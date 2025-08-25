Ուկրաինան Կանադայից 500 միլիոն դոլար կստանա անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության համար

Կանադան պատրաստ է միանալ PURL նախաձեռնությանը և 500 միլիոն դոլար հատկացնել Ուկրաինայի համար ամերիկյան զենք գնելու համար։ Այս մասին հաղորդում է «Զերկալո Նեդելի»-ն։
Ըստ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու՝ այդ միջոցները կօգտագործվեն անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության համար։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին իրենց համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է ռազմական տեխնիկա տրամադրել և ուկրաինացի զինվորներին մարզել։ Նա նաև չի բացառել Կանադայի զինված ուժերը Ուկրաինա ուղարկելը՝ որպես անվտանգության երաշխիքների մաս։
Նախկինում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիգալը հայտարարել էր, որ Կանադան և Ուկրաինան Կիևում համաձայնագիր են ստորագրել ռազմական արտադրանքի համատեղ արտադրության մասին։ Ձեռք բերված համաձայնագրերը կնպաստեն տեխնոլոգիաների փոխանակմանը, ինչպես նաև երկարաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինայի զինված ուժերին կապահովեն ժամանակակից զենքով և ռազմական տեխնիկայով։
