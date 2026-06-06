Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը

«Եվրոպական խորհրդարանի կանոնները չեն նախատեսում Բյուրոյի անդամների պաշտոնից հեռացում, եթե նրանք միանան այլ քաղաքական խմբի», – հայտնել են Պիչիերնոյի գրասենյակից:
Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Պինա Պիչիերնոն հակադարձում է վեհաժողովի հզոր «բյուրոյում» իր պաշտոնից հեռանալու ճնշմանը, այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց սոցիալիստներից հեռանալու մասին։
«Եվրոպական խորհրդարանի կանոնները չեն նախատեսում Բյուրոյի անդամների պաշտոնից հեռացում, եթե նրանք միանան այլ քաղաքական խմբի», – Euractiv-ին հայտնել են Պիչիերնոյի աշխատակազմը։
Մեկնաբանությունները հնչում են ի պատասխան սոցիալիստների կոչերի, որոնք նրան ուղղված էին հրաժարվել փոխնախագահի պաշտոնից, այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց կուսակցությունից հեռանալու և խորհրդարանում ձախակողմյան Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության հետ իր կապը դադարեցնելու ծրագրերի մասին։
Սոցիալիստական և դեմոկրատական կուսակցության խոսնակը նշել է, որ չնայած նրան, որ խմբակցությունից դուրս գալու պաշտոնական խնդրանք չի ներկայացվել, «եթե Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և Եվրախորհրդարանի փոխնախագահ Պինա Պիչերնոյի խնդրանքը պաշտոնականացվի, մենք կսպասենք, որ նա հրաժարական կտա Եվրախորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնից»։
Միջանկյալ ընտրություններ. Իտալիայի փոխնախագահը հրաժարվում է Եվրախորհրդարանի սոցիալիստներից
«Մանդատը բխում է ավելի քան 400 Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և նրան աջակցող եվրոպամետ մեծամասնության քվեարկությունից», – ասել է Եվրախորհրդարանի գրասենյակը: «Հենց այդ ժողովրդավարական մանդատի համար է, որ նա պատասխանատու է մնում և կշարունակի արձագանքել՝ լիովին հարգելով իրեն ընտրած ժողովի կանոններն ու լիազորությունները»։
«Կուսակցությունների միջև քաղաքական համաձայնությունները ժողովի ինքնիշխան քվեարկության հետ շփոթելը հիմնարար սխալ է»։
Սոցիալիստների և Դեմոկրատների մի խոսնակ Euractiv-ին ասել է. «Չնայած մենք ընդունում ենք, որ Եվրախորհրդարանի կանոնները տեխնիկապես թույլ են տալիս նրան պահպանել փոխնախագահի պաշտոնը, դա անելը քաղաքականապես անհամատեղելի կլինի»։
«Նա զբաղեցնում է մի պաշտոն, որը պատկանում է Սոցիալիստներին և Դեմոկրատներին»։
Պիչիերնոն նաև ազդարարել է, որ իր զբաղեցրած պաշտոնը կարևոր է Ռուսաստանի Դաշնության և «եվրոպական նախագծին թշնամաբար տրամադրված ծայրահեղական շարժումների» դեմ իր շարունակական պայքարի համար։ Եվրախորհրդարանի անդամը սպառնալիքների և ահաբեկման թիրախ է դարձել, ինչը պահանջել է Իտալիայի անվտանգության մարմինների և Եվրոպական խորհրդարանի ծառայությունների միջամտությունը։
Euractiv-ը նախկինում հաղորդել էր, որ Պիչիերնոն կապի մեջ է Renew Europe-ի ղեկավարության հետ՝ լիբերալ խմբին միանալու համար։ Այս քայլը նրան կդարձնի Իտալիայի սոցիալիստական պատվիրակության երկրորդ նախկին պատգամավորը, որը կմիանա Էլիզաբետտա Գուալմինիից հետո։
Նման քայլը կամրապնդի լիբերալ ճամբարը հաջորդ տարվա միջանկյալ վերադասավորումներից առաջ, երբ խորհրդարանական խմբերը կվերանայեն ղեկավար պաշտոնները։ Վերջին ամիսներին խումբը մի քանի պատգամավոր է ձեռք բերել, և Պիչիերնոյի միանալով՝ Եվրախորհրդարանի անդամների թիվը կկազմի 78։
Ուկրաինայի ակտիվ կողմնակից, իտալացի պատգամավորը ավելի ու ավելի հաճախ է բախվում Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնի հետ արտաքին քաղաքականության և կուսակցության անվտանգության ու պաշտպանության մոտեցման շուրջ, և նրա հեռանալը երկար ժամանակ շահարկումների առարկա է եղել։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը
Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից
Ֆրանսիայի նախագահը քննադատում է 11-ամյա աղջկա սպանության կասկածյալի հետ կապված «անընդունելի» բացթողումները