ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ժամանել է Կիեւ։
«Այս այցը շատ կարևոր է, ինչպես նախորդ բոլոր այցերը, քանի որ այն դաշինքի համերաշխության և աջակցության ժեստ է մեր երկրի համար։ Երկաթե դիվանագիտությունը ավանդաբար ընթանում է ըստ ժամանակացույցի», – ասվում է «Ուկրաինական երկաթուղիներ» ընկերության հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական նոր սահման
Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար
Զելենսկին զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է այսօր երեկոյան ևս մեկ լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ