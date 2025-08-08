08/08/2025

Չգնալ լողափ, մնալ ապահով վայրում. Սոչիում ԱԹՍ-ների հարձակման սպառնալիք է հայտարարվել, փակվել է օդանավակայանը

infomitk@gmail.com 08/08/2025 1 min read

Սոչիում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման սպառնալիք է հայտարարվել։

Այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Անդրեյ Պրոշունինը։

Վտանգի պատճառով մարդկանց խնդրել են չգնալ լողափեր, իսկ Աբխազիայի հետ սահմանին գտնվող անցակետը փակվել է։

Օդանավակայանի աշխատանքը դադարեցվել է։

«Սիրիուսի դաշնային տարածքը նույնպես գտնվում է անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակման գոտում: Հակաօդային պաշտպանության ծառայությունները պատրաստ են պաշտպանել մեզ։ Ես խնդրում եմ բոլորին պահպանել անհրաժեշտ անվտանգության միջոցառումները։ Հեռացեք պատուհաններից, ապաստան փնտրեք անվտանգ վայրում»,-հայտարարել է ՀՕՊ ծառայությունների ղեկավար Դմիտրի Պլիշկինը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանում Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի հետ խնդիրների կարգավորման ամերիկյան ծրագրի հո՞ւյս ունեն

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչով է Մոսկվայի համար «չափազանց շահավետ առաջարկ»

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը և Հունաստանը ռազմական գործողություն են նախապատրաստում «Հյուսիսային Կիպրոսի» դեմ Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը վերացնելու նպատակով

08/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 9-ի աստղագուշակ․ Պարզ կդառնա, թե որն է եղել խնդիրների իրական պատճառը

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իլհամ Ալիևը հաղթեց պատերազմում, իսկ հիմա էլ՝ հասավ խաղաղության. Հաջիև

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարն աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չգնալ լողափ, մնալ ապահով վայրում. Սոչիում ԱԹՍ-ների հարձակման սպառնալիք է հայտարարվել, փակվել է օդանավակայանը

08/08/2025 infomitk@gmail.com