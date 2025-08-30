30/08/2025

Նոր մանրամասներ երեկվա խուզարկություններից․ Լուսանկար

Վարչական դատարանում երեկ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն խուզարկություններ էր իրականացնում, մասնավորապես` մի քանի դատավորների աշխատասենյակներում։

3 դատավորի` Արգիշտի Ղազարյանի, Լուսինե Բոյաջյանի եւ Մհեր Պետրոսյանի աշխատասենյակներում խուզարկություններ էին տեղի ունեցել, ձերբակալվել էր փաստաբան Արմեն Օհանյանը։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից «Հրապարակ»-ին հայտնել էին որ դատական իշխանության ներկայացուցիչների բնակարաններում և աշխատասենյակներում խուզարկություններն իրականացվել են առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու փաստի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։

Մենք տեղեկություններ ենք ստացել, որ գործով բացի փաստաբանից եւս 2 հոգու նկատմամբ քրեական հետապնդում կա, վերջիններս վերընշված դատավորները չեն։

Այն դատավորները, որոնց աշխատասենյակում խուզարկություններ են եղել, դեռեւս որեւէ կարգավիճակ չունեն։ Երկուշաբթի կպարզվի նրանց ճակատագիրը։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն` իրավապահները գաղտնալսել են Արգիշտի Ղազարյանի աշխատասենյակը, որտեղ էլ երեք դատավորով զրույց են ծավալել։

