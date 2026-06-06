Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ

ԵՄ խորհրդարանը միջոցառում էր կազմակերպել մի խումբ, որը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները բողոքեցին «ԱլլատՌա» գլոբալ հետազոտական կենտրոնի կողմից խորհրդարանի տարածքում միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ռուսամետ լինելու և այլմոլորակայինների հետ կապված կեղծ գիտություն և դավադրության տեսություններ տարածելու մեջ մեղադրվող խումբը կանաչ լույս ստացավ Բրյուսելում Եվրախորհրդարանում միջոցառում անցկացնելու համար։
Երբ բողոքներ հնչեցին վիճահարույց կազմակերպության խորհրդարանի տարածքում գտնվելու վերաբերյալ, վարչարարության հարցերով զբաղվող մարմինը հայտարարեց, որ «բավարար հիմքեր չկան հետաքննություն անցկացնելու համար»։
«ԱլլատՌա» գլոբալ հետազոտական կենտրոնը փետրվարին խորհրդարանում միջոցառում անցկացրեց նանոպլաստիկների վտանգների վերաբերյալ՝ «Հայրենասերներ» խմբի ծայրահեղ աջակողմյան չեխ պատգամավոր Օնդրեյ Կնոտեկի հետ միասին։
«ԱլլատՌա»-ն իրեն նկարագրում է որպես «միջազգային հետազոտական կենտրոն, որը կենտրոնացած է մոլորակային ռիսկերի, համակարգային բնապահպանական մարտահրավերների, մարդու իրավունքների և ազատությունների վրա»։
Այնուամենայնիվ, մյուսները այլ կերպ են մտածում։ Գլոբալ հետազոտական կենտրոնը կապված է «ԱլլատՌա» կրոնական շարժման հետ, որը հիմնադրվել է Ուկրաինայում և այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունները մեղադրել են այն «Ռուսաստանի զինված ագրեսիան [արդարացնելու]» մեջ և ասում են, որ այն «հրապարակայնորեն առաջ է մղել Կրեմլի պատմությունները… «միսիոներական աշխատանքի» քողի տակ»։
AllatRa-ի հիմնադիր տեքստերում ասվում է, որ այլմոլորակային էակները վաղուց ազդեցություն են ունեցել մարդկային կյանքի վրա։
«Նովայա գազետա Եվրոպա» թերթը հայտնել է, որ խումբը պնդում է, որ բոլոր սլավոնական ժողովուրդները «կմիավորվեն ապագայում, հիմնականում կախարդ փրկչի շնորհիվ, մի մարդու, որի նկարագրությունը նման է Վլադիմիր Պուտինին»։ VSquare հետաքննչական կազմակերպությունը գրել է, որ խումբը, ինչպես նաև դրա ճյուղը՝ «Ստեղծագործական հասարակությունը», հերքում են, որ մարդկային գործունեությունը գլոբալ տաքացման հիմնական պատճառն է, ինչպես նաև, որ աշխարհի վերջը կլինի 2036 թվականին։
AllatRa-ի համահիմնադիր, ուկրաինացի քիրոպրակտիկ Իգոր Դանիլովը հետաքննության տակ է երկրի ոստիկանության կողմից՝ «պետական դավաճանություն կատարելու, հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու և ազգային անվտանգությունը խաթարելու» կասկածանքով։
Դանիլովը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին, սակայն AllatRa-ն հայտարարել է, որ «կտրականապես մերժում է» այն մեղադրանքները, որ ինքը ռուսամետ է «կամ կապված է ռուսական ապատեղեկատվական էկոհամակարգերի հետ» և հավելել է, որ «դատապարտում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ»։
Մամուլի խոսնակը նշել է, որ «Ռուսաստանում AllatRa-ն հայտարարվել է «անցանկալի», իսկ ավելի ուշ՝ «ծայրահեղական» կազմակերպություն» և մատնանշել է Կիևի դատարանի այս տարվա որոշումը, որը հաստատել է խմբի արգելումը մերժելու որոշումը։
«Դատարանը պարզել է, որ հակաուկրաինական կամ ռուսամետ գործունեության կամ արգելքի որևէ այլ օրինական հիմքի վերաբերյալ պատշաճ և ընդունելի ապացույցներ չեն ներկայացվել», – շարունակել է խոսնակը։
Այն ուղղակիորեն չի պատասխանել այլմոլորակայինների նկատմամբ հավատի մասին հարցին, բայց ասել է. ««Կեղծ գիտության» կամ «դավադրության տեսությունների» մասին պնդումները… չեն արտացոլում AllatRa-ի պաշտոնական դիրքորոշումը կամ գործունեությունը»։
Հեղինակային ռիսկ
AllatRa-ի հակասական բնույթը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության երկու չեխ պատգամավորների՝ Դանուշե Ներուդովային և Յան Ֆարսկիին, ինչպես նաև լիբերալ «Renew» խմբի սլովակ պատգամավոր Մարտին Հոյսիկին ստիպել է բողոքել խորհրդարանում դրա ներկայությունից, ըստ ԵՄ ազդեցության մասին տեղեկագրի կողմից հրապարակված խորհրդարանի ներքին վարչական նիստի արձանագրության։
AllatRa գլոբալ հետազոտական կենտրոնը փետրվարին խորհրդարանում միջոցառում է անցկացրել նանոպլաստիկների վտանգների վերաբերյալ՝ ծայրահեղ աջ չեխ պատգամավոր Օնդրեյ Կնոտեկի հետ միասին։ | Մարտին Բերտրան/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
Երեք պատգամավորներն ասել են, որ AllatRa-ն «բազմիցս նույնացվել է որպես ռուսամետ պատմություններ և Ռուսաստանի հետ կապված ապատեղեկատվական էկոհամակարգերի հետ կապեր ունեցող կազմակերպություն»։
Նրանք պնդել են, որ խմբին միջոցառումներ անցկացնելու թույլտվությունը «հեղինակության ռիսկ» է ներկայացնում խորհրդարանի համար և ասել են, որ դա կարող է «ինստիտուցիոնալ լեգիտիմություն հաղորդել օտարերկրյա ազդեցության կամ ապատեղեկատվական գործունեության հետ կապված կազմակերպություններին»։
«AllatRa-ն աղանդ է, որը ներթափանցում է Եվրոպայի քաղաքական և անվտանգության կառույցներ», – ասել է Հոյսիկը։ Նա հավելեց, որ դա «նպատակ ուներ ոտնձգություններ կատարել և հետապնդել այն մարդկանց, ովքեր ուսումնասիրում են նրանց գործողությունները»։
Հոյսիկի պնդումներին ի պատասխան՝ AllatRa-ի խոսնակն ասաց. «Սեփական հեղինակությունը պաշտպանելու և անճշտ տեղեկատվությունը ուղղելու իրավունքի իրականացումը չի համարվում ոտնձգություն»։
Մինչդեռ, Կնոտեկը նշեց, որ միջոցառումը «քաղաքական որևէ պատմություն» չուներ և նշեց, որ խումբը գրանցված է ԵՄ թափանցիկության գրանցամատյանում, որը լոբբիստներին թույլ է տալիս մուտք գործել ԵՄ ինստիտուտներ։ «Եթե դուք ունեք մեծ կազմակերպություն, այնտեղ կարող են լինել խելագարներ», – ասաց նա։ «Դա չի նշանակում, որ բոլորը խելագար են»։
Օրենսդիրներին և քաղաքական խմբերին թույլատրվում է համատեղ միջոցառումներ անցկացնել մասնավոր ընկերությունների և անհատների հետ՝ տեղում: Նրանք ունեն հատուկ բյուջետային գծեր, որոնք կարող են օգտագործել դրա համար, և կարող են թարգմանություն և սենյակ խնդրել խորհրդարանի լոգիստիկայի բաժնից։
Միջոցառման մյուս հյուրերի թվում էր ամերիկացի հովիվ Մարկ Բըրնսը, «Հոգևոր դիվանագետներ» նախաձեռնության նախագահը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հոգևոր խորհրդականը, որին AllatRa-ն նկարագրել է որպես «աշխարհահռչակ քրիստոնյա առաջնորդ և միջազգային խոսնակ»։
Սակայն քվեստորները՝ Եվրախորհրդարանի պատգամավորների խումբը, որոնք զբաղվում են վարչական և ֆինանսական հարցերով, պարզել են, որ միջոցառման վերաբերյալ «բավարար հիմքեր չկան հետաքննություն անցկացնելու համար»։ Ըստ խորհրդարանական ներքին արձանագրության՝ նրանք պարզել են, որ չկան «եզրակացական և միանշանակ տարրեր բողոքաբերների պնդումների վերաբերյալ՝ ենթադրյալ ռուսամետ պատմությունների և Ռուսաստանի հետ կապված ապատեղեկատվական էկոհամակարգերի հետ կապերի վերաբերյալ»։
Հոյսիկը նաև բողոքել է Influence-ին AllatRa Global Research Center-ի ներկայության մասին Եվրոպական թափանցիկության գրանցամատյանում՝ օրենսդրական գործունեության վրա ազդելու ձգտող կազմակերպությունների և անհատների առցանց տվյալների բազայում։ Գրանցամատյանում լինելը ձեզ ավելի հեշտ է դարձնում ԵՄ ինստիտուտներ մուտք գործելը (չնայած խումբը նշված չէ որպես որևէ Եվրախորհրդարանի պատգամավորի հետ հանդիպած)։
Եվրախորհրդարանի խոսնակը նշել է, որ գրանցամատյանի քարտուղարությանը ուղղված նամակը, որը «նպատակ ունի տեղեկացնել» բողոքի և խորհրդարանի ծառայությունների կողմից AllatRa-ի մասին հավաքված տեղեկատվության մասին, «ներկայումս ավարտական փուլում է»։
Բաց մի թողեք
Թրամփի դեմ առևտրային դաշինքը մտադիր է չբարձրացնել մաքսատուրքերը
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար
Ֆրանսիան հայտարարում է, որ Զելենսկին կիրակի օրը Լոնդոնում կհանդիպի Մակրոնի, Մերցի և Սթարմերի հետ