Լեհական «Onet» հրատարակությունը գրում է, որ գիտի Ուիտկոֆի կողմից Վլադիմիր Պուտինին փոխանցված առաջարկի մանրամասները: Հրատարակության համաձայն, այն բաղկացած է վեց հիմնական կետերից.
Ռուսաստանը և Ուկրաինան կկնքեն ոչ թե խաղաղություն, այլ զինադադար:
Այն նախատեսում է Ռուսաստանի տարածքային ձեռքբերումների փաստացի ճանաչում (այս հարցը հետաձգելով 49 կամ 99 տարով):
Հակառուսական պատժամիջոցների մեծ մասը վերացվում է:
Երկարաժամկետ հեռանկարում վերադարձ կա ռուսական գազի և նավթի ներմուծմանը:
ՆԱՏՕ-ի չընդլայնման երաշխիքներ չեն լինի:
Ուկրաինային ռազմական աջակցության դադարեցում նույնպես չի լինի:
«Onet»-ը չի ներկայացնում այս տեղեկատվության իսկության որևէ ապացույց, բայց պարզաբանում է, որ առաջարկը համաձայնեցված է եվրոպական պետությունների հետ:
Իսկ թե ինչով է սա Մոսկվայի համար «չափազանց շահավետ առաջարկ», լեհական աղբյուրը չի հայտնում: Իսկ դա տպավորութուն է թողնում, որ շարադրել են պարզապես այն, ինչը ցանկանում են ավրալիբերալները:
Բաց մի թողեք
Վրաստանում Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հետ խնդիրների կարգավորման ամերիկյան ծրագրի հո՞ւյս ունեն
Իսրայելը և Հունաստանը ռազմական գործողություն են նախապատրաստում «Հյուսիսային Կիպրոսի» դեմ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը վերացնելու նպատակով
Սա կլինի պատմական օր Հայաստանի, Ադրբեջանի, ԱՄՆ-ի և աշխարհի համար. Թրամփ