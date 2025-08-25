Սևդալիզան «Կոկա կոլա ֆեստին» ելույթ չի ունենալու. Լուսանկար

Հոլանդացի երգչուհի Սևդալիզան «Կոկա կոլա ֆեստին» ելույթ չի ունենալու։ Այս մասին հայտնում են «Կոկա կոլա» ընկերությունից:
Նշվում է, որ կայանալիք փառատոնին հայ արտիստների հետ կմասնակցեն այլ երգիչներ։
Հիշեցնենք, որ Սևդալիզայի դեմ սոցցանցերում բողոքի ալիք էր բարձրացել։ Պատճառը երգչուհու աղմկահարույց կերպարը և տեսահոլովակներն են, որոնցից մեկում, օրինակ, քրիստոնեական խաչը ներկայացված է որպես լողավազան։
«Coca-Cola Music Fest Armenia»-ն սոցկայքի էջում հաղորդագրություն է տարածել․ «Մենք լսում և ընդունում ենք հեդլայներ Սևդալիզայի շուրջ հնչող կարծիքներն ու մտահոգությունները: Մեր թիմն ակտիվորեն համագործակցում է գործընկերների հետ՝ վերանայելով իրավիճակը, և շատ շուտով հանդես կգա պաշտոնական հայտարարությամբ»։
Հիշեցնենք, որ Ֆեստի շրջանակում Հայաստան է հրավիրվել իրանական ծագում ունեցող հոլանդացի երգչուհի Sevdaliza-ն: Երգչուհին հանրությանը հայտնի է իր Alibi երգով, որը տիկտոկյան հիթ է համարվում, սակայն նրա երգացանկում կա նաև Messiah երգը, որի տեսահոլովակը հակասական էմոցիաներ է առաջացրել հանրության շրջանում, քանի որ երգչուհին այնտեղ կրքոտ պարեր է ներկայացնում խաչի վրա:
