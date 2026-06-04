ԵՄ-ն քննադատում է Թրամփի հարկադիր աշխատանքի սակագինը որպես «անհիմն»

Առաջարկվող 10 տոկոս սակագինը սպառնում է անդրատլանտյան առևտրային փխրուն զինադադարին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը քննադատել է ԵՄ-ի նկատմամբ նոր 10 տոկոս սակագին սահմանելու ԱՄՆ ծրագրերը, այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը պարզել է, որ Բրյուսելը չի կարողացել արգելել հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքների ներմուծումը։
«Հանձնաժողովը ուշադիր կվերլուծի հետաքննության նախնական արդյունքները և կշարունակի համագործակցել ԱՄՆ վարչակազմի հետ։ Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն այս հիմքերով սահմանված սակագները համարում է անհիմն», – հայտարարության մեջ ասել է գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակը երեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակված զեկույցում նշել է, որ ցանկանում է վերականգնել 10 տոկոս սակագինը իր հիմնական առևտրային գործընկերների, այդ թվում՝ Եվրամիության, Կանադայի և Մեքսիկայի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ պարզել է, որ նրանք չեն կարողացել կիրառել հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքների արգելման օրենքները։
Սա երկու լայնածավալ առևտրային հետաքննություններից մեկն է, որը վարչակազմը սկսել է այս գարնանը՝ 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժնի համաձայն, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից չեղարկված գլոբալ մաքսատուրքերը վերականգնելու նպատակով: Այժմ գործող 10 տոկոսանոց ժամանակավոր մաքսատուրքը պետք է լրանա հուլիսին, որին կհաջորդի 301-րդ բաժնի մաքսատուրքը։
Եվրախորհրդարանի առևտրային հանձնաժողովի ազդեցիկ նախագահ Բերնդ Լանգեն ասել է, որ Վաշինգտոնը «հուսահատորեն փնտրում է նոր իրավական հիմքեր իր մաքսատուրքային քաղաքականությունը պահպանելու համար» Գերագույն դատարանում պարտությունից հետո։
«ԵՄ-ին մեղադրել հարկադիր աշխատանքի դեմ բավարար ջանքեր չգործադրելու մեջ՝ աբսուրդ է», – գրել է Լանգեն X-ում գրառման մեջ: «ԵՄ-ն ընդունել է աշխարհի ամենախիստ կանոնները հարկադիր աշխատանքով պատրաստված ապրանքների դեմ: Սա շատ նման է փաստերը արդեն որոշված մաքսատուրքերի իրավական հիմնավորմանը համապատասխանեցնելու փորձի»։
Համատեղ նպատակ
Գիլը շեշտեց, որ ԵՄ-ն 2024 թվականին ընդունել է հարկադիր աշխատանքի միջոցով պատրաստված արտադրանքն արգելող կանոնակարգ, և որ «մատակարարման շղթաներում հարկադիր աշխատանքի վերացման» այս ընդհանուր նպատակը նշված է նաև անցյալ օգոստոսի ԵՄ-ԱՄՆ համատեղ հայտարարության մեջ, որը մշակել է Թըրնբերիի համաձայնագիրը։
Սակայն ԵՄ հարկադիր աշխատանքի կանոնակարգը կկիրառվի միայն 2027 թվականի դեկտեմբերից։ Սա ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի կողմից դաշինքից ներմուծվող ապրանքների վրա 10 տոկոս սակագին կիրառելու հիմնավորումն է։
«Չնայած Եվրամիությունը ընդունել է հարկադիր աշխատանքի ներմուծման արգելք, արգելքը ուժի մեջ կմտնի միայն 2027 թվականի դեկտեմբերի 14-ին», – ասվում է զեկույցում։ «Վերոնշյալի լույսի ներքո, ԱՄՆ առևտրային հանձնաժողովը (USTR) պարզում է, որ Եվրամիությունը չի կարողանում արդյունավետորեն կիրառել հարկադիր աշխատանքի ներմուծման արգելքը»։
10 տոկոս սակագինը, որը կհավելվի նախկինում գործող առավել բարենպաստ երկրների սակագներին, կրկին վտանգի տակ է դնում տրանսատլանտյան առևտրային զինադադարը։
Անցյալ տարվա հուլիսին Թրամփի գոլֆի հանգստավայրում՝ Թըրնբերիում, Շոտլանդիա, կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն համաձայնել է դադարեցնել ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների ներմուծումը, մինչդեռ եվրոպական ապրանքների մեծ մասի համար կկիրառվի 15 տոկոսի սահմանաչափ։
Եվրախորհրդարանը հունիսի 16-ին պետք է վերջնական քվեարկություն անցկացնի Թըրնբերիի համաձայնագիրն ուժի մեջ մտցնելու համար նախատեսված օրենսդրության վերաբերյալ, և Թրամփի վերջին մաքսային քայլը կարող է խստացնել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դիմադրությունը համաձայնագրի նկատմամբ։
Վաշինգտոնի վերջին հայտարարությունը հնչել է ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչի և ԱՄՆ առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրի հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ՝ Փարիզում Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) նախարարների հանդիպման շրջանակներում։
Ֆրանսիայի առևտրի նախարար Նիկոլա Ֆորիսյեն չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ վստահ է, որ ԵՄ-ն չի տուժի ԱՄՆ նոր մաքսատուրքերից, քանի որ դաշինքը «առաջնագծում» է հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարում։
Ֆրանսիացի նախարարը, որը պետք է հանդիպեր Գրիրի հետ հինգշաբթի առավոտյան Փարիզում, նույնպես խորհուրդ է տվել զգուշություն ցուցաբերել։ «Մենք պետք է նախ որոշ ժամանակ հատկացնենք, չպետք է իմպուլսիվ արձագանքենք», – ասել է Ֆորիսյեն OECD հանդիպումը լուսաբանող լրագրողներին։
Բաց մի թողեք
Brexit-ից հետո ԵՄ-ն ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայում
Գերմանիան չկարողացավ տեղ ստանալ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում
Ուկրաինան և Մոլդովան հունիսին ԵՄ անդամակցության պաշտոնական բանակցություններ են սկսելու