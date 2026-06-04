ԵՄ-ն երկարաժամկետ խաղ է ծրագրում ԱՄՆ գերիշխանության դեմ

Եվրոպական հանձնաժողովի այսպես կոչված տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ծրագիրը նպատակ ունի խթանել ներքին չեմպիոններին, այլ ոչ թե ամերիկյան մրցակիցներին դուրս մղել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն քայլեր է ձեռնարկում տեխնոլոգիաների ոլորտում ամերիկյան գերիշխանությանը հակազդելու համար՝ օգտագործելով իր զինանոցի ամենահին գործիքներից մեկը՝ արդյունաբերական ռազմավարությունը։
Երբ Եվրահանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը ներկայացրեց Եվրոպայի կախվածությունը ժամանակակից տնտեսության հիմքում ընկած օտարերկրյա տեխնոլոգիական մատակարարներից նվազեցնելու ծրագիրը, այն զգույշ էր ընդգծել, որ չի կռվում ԱՄՆ թվային հսկաների հետ։
Փոխարենը, տեխնոլոգիական ինքնիշխանության փաթեթը, որը մեծ մասամբ պայմանավորված էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Եվրոպայի կախվածությունը ամերիկյան ընկերություններից զենք դարձնելով, երկարաժամկետ հեռանկար ունի. խթանել մայրցամաքի խաղացողներին, որպեսզի նրանք կարողանան ի վերջո մարտահրավեր նետել իրենց ամերիկացի մրցակիցներին։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ կախված լինենք ուրիշներից այն տեխնոլոգիաների համար, որոնք մեր հիվանդանոցները, մեր էներգետիկ ցանցերը կայուն և մեր ծառայությունները անվտանգ են պահում», – հայտարարության մեջ ասել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Խոսքը մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու, մեր շահերը պաշտպանելու և մեր սեփական ընտրությունները կատարելու մասին է»։
Փաթեթի կենտրոնական մասը՝ ԵՄ «Ամպային և արհեստական բանականության զարգացման մասին» օրենքը, ներառում է մի դրույթ, որը թույլ է տալիս Հանձնաժողովին ստուգել երկրներին, թե արդյոք դրանք բավականաչափ վստահելի են Եվրոպայի զգայուն պետական հատվածներին սպասարկելու համար։
Սակայն առաջարկվող օրենսդրության իրական ուշադրության կենտրոնում են այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են եվրոպական ընկերություններին օգնելուն դառնալ լուրջ մրցակիցներ, որոնք կարող են մրցակցել ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ։
Ընդունվելու դեպքում փաթեթը կուղղի պետական միջոցները այնպիսի ապրանքների վրա, որոնք նպաստում են Եվրոպայի տնտեսությանը և անկախությանը օտարերկրյա ընկերություններից, կնվազեցնի տվյալների կենտրոնների համար բյուրոկրատական քաշքշուկները, կխթանի հետազոտություններն ու նորարարությունները «առաջնորդության նախաձեռնությունների» միջոցով, կխրախուսի երկրներին կիսվել թվային կարողություններով նոր «Eurocloud» ֆորումում և կպահանջի ԵՄ կառավարություններից մշակել ազգային ռազմավարություններ՝ առաջադեմ տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ արհեստական բանականության ներդրումը խթանելու համար։
Փաթեթը նաև կփորձի բարձրացնել դաշինքի պահանջարկը առաջադեմ չիպերի նկատմամբ՝ ի պատասխան ոլորտի քննադատության՝ 2023 թվականի չիպերի մասին օրենքի վերանայման մի շարք արդյունաբերական նախաձեռնությունների միջոցով։
Հանձնաժողովի առաջարկները, որոնք այժմ կներկայացվեն ազգային կառավարություններին և Եվրոպական խորհրդարանին՝ վերջնական տարբերակի շուրջ բանակցությունների համար, պատասխան են այն մտահոգություններին, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաներին ապավինելը խոցելիություն է։
Բրյուսելն ինքն է հայտարարում, որ ԵՄ երկրները տարեկան 264 միլիարդ եվրո են ծախսում ամերիկյան տեխնոլոգիաների վրա, իսկ երեք ամերիկյան հսկաներ՝ Microsoft-ը, Google-ը և Amazon-ը, գերիշխում են ամպային ծառայությունների շուկայում, որը հիմքում ընկած է էլեկտրոնային փոստի հաղորդակցությունից մինչև հանրային և մասնավոր տվյալների պահպանում և մշակում, ինչպես նաև կառավարական ծառայությունները սնուցող բազմաթիվ գործիքներ։
ԵՄ որոշ կառավարություններ զգուշացրել են, որ ո՛չ իրատեսական է, ո՛չ էլ ցանկալի մայրցամաքը անջատել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից։
Քանի որ Եվրոպական խորհրդարանը գտնվում է ԱՄՆ-ի հետ վիճահարույց առևտրային համաձայնագրի վերջնական մշակման գործընթացում, Հանձնաժողովը ջանք չի խնայել պնդելու, որ նոր միջոցառումները ուղղված չեն ամերիկյան ընկերությունների դեմ։
ԱՄՆ-ն դեռ կարող է պահպանել եվրոպական շուկա մուտք գործելու բարձր մակարդակ՝ հաշվի առնելով ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև տվյալների գաղտնիության մասին գործող պայմանագիրը և ԱՄՆ խոշոր ընկերությունների կողմից վերջերս ձեռնարկված ջանքերը՝ արտաքին միջամտությունից պաշտպանող միջոցներ ձեռնարկելու համար։
Սակայն, թե արդյոք ամերիկյան տեխնոլոգիական ոլորտը կարող է շարունակել սպասարկել եվրոպական տնտեսության ամենազգայուն ոլորտներից մի քանիսին, քաղաքականապես լարված հարց է, որը կախված կլինի օրենսդրության վերջնական ձևից և, ամենակարևորը, թե ինչպես է այն կիրականացվի։
«Մենք այստեղ սահմանել ենք ինքնիշխանության չորս մակարդակ։ Երբ մենք ավելի բարձր ենք հասնում մակարդակներում… պահանջները շատ խիստ են», – բացատրեց ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը։ «Մենք ուզում ենք համոզվել, որ ոչ ոք այնտեղ չունի այսպես կոչված «kill switch» հնարավորություն», – ավելացրեց նա՝ ավելի ուշ ենթադրելով, որ ներկայիս «Cloud Act»-ը՝ ԱՄՆ-ում գործող ընկերություններին պարտադրող լայնածավալ օրենք, որը ստիպում է ԱՄՆ-ում գործող ընկերություններին հանձնել իրենց ծառայություններում տեղակայված տվյալները, «դժվարացնում է» ավելի խիստ պահանջներին հասնելը։
Հուսալի երկրների ցանկ պահելու իր առաջարկի շրջանակներում հանձնաժողովը կպահանջի, որ ԵՄ կառավարությունները անցկացնեն այսպես կոչված «ինքնիշխանության ռիսկի գնահատում» յուրաքանչյուր թվային ծառայության համար, որին նրանք ապավինում են՝ չափելով արտաքին վերահսկողությունը, զգայուն տվյալներին հնարավոր մուտքը և գործառնական խափանումների ռիսկը։
Մեկ տարվա ընթացքում նրանք պետք է որոշեն յուրաքանչյուր պետական հատվածի համար պաշտպանության համապատասխան մակարդակը և համապատասխանաբար ձեռք բերեն թվային ծառայություններ, եթե, իհարկե, չկարողանան ապացուցել, որ դա կհանգեցնի «անհամաչափ ծախսերի», ասվում է առաջարկության մեջ։ Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը իրավունք ունի չեղյալ համարել նրանց գնահատականը ապագա օրենսդրության մեջ, եթե կարծի, որ նրանք թերագնահատել են ռիսկերը։
Հանձնաժողովը գնահատել է, որ Եվրոպայի հանրային ծառայությունների միայն մեկ տոկոսն է այնքան զգայուն, որ առաջարկվող հավաստագրման սխեմայի համաձայն՝ դրանք պարտավոր կլինեն հույսը դնել այն խիստ մակարդակի վրա, որը լիովին բացառում է օտարերկրյա տեխնոլոգիաները։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանին օգնող չինական ընկերությունները հաջորդը կլինեն ԵՄ պատժամիջոցների տակ
2027 թ. ընտրություններին նախապատրաստվելիս իտալացի Մելոնիի վրա ճնշում է գործադրվում՝ խուսափելու Թրամփից
Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով, իսկ Հայաստա՞նը