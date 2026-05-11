Մենք պետք է մեր մեջ քննարկենք, թե կոնկրետ ինչ ենք ուզում քննարկել նրանց հետ․ Կալասը՝ ՌԴ-ի մասին

ԵՄ-ն պատրաստ չէ քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, քանի դեռ միասնական դիրքորոշում չի մշակել, ասել է Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։
«Մենք պետք է մեր մեջ քննարկենք, թե կոնկրետ ինչ ենք ուզում քննարկել նրանց հետ։ Կրկին, խոսքը վերաբերում է եվրոպական անվտանգությանը, Ռուսաստանի կողմից հարևանների վրա անընդհատ հարձակումներին և այն մասին, թե ինչպես կարող ենք դրան հակազդել… Կան բազմաթիվ հարցեր Ռուսաստանից մեր պահանջների վերաբերյալ՝ կայուն և խաղաղ Եվրոպա ապահովելու համար», – լրագրողներին ասել է Կալլասը։
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը նախատեսված է մայիսի 27-28-ին։
Բաց մի թողեք
Եվրամիությունը կաջակցի Հայաստանին ԵՄ անդամ դառնալու ցանկության հարցում
ԵՄ-ն Ռուսաստանի հետ կխոսի «ճիշտ պահին», ասում է Կոստան
Պուտինը ասում է, որ Հայաստանի ԵՄ անդամակցության հանրաքվեն «տրամաբանական» կլինի