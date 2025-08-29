Սամվել Կարապետյանի հիմնադրած «Մեր ձևով» շարժման մեկնարկը

Սամվել Կարապետյանի հիմնադրած «Մեր ձևով» շարժման մեկնարկի միջոցառման ընթացքում շարժման համակարգող խորհրդի գլխավոր պատասխանատու, «Տաշիր գրուպ» ընկերությունների խմբի փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանը ընդգծեց բռնի տեղահանված արցախցիների աջակցման կարևորությունը։
Նրա խոսքով, առաջնային խնդիր է արցախցիներին ապահովել արժանապատիվ կյանքի հնարավորություններով՝ բնակֆոնդով և աշխատանքով։
«Մյուս հարցերը ժամանակի ընթացքում կներկայացնենք, սակայն բոլորս հասկանում ենք այս խնդրի բարդությունը», – հավելեց Նարեկ Կարապետյանը։
Նարեկ Կարապետյանը մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը՝ «ես եմ կառավարությունը»։
Նրա խոսքով՝ երբ որևէ անձի չեն հակակշռում, նա կարող է խեղաթյուրել իր դերակատարությունը՝ կարծելով, որ ինքն է կառավարությունն էլ , Ազգային ժողովն էլ, գլխավոր էներգետիկ էլ. «Եվ այդպես կարող է հասնել մանկական Եվրատեսիլին»:
Բաց մի թողեք
«Մեր ձեւով» ժողովրդական շարժումը լինելու է ապաքաղաքական
Հրազդանում բախվել են հիվանդ տեղափոխող շտապօգնության ավտոմեքենան և «Toyota Alphard»-ը․ կան վիրшվորներ․ Լուսանկար
Մինչև 2023 թ․ ՀՀ վարչապետը չի իմացել, որ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Արգիշտի Քյարամյանի հայրը եպիսկոպոս է