30/08/2025

Խաչիկ Մանուկյանը՝ Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածու․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/08/2025 1 min read

Այսօր «Հայրենիք» կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը՝ կուսակցության գրասենյակից բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի հետ լուսանկար էր հրապարակել:

Մենք տեղեկացանք, որ «Հայրենիք» կուսակցությունը ևս մասնակցելու է նոյեմբերի 16-ին կայանալիք Վաղարշապատի ՏԻՄ ընտրություններին:

Երկար փնտրտուքներից հետո Արթուր Վանեցյանը կանգ է առել Խաչիկ Մանուկյանի թեկնածության վրա և հենց նա է լինելու «Հայրենիք» կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն:

Խաչիկ Մանուկյանը՝ Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածու

Բաց մի թողեք

1 min read

Չինաստանում Պուտինը չի հանդիպի Ալիևին, իսկ Փաշինյանի հետ հնարավոր հանդիպման մասին տեղեկություն չկա

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի հիմնադրած «Մեր ձևով» շարժման մեկնարկը

29/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեր ձեւով» ժողովրդական շարժումը լինելու է ապաքաղաքական

29/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան էլ է հակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ. Մերց

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարազատ եղբայրներ էին, մեկը 2 երեխա ուներ, մյուսը նոր էր նշանվել. նոր մանրամասներ՝ ողբերգական դեպքից․ Լուսանկար

30/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի «սրտի» Փաշինյանը․ Ադրբեջանում կրկին գովել են նրան

30/08/2025 infomitk@gmail.com