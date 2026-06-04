Հանձնաժողովը կազատի կանաչ ներդրումները ԵՄ ծախսերի կանոններից

Բրյուսելը պատրաստվում է ավելի մեծ ճկունություն առաջարկել Մերձավոր Արևելքի պատերազմից առաջացած էներգետիկ ճգնաժամի դեմ պայքարող երկրներին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը շարունակվող էներգետիկ ճգնաժամից տուժած ԵՄ երկրներին ավելի շատ ֆինանսական շնչառության տարածք է տվել՝ որոշ կանաչ ներդրումների համար ազատելով պետական ծախսերի կանոններից։
Զիջումները հաստատվել են չորեքշաբթի օրը ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից, այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի օրը հրապարակել է այդ քայլը՝ զուգահեռաբար Հանձնաժողովի կողմից այն գնահատականին, թե արդյոք կառավարությունները համապատասխանում են դաշինքի ֆինանսական կանոններին։
Հռոմը, և ավելի փոքր չափով Մադրիդը, Բրյուսելին ճնշում են գործադրում լրացուցիչ ճկունության վրա՝ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով վառելիքի գների աճի դեմ պայքարելու համար, որի միջով է տեղափոխվում աշխարհի նավթի և գազի մատակարարման մոտ 20 տոկոսը։
«Ես գոհ եմ, քանի որ Հանձնաժողովը, մի քայլով, որը մի քանի ամիս առաջ անհնար կլիներ, ընդունել է մեր առաջարկները, որոնք երկարատև, լուրջ և աննկատ աշխատանքի արդյունք են», – հայտարարության մեջ ասել է Իտալիայի ֆինանսների նախարար Ջանկառլո Ջորջետին։
Հանձնաժողովը ծրագիրը հայտարարեց իր «Եվրոպական կիսամյակի» ընթացքում, որտեղ երկրները դատում է իր կանոնակարգի համաձայն, որը սահմանափակում է բյուջեի դեֆիցիտը, այսինքն՝ երկրի կողմից հարկերի և ծախսերի միջև եղած տարբերությունը, մինչև տնտեսական արդյունքի 3 տոկոսը, և փորձում է պարտքը պահել ՀՆԱ-ի մոտ 60 տոկոսի սահմաններում։
Արտոնությունը սահմանափակվում է ՀՆԱ-ի 0.6 տոկոսի չափով ներդրումներով՝ մինչև 2028 թվականը երեք տարվա ընթացքում, սակայն կառավարությունները չեն կարող ՀՆԱ-ի 0.3 տոկոսից ավելի ծախսել մեկ տարվա ընթացքում։ Սա թույլ կտա ծանր պարտք ունեցող կառավարություններին ազատել լրացուցիչ բյուջետային տարածք՝ քաղաքացիներին և ընկերություններին աջակցելու էներգիայի բարձր վճարներից։
Բրյուսելը պաշտոնապես կներկայացնի, թե որ միջոցառումներն են համապատասխանում կանաչ ներդրումների արտոնությանը առաջիկա շաբաթներին, ասել է հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Արտոնությունը չի տարածվում վառելիքի գների աճից տուժած տնային տնտեսությունների և բիզնեսների բոլոր էներգետիկ սուբսիդիաների վրա։ Այն կենտրոնանում է այն ներդրումների վրա, որոնք ԵՄ երկրները ներդրել են փետրվարից, երբ սկսվեց պատերազմը, որպեսզի նվազեցնեն իրենց կախվածությունը բրածո վառելիքից։
ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը չորեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ ազատումը կարող է վերաբերել «էներգետիկ ցանցերում, վերականգնվող էներգիայի ներդրման ոլորտում խոշորածավալ ներդրումային նախագծերին»։
Նա հավելեց, որ այն կարող է նաև ներառել էլեկտրական մեքենաների, արևային կայանքների, ջերմային պոմպերի գնման և տներում ջեռուցման համակարգը նավթից գազի փոխելու համար սուբսիդիաներ։
ԵՄ կառավարությունները պետք է պաշտոնապես դիմեն ազատման համար և դրանք Խորհրդով անցկացնեն որակյալ մեծամասնությամբ։
Տնտեսական մռայլություն
Հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ իջեցրեց ԵՄ աճի կանխատեսումները Մերձավոր Արևելքի հակամարտության պատճառով։ Բարձր պարտք ունեցող երկրները, ինչպիսին է Իտալիան, պայքարում են սպառողներին պաշտպանելու բարձր գներից՝ առանց խախտելու դաշինքի ծախսերի սահմանափակումները։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին այս կետը շեշտեց հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում՝ կոչ անելով նրան ԵՄ մայրաքաղաքներին ավելի մեծ բյուջետային ճկունություն տալ ճգնաժամի դեմ պայքարելու համար։ Մելոնին հատուկ կոչ արեց Բրյուսելին երկարաձգել ԵՄ ֆինանսական կանոններից պաշտպանության ծախսերի համար գործող ազատումը, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 1.5 տոկոսը, էներգիայի հետ կապված ծախսերի վրա։
Այնուամենայնիվ, մնում է անհասկանալի, թե որքանով են չորեքշաբթի օրվա զիջումները լուծում Մելոնիի էներգետիկայի վերաբերյալ կոնկրետ խնդրանքը։
Այնուամենայնիվ, Իտալիայի կառավարության ամենաթանկ գործողություններից մի քանիսը, ինչպիսիք են վառելիքի ակցիզային հարկերի կրճատումը, կարող են դուրս գալ ԵՄ բացառության շրջանակից։
«Երբ դրա օգտագործման սահմանափակումները հստակեցվեն, Իտալիայի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարությունը (MEF) իրավունք է վերապահում ներկայացնել ավելի նպատակային առաջարկներ՝ բիզնեսին և տնային տնտեսություններին պաշտպանելու համար», – ասաց Ջորջետտին։
Բաց մի թողեք
Վայոց ձորի մարզպետի ընտանիքին պատկանող «Ջերմուկ Գրուպ»-ը մաքսային արտոնություն է ստանում
Ռեկորդային թվով զբոսաշրջային հոսք՝ հունվար-մայիս ամիսների համար
ԵՄ-ի տեխնոլոգիական անկախության ձգտումը հիասթափեցնում է Բրյուսելին և նյարդայնացնում ամերիկացիներին