08/08/2025

Սեպտեմբերից անվճար և փոխհատուցվող դեղերի տրամադրման նոր կարգ կգործի

infomitk@gmail.com 08/08/2025 1 min read

Համաձայն փոփոխվող կարգի՝ 2025 թվականի սեպտեմբերից պոլիկլինիկական օղակից (նաև որոշ բժշկական հաստատություններերից) քաղաքացիները հնարավորություն կունենան տրամադրվող անվճար և փոխհատուցվող դեղերը նախկինում 1 ամսվա փոխարեն ստանալ 3 ամսվա համար։

Այս մասին տեղեկացնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից:

«Պարբերական հիվանդության, ֆենիլկետոնուրիա, հիպոֆիզային գաճաճության, ցրված սկլերոզի, հոգեկան հիվանդությունների, էպիլեպսիայի բուժման համար նախատեսված դեղերը, բայց ոչ հոգեմետ դեղերը կարող են տրամադրվել անվճար 3 ամսվա անհրաժեշտ քանակով՝ անկախ սոցիալական կարգավիճակից, ինչպես նաև, օրինակ, սրտանոթային հիվանդությունների, խոցային հիվանդությունների, վահանաձև գեղձի հիվանդությունների, հոդերի հիվանդությունների և այլնի համար նախատեսված դեղերը (ըստ հետևյալ ցանկի), hամապատասխան սոցիալական կարգավիճակի դեպքում կարող են տրամադրվել 3 ամսվա անհրաժեշտ քանակով»,- ասվում է հաղորդագրությունում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վահե Ղազարյանի աներձագը՝ Արա Մելիքսեթյանը դարձել է Իջևան ԲԿ տնօրեն․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Տոնոյան» ԲԿ-ում վիրահատված կինը «քթի ծայրի շրջանի այրվածք»-ով տեղափոխվել է Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՊՎԾ-ն և ԱԱԾ-ն պետք է խոշորացույցի տակ պահեն առողջապահության նախարարությունը․ նախարարության բոլոր մրցույթները, նշանակումները․․․

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Թրամփի նեղուցը» ավարտում է հյուսիս – հարավ աշխարհաքաղաքական լոգիստիկ պրոեկտը

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը խոստացել է․ ՀՀ կստանա դաշնակից Վաշինգտոնում և հզոր պաշտպան՝ Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ապագա հարձակումներից

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերից անվճար և փոխհատուցվող դեղերի տրամադրման նոր կարգ կգործի

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրազդանում uպանություն է եղել․ նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել. Լուսանկար

08/08/2025 infomitk@gmail.com