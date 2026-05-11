11/05/2026

EU – Armenia

Մաhացու hանտավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել

infomitk@gmail.com 11/05/2026 1 min read

«Hondius» զբոսանավից տարհանված երկու ուղևորի մոտ հաստատվել է հանտավիրուսի վարակ։

Ֆրանսիայի երկու քաղաքացու մոտ դրական է եղել թեստի արդյունքը, երկուշաբթի՝ մայիսի 11-ին, «France Inter» ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Ստեֆանի Ռիստը։

Նա զբոսանավում մահացու վիրուսի բռնկումից հետո չորս այլ ֆրանսիացի ուղևորների հետ միասին տարհանվել էր Փարիզ։

Նախարարի խոսքով՝ հիվանդի վիճակը, որի մոտ նախորդ օրն արդեն ախտանիշներ էին նկատվել, գիշերը վատացել է։ Փարիզ ժամանելուց հետո կինը, ինչպես մյուս տարհանված ուղևորները, մեկուսացվել է։ Մնացած չորս ուղևորները կրկին թեստ կհանձնեն։ Բացի այդ, նույնականացվել են հանտավիրուսով վարակվածների հետ շփված 22 անձինք։

Ավելի վաղ ԱՄՆ տարհանման չվերթով 17 ամերիկացիներից մեկի մոտ նույնպես հանտավիրուս էր հաստատվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Տավրոս Սափեյանը ջրից չոր դուրս եկավ

11/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Երրորդ պարտադրված պատերազմը» կնշանավորի Ամերիկյան կայսրության վերջը Մերձավոր Արևելքում․ Վելայաթի

11/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տենդերի միակ մասնակիցն ու հաղթողը համայնքապետի կինն է․ Լուսանկար

09/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընտրվել է Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու նոր հովվապետը․ Լուսանկար

11/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Ռուբինյանի «համեստ» կարողությունը. ի՞նչ ունի ԱԺ փոխխոսնակը

11/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրք լրագրողներ են այցելել Գյումրի. Լուսանկարներ

11/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաստերը համառ են. Արցախի հայկական լինելը վիճարկման ենթակա չէ, երբ խոսում են թվերը․ Տեր Արարատ. Լուսանկար

11/05/2026 infomitk@gmail.com