Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կմ տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին․ CBS News

Նախագահ Թրամփը ծրագրում է ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը հայտարարել երկու նախկին խորհրդային հանրապետությունների՝ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։

CBS News-ին ծանոթ աղբյուրները հայտնել են, որ Ալիևը և Փաշինյանը կմասնակցեն Օվալաձև աշխատասենյակում և Պետական ճաշասենյակում կայանալիք միջոցառումներին։

CBS News-ին երկու ծանոթ աղբյուրներ հայտնել են, որ Հայաստանը մտադիր է հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից 43 կիլոմետրանոց տարանցիկ միջանցքի զարգացման իրավունքների մասին, որը կկոչվի «Թրամփի երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար»։

Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները ամիսներ շարունակ աշխատել են Հայաստան-Ադրբեջան համաձայնագրի վրա։

Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով

Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների

Հայաստանն ընդգրկվելով նման նախագծերում կարող է հայտնվել արտաքին հակադիր շահերի բախման դաշտում․ Կարապետյան

Փաշինյանը գնում է «խաղաղության»՝ ինձնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքով

Թրամփ․ նրանք ճիշտ են վարվում՝ ի շահ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեծ ժողովուրդների

Ինչի մասին, ինչ փաստաթուղթ են ստորագրել ԱՄՆ բանագնաց Սթիվեն Ուիտկոֆն ու Ալիևը․ Լուսանկար

