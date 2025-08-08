08/08/2025

Իսրայելը և Հունաստանը ռազմական գործողություն են նախապատրաստում «Հյուսիսային Կիպրոսի» դեմ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը վերացնելու նպատակով

08/08/2025

Իսրայելը և Հունաստանը համատեղ ռազմական գործողություն են նախապատրաստում “Հյուսիսային Կիպրոսի” դեմ։

⏺️«Իսրայել Հայոմ» թերթի փոխանցմամբ՝ երկու երկրները մշակում են «Պոսեյդոնի զայրույթ» կոդային անվամբ գործողության ծրագիր։

⏺️Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ գործողության նպատակներն են՝

⏺️Թուրքիայից եկող ուժեղացումների արգելափակում,

⏺️Հյուսիսային Կիպրոսում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի չեզոքացում,

⏺️Հետախուզական և վերահսկողական կենտրոնների ոչնչացում,

⏺️Կղզում Թուրքիայի ռազմական ներկայության վերացում,

⏺️Կիպրոսի Հանրապետության (Հարավային Կիպրոս) ինքնիշխանության վերականգնում ամբողջ կղզում։

⏺️Այս լուրը լուրջ նախազգուշացում դարձավ տարածաշրջանում հնարավոր նոր սրման մասին և գրավեց միջազգային հանրության ուշադրությունը։

«Թուրքիան այսօր» լրատվական ալիք

