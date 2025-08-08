Իսրայելը և Հունաստանը ռազմական գործողություն են նախապատրաստում «Հյուսիսային Կիպրոսի» դեմ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը վերացնելու նպատակով

Իսրայելը և Հունաստանը համատեղ ռազմական գործողություն են նախապատրաստում “Հյուսիսային Կիպրոսի” դեմ։
⏺️«Իսրայել Հայոմ» թերթի փոխանցմամբ՝ երկու երկրները մշակում են «Պոսեյդոնի զայրույթ» կոդային անվամբ գործողության ծրագիր։
⏺️Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ գործողության նպատակներն են՝
⏺️Թուրքիայից եկող ուժեղացումների արգելափակում,
⏺️Հյուսիսային Կիպրոսում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի չեզոքացում,
⏺️Հետախուզական և վերահսկողական կենտրոնների ոչնչացում,
⏺️Կղզում Թուրքիայի ռազմական ներկայության վերացում,
⏺️Կիպրոսի Հանրապետության (Հարավային Կիպրոս) ինքնիշխանության վերականգնում ամբողջ կղզում։
⏺️Այս լուրը լուրջ նախազգուշացում դարձավ տարածաշրջանում հնարավոր նոր սրման մասին և գրավեց միջազգային հանրության ուշադրությունը։
