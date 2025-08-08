Իլհամ Ալիևը հաղթեց պատերազմում, իսկ հիմա էլ՝ հասավ խաղաղության. Հաջիև

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթեց պատերազմում, իսկ հիմա էլ՝ հասավ խաղաղության: Oxu.Az-ի փոխանցմամբ այս մասին իր Х սոցիալական ցանցի էջում գրել է Հիքմեթ Հաջիևը:
Հիշեցնենք, որ այսօր՝ օգոտսոի ութին Ալիևը, Թրամփը և Փաշինյանը հանդիպում են և ստորգարելու են մի շարք մեմորանդումներ ու խաղաղության պայմանագրին նախորդող փաստաթուղթ, որոնց բովանդակության մասին, սակայն, դեռևս շատ բան հայտնի չի:
