Երկու օր ձենները դուրս չէր գալիս, հանգիստ, խաղաղ ապրում էինք․ Իշխանյան

Հասարակական գործիչ, ռեժիսոր Հովհաննես Իշխանյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․ «Ի՞նչ է խաղաղությունը մեր ժամանակներում։
Երկու օր ձենները դուրս չէր գալիս, հանգիստ, խաղաղ ապրում էինք։
Խաղաղությունը «Քաղաքացիական պայմանագրի» անհետացումն է։
Պայքարելու ենք խաղաղության համար, հասնելու ենք խաղաղության»։
