրկիտ գնահատման անհրաժեշտությունը, որը հաշվի կառնի օրենսդրության ամբողջությունը։
«Renew»-ը կքննարկի այս հարցը հաջորդ շաբաթ Փարիզում կայանալիք նոր խորհրդարանական սեզոնի իր առաջին նիստում, – ասել է Եվրախորհրդարանի անդամ Սանդրո Գոզին։
«Ընթացակարգի ավարտը պետք է հիմնված լինի իրական փոփոխությունների վրա. հակառակ դեպքում մենք տպավորություն կստեղծենք, որ դա պարզապես քաղաքական որոշում է», – ասել է նա։
Ընթացակարգը ԵՄ պատմության մեջ սկսվել է ընդամենը երկու անգամ՝ 2017 թվականին Հանձնաժողովի կողմից Լեհաստանի դեմ և հաջորդ տարի Եվրախորհրդարանի կողմից Հունգարիայի դեմ։ Ոչ մի դեպքում այն չի հասել պատժամիջոցների փուլին, որը պահանջում է ԵՄ անդամ պետությունների միաձայն աջակցությունը՝ երկրի քվեարկության իրավունքը կասեցնելու համար։
Լեհաստանի դեմ ընթացակարգը փակվեց 2024 թվականին, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի գլխավորած կոալիցիան փոխարինեց ծայրահեղ աջ «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կառավարությանը՝ երկիրը համապատասխանեցնելով դատական անկախության վերաբերյալ Հանձնաժողովի պահանջներին։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին ԱՄՆ դեսպանների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ պատերազմը, հավանաբար, կշարունակվի մինչև ձմեռ
Շվեյցարիայի չեզոքությունը փորձության է ենթարկվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով
Էքզիթ-փոլեր. Գերմանիայի ծայրահեղ աջ AfD-ն հստակ առաջատար է Սաքսոնիա-Անհալթի ընտրություններում