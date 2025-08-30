Խաչիկ Մանուկյանը՝ Վաղարշապատի քաղաքապետի թեկնածու․ Լուսանկար

Այսօր «Հայրենիք» կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը՝ կուսակցության գրասենյակից բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի հետ լուսանկար էր հրապարակել:
Մենք տեղեկացանք, որ «Հայրենիք» կուսակցությունը ևս մասնակցելու է նոյեմբերի 16-ին կայանալիք Վաղարշապատի ՏԻՄ ընտրություններին:
Երկար փնտրտուքներից հետո Արթուր Վանեցյանը կանգ է առել Խաչիկ Մանուկյանի թեկնածության վրա և հենց նա է լինելու «Հայրենիք» կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն:
