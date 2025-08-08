Օգոստոսի 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հայրապետական մեկշաբաթյա այցով մեկնեց ԱՄՆ Հայոց Արևելյան թեմ։
Նորին Սրբությունը հանդիպումներ կունենա թեմակալ առաջնորդի, հոգևորականաց և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի բարերարների հետ՝ քննարկելու Մայր Աթոռի կողմից իրականացվող ծրագրերը:
Եթե կանխատեսում են, ապա ինչո՞ւ են քաղաքագետ կամ քաղաքական գործիչ, թող մերօրյա Վանգա լինեն
Հայտնի է Փաշինյան – Թրամփ – Ալիև, եռակողմ հանդիպման ժամերը
Իրանի նախագահը նախատեսում է այց կատարել Հայաստան