Թրամփի դեմ առևտրային դաշինքը մտադիր է չբարձրացնել մաքսատուրքերը

Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան առևտրային դաշինքը քննարկում է Եվրամիության հետ պրոտեկցիոնիստական մաքսատուրքերից խուսափելու պարտավորությունը։
ԼՈՆԴՈՆ — Եվրամիությունը և 12 երկրներից բաղկացած Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան առևտրային դաշինքը մշակում են միմյանց նկատմամբ մաքսատուրքերը չբարձրացնելու պարտավորություններ, քանի որ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է մաքսատուրքեր սահմանել ամբողջ աշխարհում, ասել է Նոր Զելանդիայի առևտրի նախարարը։
«Մենք խոսում ենք լարվածության սրման բացակայության մասին», – հարցազրույցում ասել է առևտրի և ներդրումների նախարար Թոդ Մաքքլեյը։ «Դա ավելի շատ մաքսատուրքերի մասին է, որ ոչ մի կողմ չի բարձրացնի մաքսատուրքերը միմյանց նկատմամբ, այնպես, ինչպես ԱՄՆ-ն է եղել մեզանից շատերի դեմ»։
Անցյալ տարի Թրամփի «Ազատագրման օրվա» մաքսատուրքերի հարձակման ֆոնին ԵՄ-ն և CPTPP դաշինքի միջին տերությունները, որոնց թվում են Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ճապոնիան, Վիետնամը և Մալայզիան, որոշել են դիմադրել առևտրային պատերազմի հարկադրանքին՝ անցյալ տարվա նոյեմբերին միավորելով ուժերը։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի Դավոսում հունվարին կայացած պատմական ելույթում բարձրացվեց նոր կոալիցիայի դրոշը, որը ներկայացնում է համաշխարհային տնտեսության գրեթե մեկ երրորդը։ Այնուհետև դաշինքն իր առաջին քայլերն արեց մարտին Կամերունում կայացած Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության նիստի շրջանակներում՝ թվային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելով։
ԵՄ-ի և Տրանսխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության համապարփակ և առաջադեմ համաձայնագրի (CPTPP) անդամների միջև ձևավորվող թվային համաձայնագիրը «կուսումնասիրի ընդհանուր ոլորտները և այն վայրերը, որտեղ կանոնները կարող են նման լինել», – ասաց Մաքքլեյը։
«Մենք կարծում ենք, որ մենք բավականաչափ ընդհանրություններ ունենք, որպեսզի սկսենք դրանք ձևավորել մեր միջև», – ավելացրեց նա՝ մատնանշելով փոխադարձ առևտրային կանոնները, ինչպիսիք են երկրներին թվային ներբեռնումների, հոսքային բովանդակության և ծրագրային ապահովման վրա մաքսատուրքեր սահմանելու արգելքը։
Մաքքլեյը նշեց, որ երկու դաշինքներն էլ, որոնք ներկայացնում են աշխարհի հակառակ կողմերում գտնվող գրեթե 40 ազգ, ուսումնասիրում են նաև ոչ պարտադիր պարտավորությունների մի շարք, որտեղ անդամները կպարտավորվեն պահպանել առևտրային կանոնները, խուսափել նոր խոչընդոտների ներդրումից և հնարավորության դեպքում ձեռնպահ մնալ մաքսատուրքերի բարձրացումից։
Չնայած համաձայնագիրը «չի զրկում» երկրներին մաքսատուրքեր սահմանելու հնարավորությունից, նա ասաց, որ «դա պարտավորություն է, որը դուք կձեռնարկեք CPTPP-ի շրջանակներում Եվրամիության հետ»։
Դաշինքների միջև բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել 10 տոկոսանոց մաքսատուրքը հիմնական առևտրային գործընկերների, այդ թվում՝ Եվրամիության, Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի նկատմամբ, միաժամանակ մյուսների վրա ավելի բարձր դրույքաչափ սահմանելով՝ հղում անելով հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ մտահոգություններին։
Այն բանից հետո, երբ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը մարտին չկարողացավ համաձայնություն ապահովել համաշխարհային առևտրային համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ, ԵՄ-ն և Առևտրի համաշխարհային կոմիտեն (CPTPP) խոստացան նոր ուղի մշակել կանոնների վրա հիմնված առևտուրը փրկելու համար։
«Այս պահին համաշխարհային տնտեսությունները բախվում են մի շարք մարտահրավերների։ Ամենակարևորը անորոշությունն է։ Եթե կանոններ լինեն, դրանք կպահպանվեն», – ասաց Մաքքլեյը։ «Մենք երկկողմանիորեն ստանձնում ենք պարտավորություններ այլուր, որոնց վերաբերյալ ԱՀԿ-ում համաձայնության հասնելն ավելի դժվար է, և այդ կանոնները, որպես կանոն, կսկսեն տեղ գտնել ԱՀԿ կանոնագրքում»։
Սինգապուրի առևտրի նախարար Գրեյս Ֆուն նույնպես այս շաբաթ Լոնդոնում էր Նոր Զելանդիայի Մաքքլեյի հետ՝ Մեծ Բրիտանիայի առևտրի նախարար Պիտեր Քայլի հետ դաշինքի և դրա ապագայի վերաբերյալ հանդիպումներ ունենալու համար։
«Մենք հնարավորություն ունենք խոսելու և առաջ մղելու այս հարցը երկկողմ հանդիպումների ժամանակ, այլ ոչ թե պաշտոնապես այնտեղ նստելու», – ասաց Մաքքլեյը՝ նշելով, որ CPTPP անդամների մեծամասնությունը և ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը նույնպես այս շաբաթ Փարիզում կլինեն՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) հանդիպմանը մասնակցելու համար։
Վիետնամը այս տարի նախագահում է CPTPP-ում, և ԵՄ-ի հետ հաջորդ պաշտոնական նախարարական հանդիպումը նախատեսված է այնտեղ այս տարվա վերջին։ «Երբ մենք հաջորդ անգամ հանդիպենք նախարարական մակարդակով Եվրամիության հետ, դուք կտեսնեք այն որոշ բաների ավելի հստակ սահմանումը, որոնց մենք կցանկանայինք հասնել», – ասաց Մաքքլեյը։
«Կարծում եմ՝ մենք կտեսնենք հստակ ցանկություն… ավելին, քան պարզապես խոսել», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար
Ֆրանսիան հայտարարում է, որ Զելենսկին կիրակի օրը Լոնդոնում կհանդիպի Մակրոնի, Մերցի և Սթարմերի հետ