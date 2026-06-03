03/06/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ժամանել է Կիեւ։

«Այս այցը շատ կարևոր է, ինչպես նախորդ բոլոր այցերը, քանի որ այն դաշինքի համերաշխության և աջակցության ժեստ է մեր երկրի համար։ Երկաթե դիվանագիտությունը ավանդաբար ընթանում է ըստ ժամանակացույցի», – ասվում է «Ուկրաինական երկաթուղիներ» ընկերության հայտարարության մեջ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական ​​նոր սահման

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիայի վարչապետը հայտարարել է Ռուսաստանի հետ առևտրային հարաբերությունները խզելու ցանկության մասին. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին զգուշացնում է, որ Ռուսաստանը կարող է այսօր երեկոյան ևս մեկ լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

03/06/2026 infomitk@gmail.com