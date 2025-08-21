Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

Կառավարության նիստից հետո՝ լրագրողների հետ զրույցում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, որ Արսեն Թորոսյանը նշանակվելու է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար:
«Արեն Մկրտչյանն էլ նշանակվելու է Լոռու մարզպետ»,- հավելեց նա:
Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը վայր կդնի պատգամավորական մանդատը և կնշանակվի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, իսկ այդ պաշտոնը հիմա զբաղեցնող Նարեկ Մկրտչյանը կնշանակվի ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան:
Հիշեցնենք՝ ԱԺ նախագահը հանդես է եկել պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի դիմումի մասին հայտարարությամբ:
Բաց մի թողեք
Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ
Որոշվել է ոստիկանության չորս ծառայողի ազատել ծառայությունից
Հայ և ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները հետևել են «Արծիվ գործընկեր-2025»–ի ընթացքին. Լուսանկարներ