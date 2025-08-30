30/08/2025

Նրանք, ովքեր խարդախություն են թույլ տալիս, ստիպում են որպեսզի վիզայի բոլոր դիմողների նկատմամբ առավել աչալուրջ ստուգումներ կատարվեն. ԱՄՆ դեսպանատուն

Նրանք, ովքեր խարդախություն են թույլ տալիս, ստիպում են որպեսզի վիզայի բոլոր դիմողների նկատմամբ առավել աչալուրջ ստուգումներ կատարվեն։ Այս մասին հայտնել են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանությունից:

ԱՄՆ վիզաների համակարգը պաշտպանված է խիստ ստուգումների շնորհիվ, և մեր աշխատակիցները խարդախության ցանկացած դեպք առավելագույնս լուրջ են ընդունում։ Եթե տեղյակ եք վիզաների հետ կապված խարդախությունների մասին, ապա խնդրում ենք հաղորդում ներկայացնել։

Օգոստոսի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ

Հարազատ եղբայրներ էին, մեկը 2 երեխա ուներ, մյուսը նոր էր նշանվել. նոր մանրամասներ՝ ողբերգական դեպքից․ Լուսանկար

Ինչ եղանակ սպասել սեպտեմբերին. Սուրենյան

ԱԺ անցած ոչ մի քաղաքական ուժ կոալիցիա չի կազմելու ՔՊ կուսակցության հետ

Օգոստոսի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ

Գերմանիան էլ է հակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ. Մերց

