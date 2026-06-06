Եվրոպայի փոխաբերական սխալը

Բրյուսելը ավելի ու ավելի է տնտեսությունը դիտարկում որպես պատերազմի նման։ Արդյո՞ք պետք է այդպես լինի։
Չնայած այն տեխնիկապես պատերազմի մեջ չէ, ԵՄ-ն շատ առումներով արդեն իսկ գտնվում է զինված հակամարտության վիճակում, մասնավորապես՝ իր սեփական դժվարին իրավիճակի իմաստավորման հարցում։
Ռազմատենչ լեզուն հատկապես տարածված է Բրյուսելում, որտեղ ԵՄ պաշտոնյաներն ու մեկնաբանները, կարծես, անկարող են որևէ թեմա՝ առավել ևս տնտեսագիտությունը, մեկնաբանել ոչ ռազմականացված տերմիններով։
Մեզ ասում են, որ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը առաջընթաց են գրանցում Եվրոպայի նկատմամբ։ Արևմտյան պատժամիջոցները կործանում են Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Չինական արտահանումը կործանում է Եվրոպայի արդյունաբերական բազան։ Կանոնակարգերը խեղդում են Եվրոպայի բիզնեսը։ Եվ Դոնալդ Թրամփի մաքսատուրքերը հարվածում են ԵՄ արտահանողներին։
Քաղաքականության դեղատոմսերը նույնքան ռազմատենչ են։ Եվրոպայի պաշտպանական ոլորտը պետք է ամրապնդվի։ Նրա տնտեսական անվտանգությունը պետք է ամրապնդվի։ Պետք է կրճատվեն բյուրոկրատական խոչընդոտները։ Եվ Բրյուսելի առևտրային բազուկան նույնիսկ կարող է գործի դրվել։
Նման հայեցակարգային միլիտարիզմը, անշուշտ, հասկանալի է։ Չորս տարուց ավելի անց Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ դեռևս շարունակվում է. ամիսներ շարունակ ԱՄՆ-Իսրայելական հակամարտությունը Իրանի հետ դեռևս եռում է. իսկ Չինաստանի և Ամերիկայի հետ առևտրային պատերազմները սպառնում են վերածվել զգալիորեն ավելի չարագործ մի բանի։
Սակայն դա արդարացված չէ
Նախ, փոխաբերություններն իրենք հաճախ անհեթեթ են։ Օրինակ՝ սակագները հարկեր են, որոնք սովորաբար վճարում են ներմուծողները, այլ ոչ թե արտահանողները։ Սա հատկապես ճիշտ է Թրամփի սակագների դեպքում. գերմանական Քիլի ինստիտուտը պարզել է, որ սակագնային բեռի 96%-ը կրել են ամերիկացի սպառողներն ու ընկերությունները։ Եթե Թրամփը որևէ մեկին հարվածում է, դա ինքն է։
Ավելի կարևոր է, սակայն, այն փաստը, որ սակագները իրականում չեն հարվածում, կամ, կախված ձեր նախընտրությունից, չեն հարվածում, չեն ապտակում կամ չեն խփում, ընդհանրապես ոչ մեկին։ Ինչպես նշել է զարգացման առաջատար տնտեսագետ Հա-Ջուն Չանգը, դրանք ավելի լավ է հասկանալ որպես տնտեսական դաստիարակության մի ձև։
Մասնավորապես, սակագները երկար և առանձնահատուկ պատմություն ունեն՝ օգտագործվելով «նորածին արդյունաբերության պաշտպանության» համար, այսինքն՝ նորաստեղծ ոլորտները պաշտպանելու համար, նախքան դրանք կկարողանան մրցակցել միջազգային ասպարեզում: Երբ դրանք համակցվում են արդյունավետ արդյունաբերական քաղաքականության հետ, դրանք հաճախ նաև աշխատում են. պարզապես հարցրեք Մեծ Բրիտանիային (որը 17-րդ և 18-րդ դարերում սակագներ էր կիրառում՝ իր տեքստիլ ոլորտը պաշտպանելու համար) կամ Ամերիկային (որը մինչև 1930-ական թվականները Երկրի վրա ամենապրոտեկցիոնիստական երկրներից մեկն էր):
«Սակագնային պաշտպանություն տրամադրելը նման է երեխային դպրոց ուղարկելուն», – ասել է Չանգը անցյալ տարի տված հարցազրույցում: «Բայց երեխան պետք է սովորի, եթե ուզում է դառնալ արդյունավետ մարդ… Ահա թե ինչու է ձեզ անհրաժեշտ արդյունաբերական քաղաքականություն»: (Թրամփի բնազդային հակակրանքը արդյունաբերական քաղաքականության նկատմամբ, հավելել է Չանգը, նաև բացատրում է, թե ինչու է դատապարտված ամերիկյան արտադրությունը վերակենդանացնելու նրա փորձը):
Նմանատիպ բարոյական սկզբունքներ կիրառելի են նաև այլուր: Օրինակ՝ էժան չինական արտահանումը շատ դեպքերում (օրինակ՝ արևային արդյունաբերությունը) պետք է մեկնաբանվի որպես եվրոպացի սպառողների համար բարիք, այլ ոչ թե որպես հարված եվրոպական արդյունաբերություններին. այս կետը նշել է ոչ այլ ոք, քան Մարիո Դրագին իր 2024 թվականի «մրցունակության» մասին զեկույցում՝ մի տերմին, որն ինքնին ԵՄ-ի մտավոր միլիտարիզմի ախտանիշ է։
Սա նաև մատնանշում է ավելի խորը խնդիր։ Ամեն ինչ միլիտարիստականորեն՝ որպես զրոյական գումարի մրցակցություն դիտարկելու միտումը վտանգում է սրել հենց այն խնդիրը, որը նման ձևակերպումը փորձում է լուծել։ Այլ կերպ ասած՝ աշխարհը որպես հիմնարար կոնֆլիկտային դիտարկելը կարող է ի վերջո այն այդպիսին դարձնել։
Այս կետը նախկինում էլ է նշվել։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետ Փոլ Կրուգմանը ավելի քան երեսուն տարի առաջ զգուշացրել էր, որ կա «լուրջ ռիսկ, որ մրցունակության հանդեպ մոլուցքը»՝ տերմին, որը, ի թիվս այլոց, այն ժամանակվա Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժակ Դելորի կողմից էր հնչեցվել, «կհանգեցնի առևտրային կոնֆլիկտի, հնարավոր է՝ նույնիսկ համաշխարհային առևտրային պատերազմի»։
2026 թվականից ի վեր, թվում է, թե Կրուգմանը ճիշտ էր։
Փոխաբերությունների խառնում. Բայց մի՞թե միշտ այդպես չէր
Մարդիկ, ի վերջո, վաղուց են օգտագործել պատերազմական փոխաբերություններ՝ աշխարհը հասկանալու համար։ Ինչպես նշում են Ջորջ Լակոֆը և Մարկ Ջոնսոնը իրենց 1980 թվականի «Մետաֆորներ, որոնցով ապրում ենք» գրքում, փաստարկները նույնպես կարող են քանդվել, հարձակվվել և հերքվել (ներառյալ, ցավոք, այս լրատուի)։ Ինֆլյացիան նույնպես հաճախ համարվում է թշնամի, որի դեմ պետք է պայքարել, նախքան այն ոչնչացնի մարդկանց խնայողությունները։
Նման հայեցակարգային շրջանակը պարտադիր չէ, որ վատ բան լինի։ Իրականում, այն նույնիսկ կարող է էական լինել։ Ինչպես նշում են Լակոֆը և Ջոնսոնը, ինֆլյացիան որպես հակառակորդի փոխաբերություն «ունի բացատրական ուժ, որը միակն է, որը իմաստ ունի մարդկանց մեծամասնության համար»։
«Երբ մենք զգալի տնտեսական կորուստներ ենք կրում բարդ տնտեսական և քաղաքական գործոնների պատճառով, որոնք ոչ ոք իրականում չի հասկանում, ինֆլյացիան որպես հակառակորդի փոխաբերություն առնվազն մեզ տալիս է հետևողական պատկերացում այն մասին, թե ինչու ենք մենք կրում այդ կորուստները», – գրել են նրանք։
Բաց մի թողեք
Բացահայտվել է Մակրոնի քայլը՝ խափանելու Լատինական Ամերիկայի հետ առևտրային համաձայնագիրը
Կոստան աջակցում է ԵՄ անդամակցության ավելի պարզ կանոններին
ԵՄ-ն երկարաժամկետ խաղ է ծրագրում ԱՄՆ գերիշխանության դեմ