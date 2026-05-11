Մենք ոչ միայն վտանգավոր ժամանակների ենք բախվում, այլև վտանգավոր հակառակորդների․ ՄԹ վարչապետ

Մենք ոչ միայն վտանգավոր ժամանակների ենք բախվում, այլև վտանգավոր հակառակորդների՝ շատ վտանգավոր հակառակորդների, հայտարարել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ սըր Քեյր Սթարմերը։
– Եթե մենք սա ճիշտ չանենք, մեր երկիրը կգնա շատ մութ ճանապարհով։
– Գիտեմ, որ ես ունեմ կասկածողներ, և գիտեմ, որ պետք է ապացուցեմ, որ նրանք սխալվում են, և ես դա կանեմ։
– Ո՛չ Նայջել Ֆարաժը, ո՛չ էլ Զաք Պոլանսկին մեր երկրին չեն առաջարկում այն լուրջ, առաջադեմ լիդերությունը, որը պահանջում են այս ժամանակները։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, թե ինչ է ասել Նայջել Ֆարաժը Brexit-ի մասին։ Նա ասաց, որ դա մեզ ավելի հարուստ կդարձնի։ Սխալ։ Այն մեզ ավելի աղքատ կդարձնի։ Նա ասաց, որ դա մեզ ավելի անվտանգ կդարձնի։ Կրկին սխալ։ Այն մեզ ավելի թույլ կդարձնի։ Նա Մեծ Բրիտանիային խաբեությամբ տարավ, և՝ ի տարբերություն պահպանողականների, որոնք առնվազն ստիպված էին դիմակայել դրան, նա պարզապես փախավ դեպքի վայրից։ Եվ հիմա նա կխոսի գրեթե ամեն ինչի մասին, բացի իր իրականացրած միակ քաղաքականության հետևանքներից։ Որովհետև նա ոչ միայն խաբեբա է, այլև ռիսկի դիմող։
– Հաջորդ ԵՄ գագաթնաժողովում ես նոր ուղղություն կսահմանեմ ՄԹ-ի համար։ Նախորդ կառավարությունը սահմանվեց Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունների խզմամբ։ Այս Լեյբորիստական կառավարությունը կսահմանվի Եվրոպայի հետ մեր հարաբերությունները վերակառուցելով՝ Մեծ Բրիտանիան Եվրոպայի սրտում դնելով։
Սթարմերը նաև ասել է, որ կառավարությունը կներկայացնի օրենսդրություն՝ բրիտանական պողպատի ազգայնացման համար։
Բաց մի թողեք
Ընտրվել է Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու նոր հովվապետը․ Լուսանկար
Թշնամիների հետ մեր հաշիվները չենք մաքրել․ Իրանի կոշտ արձագանքը՝ Նեթանյահուին
Գերմանիան և Եվրոպան աշխարհի ամենաերկար հետիոտնային կախովի կամուրջների հայրենիքն են