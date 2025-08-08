Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ օգոստոսի 8-ին՝ Վաշինգտոնի ժամանակով 14:30-ին, իսկ Հայաստանի ժամանակով 22:30-ին, տեղի կունենա ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը: Հայտնի է նաև, որ օգոստոսի 8-ին, Երևանի ժամանակով 23:20 -ին Վաշինգտոնում տեղի կունենա Թրամփ-Ալիև հանդիպում, իսկ 00:00-ին՝ Եռակողմ հանդիպում:
Հիշեցնենք՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի` Սպիտակ տանը կայանալիք հանդիպումը պատմական է լինելու:
«Ալիևը և Փաշինյանը կմիանան ինձ Սպիտակ տանը՝ խաղաղություն կնքելու պաշտոնական արարողությանը: Միացյալ Նահանգները նաև երկկողմ համաձայնագրեր կստորագրի երկու երկրների հետ՝ տնտեսական հնարավորությունները համատեղ օգտագործելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք բացահայտել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի ողջ ներուժը: Ես շատ հպարտ եմ այս խիզախ առաջնորդներով, որ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների։ Սա պատմական օր կլինի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների և ամբողջ աշխարհի համար»,– գրել է ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում։
Թրամփը նշել է, որ շատ առաջնորդներ փորձել են վերջ տալ պատերազմին, բայց ոչ մի հաջողություն չի գրանցվել։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով` իր վարչակազմը բավական երկար ժամանակ համագործակցել է երկու կողմերի հետ, և այժմ խաղաղություն կկնքվի իր շնորհիվ։
Ավելի վաղ ՀՀ կառավարությունը հայտնել էր, որ Փաշինյանն օգոստոսի 7-8-ը կայցելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ: Վաշինգտոնում ՀՀ վարչապետը երկկողմ հանդիպում կունենա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ՝ Հայաստան-ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերությունը խորացնելու նպատակով:
Միաժամանակ, Վաշինգտոնում աշխատող և Հարավային Կովկասի իրավիճակը լուսաբանող լրագրող Ալեքս Ռաուֆօղլուն, հղում անելով ԱՄՆ կառավարության աղբյուրներին, երեկ X-ում հրապարակել էր այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք մտադիր են ստորագրել Ամերիիկայի Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները:
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով
Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կմ տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին․ CBS News
Հայաստանն ընդգրկվելով նման նախագծերում կարող է հայտնվել արտաքին հակադիր շահերի բախման դաշտում․ Կարապետյան