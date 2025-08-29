Մինչ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը իր չպարզաբանված ագրեսիան չի կարողանում թաքցնել ի պատասխան լրագրողների այն հարցերի, որ իրեն դուր չեն գալիս, դպրոցների դասացուցակներում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում։
MediaHub-ին ահազանգել են մի խումբ ուսուցիչներ, որոնք նշում են՝ «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաների դասաժամերը կրճատվել են, խոսքը, մասնավորապես, 7–րդ, 8–րդ և 9–րդ դասարանների մասին է։
Օրինակ՝ եթե երկու տարի առաջ 7–րդ, 8–րդ և 9–րդ դասարաններում «Հայոց լեզու» առարկայի դասավանդման համար հատկացված է եղել շաբաթական 3 օր, նույնը նաև «Հայ գրականություն» առարկայի համար, ապա անցյալ տարի հայոց լեզվի դասավանդման համար հատկացվել է 3 դասաժամ, հայ գրականության համար՝ 2։
Այս տարի էլ ԿԳՄՍ նախարարությունը, ըստ երևույթի, որոշել է, որ մայրենին երեխաներին այդքան էլ պետք չէ, այլ առարկաների ուսուցանումը, թերևս, ավելի կարևոր է։ Ըստ այդմ, այս տարի 7–րդ, 8–րդ և 9–րդ դասարաններում հայոց լեզվի ուսուցմանը ընդամենը 2 դասաժամ է հատկացվելու, նույն ճակատագիրը նաև հայ գրականություն առարկային է սպասվում:
Հայրենի երկրում, մայրենի լեզվի դասաժամերը պետական դպրոցներում կրճատելը ոչ այլ ինչ է, քան մեր ինքնության դեմ այս իշխանության որդեգրած պայքարի հերթական դրսևորումը, որի թիրախը երեխաներն են՝ երկրի ապագան:
Մեզ ահազանգած ուսուցիչները նշում են, որ հատկացված դասաժամերը բավականին քիչ է հայոց լեզվի լիարժեք ուսուցման համար, մեկ թեմայի համար տրված է բավականին քիչ ժամանակ, այսինքն՝ երեխաները չեն կարողանա յուրացնել թեման և լավ հասկանալ այն։
Իսկ ի՞նչ հույժ կարևոր առարկաներով է փոխարինվել «Հայոց լեզու» առարկան, ինչո՞վ է պայմանավորված, որ ԿԳՄՍՆ–ն հայոց լեզվի և հայ գրականության դասաժամերը կրճատել է:
