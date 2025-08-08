Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կմ տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին․ CBS News

Նախագահ Թրամփը ծրագրում է ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը հայտարարել երկու նախկին խորհրդային հանրապետությունների՝ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։
CBS News-ին ծանոթ աղբյուրները հայտնել են, որ Ալիևը և Փաշինյանը կմասնակցեն Օվալաձև աշխատասենյակում և Պետական ճաշասենյակում կայանալիք միջոցառումներին։
CBS News-ին երկու ծանոթ աղբյուրներ հայտնել են, որ Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կիլոմետրանոց տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին, որը կկոչվի «Թրամփի երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»։
Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները ամիսներ շարունակ աշխատել են Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագրի վրա։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով
Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների
Հայաստանն ընդգրկվելով նման նախագծերում կարող է հայտնվել արտաքին հակադիր շահերի բախման դաշտում․ Կարապետյան